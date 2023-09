Barcelone interrogée pour corruption présumée dans une affaire de référence – rapport

Barcelone a été accusé de corruption présumée pour des paiements d’une valeur de plus de 7 millions d’euros (7,3 millions de dollars) versés à des sociétés liées à l’ancien vice-président de la commission d’arbitrage, José María Enríquez Negreira, ont indiqué des sources judiciaires à l’agence de presse espagnole EFE.

Les anciens présidents du Barça, Josep María Bartomeu et Sandro Rosell, sont également accusés des mêmes accusations, tout comme Negreira et son fils, Javier Enríquez Romero.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le Barça avait déjà été accusé de corruption présumée dans le sport, de corruption dans le monde des affaires, de fausse administration et de falsification de documents commerciaux.

Pendant ce temps, EFE rapporte également que la police a perquisitionné le bureau des arbitres de la Fédération royale espagnole de football. [RFEF] à Madrid jeudi pour obtenir de la documentation relative à l’affaire.

Un tribunal espagnol a d’abord accepté une plainte déposée par les procureurs contre le Barça, ses anciens présidents et les Negreiras en mars et a ouvert une enquête.

L’ajout des accusations de corruption pourrait désormais accélérer un processus en cours depuis février, lorsque les paiements ont été révélés pour la première fois.

En Espagne, une infraction de corruption nécessite uniquement la preuve qu’un agent public ou une autorité publique a demandé de l’argent ou une compensation pour prendre une décision influencée dans le cadre de ses pouvoirs.

Le Barça a payé plus de 7 millions d’euros aux services de Negreira entre 2001 et 2018 alors qu’il était vice-président de la commission d’arbitrage. Il avait auparavant été arbitre dans l’élite espagnole.

Le président du Barça, Joan Laporta, a déclaré que les paiements étaient destinés à des « rapports techniques sur les arbitres » et a nié que le club ait jamais « acheté des arbitres ou de l’influence ».

Cependant, les procureurs ont accusé Rosell et Bartomeu d’avoir un accord avec Negreira dans lequel « il mènerait des actions visant à favoriser le Barça dans la prise de décision des arbitres dans les matchs joués par le club et donc dans les résultats des compétitions ».

Rosell a été président du Barça de 2010 à 2014 avant que Bartomeu ne le remplace. Après six ans à la tête du club catalan, Bartomeu a démissionné en 2020, Laporta étant élu pour le remplacer en 2021.

L’entraîneur-chef de Barcelone, Xavi Hernández, a évoqué cette histoire lors d’une conférence de presse jeudi.

« Vous connaissez mon opinion », a déclaré Xavi. « Je n’ai jamais eu le sentiment que le club bénéficiait de l’arbitrage. Jamais.

« Je n’ai pas le temps de réfléchir à autre chose, je me concentre sur les questions sportives. La semaine prochaine, il y aura une autre histoire de Negreira, dans 15 jours une autre et puis plus d’un mois. »