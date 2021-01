La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Barcelone s’intéresse à Aguero

Attaquant de Manchester City Sergio Aguero est sur le radar de Barcelone quand il deviendra joueur autonome l’été prochain, selon The Sun.

2 Liés

Aguero, 32 ans, est dans les six derniers mois de son contrat à City et n’a pas encore conclu de nouvel accord, ce qui signifie qu’il est libre de parler à des clubs en dehors de l’Angleterre.

Bien que sa saison ait été ravagée par une blessure, il est toujours l’un des meilleurs attaquants du monde, et Barcelone peut être à la recherche d’un remplaçant à court terme pour Lionel Messi si l’international argentin donne suite à sa menace de quitter le Camp Nou à l’expiration de son propre contrat en 2021.

Le salaire de 240000 £ par semaine d’Aguero pourrait être une pierre d’achoppement, tandis que le PSG a également manifesté son intérêt. L’attaquant a toujours dit qu’il souhaitait retourner au club argentin d’Independiente pour mettre fin à sa carrière, mais il lui reste peut-être encore quelques années au sommet en Europe.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

09h41 GMT: L’AC Milan est déterminé à garder le milieu de terrain Brahim Diaz au-delà de son accord de prêt, dit Marca.

Diaz, 21 ans, a rejoint le Rossoneri sur un prêt d’une saison du Real Madrid cet été et a marqué quatre buts et en a mis trois autres en 22 apparitions dans toutes les compétitions depuis.

N’ayant réussi que 21 apparitions, dont six en tant que partant, pour le Real Madrid depuis sa signature pour le club de Manchester City en janvier 2019 pour un montant de plus de 15 millions de livres sterling, Diaz serait prêt à continuer à Milan au-delà de cet été.

Los Blancos n’ont pas l’intention de laisser Diaz partir définitivement, mais sont prêts à prolonger son séjour de prêt au San Siro pour une saison supplémentaire.

09.09 GMT: Luka JovicLe transfert du prêt du Real Madrid à l’Eintracht Francfort devrait être officialisé aujourd’hui.

Le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Fredi Bobic, a confirmé que son club était sur le point de signer un prêt de Jovic pour le reste de la saison.

« Luka Jovic est sur le point de rejoindre notre club jusqu’à l’été », Bobic a dit. « Il reste encore quelques détails à régler, y compris le médical. Mais si tout se passe bien, il sera bientôt avec nous. »

L’international serbe reviendra au club de Bundesliga avec un prêt de six mois sans option d’achat incluse dans l’accord. Jovic, qui a signé un contrat de six ans avec Madrid après avoir rejoint les géants espagnols dans le cadre d’un accord de 60 millions d’euros à l’été 2019, a eu un temps de jeu limité avec Los Blancos.

Le joueur de 23 ans a marqué deux buts en cinq apparitions dans toutes les compétitions pour Madrid cette saison. Il n’a pas voyagé avec l’équipe à Malaga pour la demi-finale de la Supercoupe espagnole de jeudi contre l’Athletic Bilbao, après avoir raté le match nul et vierge de Madrid à Osasuna samedi.

Jovic a impressionné à l’Eintracht en marquant 27 buts lors de la campagne 2018-19 qui a conduit Madrid à l’acquérir cet été.

08h30 GMT: Le contingent anglais de la Bundesliga pourrait augmenter cet été, avec Bayern Munich lié à un déménagement pour En train de lire défenseur Omar Richards. Le joueur de 22 ans est sans contrat cet été et, selon le Guardian, il conclura un contrat de trois ans avec les champions allemands et européens. L’ancien international anglais des moins de 21 ans offrira une compétition à l’arrière gauche de premier choix Alphonso Davies. L’ancien milieu de terrain de Chelsea Jamal Musiala est également au Bayern.

jouer 1:26 Kasey Keller se demande si la défense du Bayern est apte à jouer une ligne haute après avoir abandonné 24 buts en 15 matchs.

PAPIER ROND

Le Bayern veut toujours Hudson-Odoi

Le Bayern Munich est toujours intéressé à tenter de signer la star de Chelsea Callum Hudson-Odoi, rapporte le Daily Mail.

Le jeune a signé un nouveau contrat qui devrait le garder à Stamford Bridge jusqu’en 2024, mais le rapport indique que le Bayern n’a pas été égaré et surveille le temps de jeu qu’il passe sous Frank Lampard cette saison.

L’été dernier, Chelsea a rejeté une offre de prêt plus une option d’achat de 70 millions de livres sterling des champions allemands, ce qui donne une idée du montant que le Bayern devra payer pour garantir sa signature.

Arsenal mis pour la poussée de Solomon

The Guardian rapporte qu’Arsenal espère faire une offre pour le Shakhtar Donetsk Manoir Salomon cet été.

Les Gunners ont déjà fait quelques mouvements pendant la fenêtre de transfert de janvier, avec la conviction que le manager Mikel Arteta apportera des changements en profondeur au cours des prochaines fenêtres.

Après quelques bonnes performances en UEFA Champions League, Solomon est devenu l’un des principaux hommes surveillés par Arsenal.

Les loups mettent fin à l’intérêt d’Origi et Giroud

Wolverhampton Wanderers ne recherche plus d’offres pour Divock Origi ou Olivier Giroud, rapporte le Daily Mirror.

Après la fracture du crâne de Raul Jimenez, il semblait que Nuno Espirito Santo allait plonger dans le marché des transferts pour un nouvel attaquant, mais après avoir rappelé Patrick Cutrone de la Fiorentina, cela ne semble plus être le cas.

Nuno serait à la recherche de Giroud de Chelsea ou d’Origi de Liverpool, mais on lui a plutôt dit d’utiliser les ressources dont il dispose alors que la petite équipe des Wolves continue de se débattre.

Tap-ins

– Le Daily Mail rapporte qu’Arsenal et Chelsea sont deux des clubs qui envisagent de déménager pour la sensation du Bursaspor Ali Akman. Le joueur de 18 ans compte déjà neuf buts en 16 apparitions en Turquie cette saison, et si le Galatasaray et le FC Salzburg ont tenté de présenter une offre en décembre, leur incapacité à le signer a ouvert la porte à l’élite européenne pour tester les eaux .

– Le Celtic a rejoint les Rangers dans la course pour signer la starlette de Wigan Athletic Kyle Joseph, rapporte le Daily Mirror. Les Latics étant dans une situation financière difficile, il commence à sembler que leurs meilleurs joueurs pourraient finir par partir tôt ou tard, Joseph étant disponible pour les deux équipes écossaises dans le cadre d’un accord de pré-contrat cet été. Tottenham Hotspur s’intéresse également au joueur.