Barcelone hors du groupe de la Ligue des champions pour la 2e année consécutive

Barcelone a été éliminé de la Ligue des champions en phase de groupes pour la deuxième saison consécutive après que l’Inter Milan a battu le Viktoria Plzen 4-0 mercredi.

Le Barça jouera donc en Ligue Europa la nouvelle année, quels que soient ses résultats contre le Bayern Munich au Camp Nou plus tard mercredi et lors de son dernier match à Plzen la semaine prochaine.

L’équipe de Xavi Hernandez a ouvert le groupe C avec une victoire 5-1 contre Plzen, mais des défaites à l’extérieur contre le Bayern et l’Inter et un match nul à domicile contre l’équipe de Serie A les ont laissés au bord de l’élimination.

La victoire de l’Inter les a amenés à 10 points en cinq matches. Le Barça a quatre points, mais l’Inter a le meilleur bilan en tête-à-tête si les équipes terminent à égalité de points.

C’est la deuxième saison consécutive que le Barça, qui a remporté la Coupe d’Europe à cinq reprises, la dernière en 2015, n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après 17 années consécutives entre 2004-05 et 2020-21 au cours desquelles il a atteint les dernières étapes de la compétition.

Après avoir dépensé plus de 150 millions d’euros en signatures cet été, dont 45 millions d’euros pour signer l’ancien attaquant du Bayern Robert Lewandowski, le budget du Barça pour la saison a pris en compte leur arrivée en quarts de finale de la Ligue des champions.

L’échec de la phase de groupes pourrait leur coûter jusqu’à 20 millions d’euros de prix, bien que le montant qu’ils manqueront dépendra de leur performance en Ligue Europa.

Par exemple, dans le dernier rapport de l’UEFA sur la campagne 2020-21, le Barça a reçu 84,88 millions d’euros après avoir quitté la Ligue des champions en huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain.

Manchester United, au cours de la même saison, a reçu 79,56 millions d’euros après avoir atteint la finale de la Ligue Europa, où il a perdu contre Villarreal, après une élimination en phase de groupes de la Ligue des champions.

Des sources à Barcelone ont déclaré à ESPN que l’ampleur du coup financier dépendra également d’autres facteurs. Alors que les joueurs recevront désormais moins d’argent en bonus, il y a également des effets d’entraînement possibles en termes de parrainage et de revenus de la journée d’une élimination précoce de la Ligue des champions.

Le Barça devra désormais concentrer ses efforts ailleurs. Ils entreront en Ligue Europa en 2023 et auront la Supercopa espagnole et la Copa del Rey à venir. En Liga, ils occupent la deuxième place, à trois points du Real Madrid, n’ayant perdu qu’un seul de leurs 11 premiers matchs.