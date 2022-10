Barcelone hors de la Ligue des champions, Liverpool progresse

Barcelone s’est retiré de la Ligue des champions mercredi. En effet, les géants espagnols connaissaient leur sort avant le coup d’envoi contre le Bayern Munich.

L’Inter Milan a battu Viktoria Plzen 4-0 plus tôt dans la journée. Un doublé d’Edin Dzeko a souligné la victoire massive du club italien. Henrikh Mkhitaryan et Romelu Lukaku ont également ajouté des buts pour l’Inter. Le but de Lukaku, le quatrième de l’équipe dans la soirée, était sa première frappe en plus de deux mois. L’international belge avait auparavant été hors de combat en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. La victoire de l’Inter assurait qu’ils progresseraient dans la phase de groupes et que le Barça serait éliminé.

Bien qu’il ait été éliminé de l’UCL et envoyé en Ligue Europa, le Barça devait encore affronter le Bayern Munich mercredi soir. Le club catalan a été battu 3-0 à domicile par les tenants du titre allemands en titre. Ce n’était que la cinquième défaite lors des 46 derniers matches à domicile du Barca en LDC.

Barcelone hors de la Ligue des champions

Les quintuples champions de l’UCL semblaient dégonflés avant même le début du match. L’ancienne star de Liverpool, Sadio Mane, a marqué le premier match avec seulement neuf minutes au compteur. Eric Maxim Choupo-Moting et Benjamin Pavard ont ajouté deux autres buts pour infliger davantage de douleur aux hôtes.

Ailleurs dans la compétition, Liverpool a réservé sa place en phase à élimination directe. Les Reds ont battu l’Ajax 3-0 à l’extérieur. Liverpool a commencé le match sur le pied arrière. Les hôtes n’ont pas réussi à capitaliser sur une pléthore d’occasions dans la période d’ouverture.

Malgré le démarrage lent, les hommes de Jurgen Klopp ont trouvé leurs marques et ont terminé les champions néerlandais. Mohamed Salah a mis Liverpool devant juste avant la mi-temps. Les Reds sont sortis de la pause en feu, marquant deux fois dans les sept premières minutes de la seconde période.

Liverpool aura un énorme match contre Naples la semaine prochaine pour décider quelle équipe dominera le groupe A. Les leaders de la Serie A se rendront mardi dans le Merseyside. Napoli avait précédemment écrasé les Reds 4-1 en Italie pour ouvrir le jeu de la phase de groupes de l’UCL, donc Liverpool devra enregistrer une victoire massive pour avoir une chance de terminer premier du groupe.

