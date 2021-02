Barcelone intensifie son intérêt pour Isak de la Real Sociedad

Barcelone a intensifié son intérêt pour Alexander Isak de la Real Sociedad alors qu’il cherche à recruter un nouvel attaquant cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

Martin Braithwaite est le seul n ° 9 du Barça depuis septembre, lorsqu’ils ont vendu Luis Suarez à l’Atletico Madrid dans le cadre d’un accord qui pourrait valoir jusqu’à 11 millions d’euros.

Les contraintes financières et l’absence de président ont empêché un remplaçant jusqu’à présent, malgré les appels de l’entraîneur Ronald Koeman pour Memphis Depay de Lyon, mais le club espère qu’il sera possible de se tourner vers le marché des transferts à la fin de la saison.

Il y a une prise de conscience au Barca que faire entrer un nouvel attaquant sera une priorité pour quiconque sera élu nouveau président du club le 7 mars.

Le directeur sportif Ramon Planes travaille sur des rapports et suit plusieurs joueurs pour rendre le travail du nouveau président aussi facile que possible.

Isak, 21 ans, est un joueur qui est sur le radar du club depuis un certain temps et ses performances depuis son arrivée en Espagne en 2019 ont impressionné les dépisteurs du Barca, qui pensent que les similitudes entre la Real Sociedad et les styles de jeu du Barca faciliteraient son adaptation.

L’international suédois a bâti sur une première saison impressionnante avec La Real, qui comprenait un doublé contre le Real Madrid, en marquant 12 buts en 20 apparitions en Liga cette saison.

Il a un contrat jusqu’en 2024 à Saint-Sébastien et sa clause de libération est de 70 millions d’euros, bien que le Borussia Dortmund ait une option de rachat d’une valeur de 30 millions d’euros, Cadena Ser rapportant qu’ils pourraient envisager de l’utiliser s’ils vendent Erling Haaland.

Isak est l’un des nombreux joueurs suivis par le Barça. Leur situation financière cet été et leur capacité à vendre des joueurs influenceront ce qu’ils sont capables de faire sur le marché.

L’un des candidats à la présidence, Toni Freixa, a déclaré avoir conclu un accord pour vendre 49% de Barca Corporate pour 250 millions d’euros, argent qui pourrait ensuite être réinvesti dans l’équipe, malgré la dette brute du club atteignant près de € 1,2 milliard.

Alexander Isak a attiré l’attention des scouts de Barcelone. Photo par Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Freixa a même déclaré qu’il serait possible de signer le Haaland de Dortmund et Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain.

Haaland, un attaquant du Barça hésitait l’année dernière lorsqu’il a quitté le FC Salzbourg et l’a donc raté, serait l’option préférée des candidats à la présidence, avec Joan Laporta et Victor Font en concurrence avec Freixa.

Laporta n’a pas parlé de la possibilité d’un accord, mais sa relation étroite avec l’agent de Haaland, Mino Raiola, est bien connue.

Cependant, compte tenu du coût de l’accord et de la concurrence pour sa signature, des travaux sont en cours sur des alternatives.

Outre Isak, ESPN a révélé en novembre que l’attaquant de Benfica Darwin Nunez avait suscité l’intérêt, mais ses récentes performances ont vu le club prendre du recul pour l’instant.

Lautaro Martinez de l’Inter Milan est un autre objectif à long terme, mais son prix pourrait également s’avérer prohibitif.

Le Barça étudie également les joueurs sans contrat cet été. Sergio Aguero de Manchester City entre dans cette catégorie et des sources ont déclaré à ESPN qu’il leur avait été proposé. Il pourrait fournir une solution à court terme jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de dépenser plus.

Le Depay de Lyon est un autre joueur dont l’accord expire à la fin de la saison. Koeman voulait le signer en septembre dernier, mais le Barça n’a pas été en mesure de l’intégrer dans le plafond salarial imposé par la Liga.