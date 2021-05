Barcelone intéressée à signer Sergio Aguero, Memphis Depay cet été

Barcelone reste en contact régulier avec Sergio Aguero et Memphis Depay avant de faire un pas pour signer au moins l’un d’entre eux cet été, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’ils souhaitaient également signer un autre attaquant qui pourrait mener l’attaque à long terme.

La recherche d’un attaquant par le Barca avant les dates Luis SuarezLe départ du club s’est accéléré depuis son arrivée à l’Atletico Madrid en septembre 2020.

Comme Neymar n’est plus une cible après le renouvellement de son contrat avec le Paris Saint-Germain, des sources ont déclaré à ESPN que Erling Haaland est considéré par le club comme le candidat exceptionnel pour mener l’attaque de l’équipe au cours de la prochaine décennie.

Cependant, en raison des coûts impliqués dans tout accord potentiel et de la réticence du Borussia Dortmund à vendre cet été, le Barça reconnaît qu’un accord pour Haaland dans la prochaine fenêtre de transfert est presque impossible.

ESPN a précédemment rapporté que le club catalan suivait un certain nombre de jeunes attaquants à travers l’Europe, y compris la Real Sociedad. Alexandre Isak et Benfica Darwin Nunez.

Des sources ont également déclaré à ESPN que le club envisageait également des options plus expérimentées avec Villarreal. Gérard Moreno quelqu’un qui correspond à cette catégorie. Il a marqué 27 buts cette saison, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Europa contre Manchester United.

Moreno n’est pas le seul joueur à correspondre à ce profil, ont ajouté des sources, mais a déclaré que le Barça attendrait de savoir si Lionel Messi reste ou non avant de faire des mouvements définitifs.

Messi, 33 ans, est en rupture de contrat le 30 juin, mais le président Joan Laporta garde l’espoir de le convaincre de renouveler un contrat de deux ans avec l’option pour une année supplémentaire.

La recherche d’un n ° 9 à long terme se déroule en même temps que des conversations avec Aguero de Manchester City et Depay de Lyon.

Une source a déclaré à ESPN que l’arrivée d’au moins l’un d’entre eux est très probable cet été, car ils sont tous deux considérés comme de bonnes opportunités de marché, étant en rupture de contrat. Si l’un ou les deux rejoignent dépendra de la course pour signer Haaland et de cette recherche d’une alternative plus jeune, ainsi que de la décision de Messi sur un nouveau contrat.

Sergio Aguero de Manchester City est intéressant pour Barcelone. Photo de Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via Getty Images

Le Barça a eu des conversations avec les représentants d’Aguero et de Depay pour savoir combien ils commanderaient en salaires et en signatures de frais.

Cependant, des sources ont confirmé à ESPN qu’il serait prêt à accepter une réduction de salaire pour obtenir un déménagement au Camp Nou, où il pourrait avoir la chance de faire équipe avec un ami proche Messi.

Une source a admis à ESPN qu’il n’y a pas de consensus total sur Aguero car il aura 33 ans en juin et cette saison, il n’a marqué que quatre buts en raison de plusieurs problèmes de forme physique.

Mais, le club apprécie qu’un attaquant de son prestige soit prêt à réduire son salaire pour rejoindre le Barça et considère qu’à court terme il améliorerait les performances de Martin Braithwaite, qui n’a marqué que 7 buts cette saison.

Quiconque arrive pour renforcer l’attaque, le club catalan veut vendre le Braithwaite puisque Ansu Fati reviendra également d’une blessure à long terme.

Malgré l’opinion populaire, des sources affirment qu’une décision de Depay n’est pas liée à l’avenir de l’entraîneur Ronald Koeman, même si l’entraîneur du Barca est l’une des voix qui poussent à l’arrivée du Lyonnais, avec qui il a travaillé lorsqu’il était en charge des Pays-Bas.

Depay, 27 ans, a marqué 21 buts en Ligue 1 cette saison et est plus polyvalent qu’Aguero, mais certains remettent en question son échec à livrer à United plus tôt dans sa carrière.

Les deux options sont bien placées et la décision finale dépendra de Laporta, qui envisage également de garder Koeman ou de chercher un nouvel entraîneur.

Alex Kirkland a contribué des informations à ce rapport.