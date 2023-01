Barcelone garde la forme de la Liga contre Getafe au milieu d’une charge intense

BARCELONE – Pedri a marqué le seul but du match alors que Barcelone s’efforçait de remporter une victoire 1-0 contre Getafe au Camp Nou dimanche pour renforcer son emprise sur la première place de la Liga.

Le Barça a eu du mal à briser une équipe obstinée de Getafe et il leur a fallu une erreur pour ouvrir le score. Andreas Christensen a intercepté une passe de Damian Suarez et a nourri Raphinha, qui a carré pour Pedri pour convertir son cinquième but de la saison.

Getafe a presque égalisé immédiatement lorsqu’un pauvre ballon de Pedri a joué par inadvertance à Borja Mayoral, mais l’ancien attaquant du Real Madrid a été refusé par Marc-André ter Stegen.

Le remplaçant Franck Kessie a été refusé tardivement par le gardien de but en visite David Soria et Ansu Fati s’est recroquevillé alors que le Barça était contraint de se contenter d’un seul but.

Réaction rapide

1. Le Barça fait son travail après une longue période en Arabie saoudite et en Afrique

Ce n’était pas une performance vintage du Barca, mais c’était trois points importants dans le grand schéma de la course au titre de LaLiga. Toutes les performances ne seront pas aussi exaltantes que la victoire de la Supercopa du week-end dernier contre le Real Madrid et cela explique peut-être, d’une certaine manière, pourquoi l’équipe de Xavi Hernandez n’était pas à son meilleur contre Getafe.

Cinq jours en Arabie Saoudite ont culminé dimanche dernier avec un 3-1 Classique victoire et le premier trophée de l’ère Xavi de Barcelone. Le Barça n’a pas eu longtemps à célébrer, car jeudi, via un avion et un hélicoptère, ils se sont rendus sur la côte nord-africaine pour un match de Copa del Rey dans la ville espagnole autonome de Ceuta, gagnant 5-0 pour passer à le quart de finale.

L’avenir s’annonce prometteur pour Barcelone, comme l’a montré Pedri avec son but et sa célébration contre Getafe dimanche. Josep Lago/AFP via Getty Images

Ils étaient de retour chez eux dimanche mais le voyage en a fait des ravages. Ronald Araujo et Frenkie de Jong ont reçu des coups mineurs et n’ont pas été mis en danger contre Getafe, tandis que le meilleur buteur Robert Lewandowski et Ferran Torres ont tous deux été suspendus.

Compte tenu de tout le contexte, les points peuvent prendre le pas sur la performance puisqu’ils se sont éloignés de six de Madrid, qui se rendra à l’Athletic Bilbao plus tard dimanche.

2. L’importance croissante de Christensen pour le Barça exposée

Janvier a servi à montrer l’importance croissante d’Andreas Christensen pour cette équipe du Barça. Le défenseur danois, un transfert gratuit de Chelsea, a été colossal lors de la victoire contre l’Atletico Madrid avant la Supercopa et a de nouveau impressionné contre Madrid le week-end dernier.





Contre Getafe, c’est son interception et sa passe rapide qui ont créé le but. C’est sa capacité avec le ballon autant que sa défense qui l’a aidé à s’imposer dans le milieu du dos à quatre malgré la concurrence de Jules Kounde, Ronald Araujo et Eric Garcia.

Le Barça espère donc qu’un coup reçu en première mi-temps n’est pas sérieux. Xavi ne prenait certainement aucun risque. Conscient de la valeur de Christensen, il a rapidement choisi de l’enlever. Avec la Real Sociedad à venir en Copa mercredi et Manchester United au coin de la rue en Ligue Europa, de plus grands défis nous attendent.

3. Les soucis de relégation de Getafe augmentent

Getafe a ébouriffé quelques plumes parmi la foule du Camp Nou avec son style physique, mais ils sont partis avec zéro point et restent l’une des nombreuses équipes avec des soucis de relégation. Seule la différence de buts les maintient en dehors des trois derniers pour le moment, avec le Real Valladolid, le Celta Vigo et Getafe tous à égalité avec 17 points.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Le problème pour Getafe est qu’ils ont maintenant une série de matchs difficiles à venir. Après avoir perdu au Camp Nou, ils affronteront le Real Betis, l’Atletico Madrid, le Rayo Vallecano, Valence et Villarreal lors de leurs cinq prochains matches. À l’exception de Valence, 13e – qui a deux matchs en moins sur la majeure partie de la ligue – ces équipes sont toutes dans les neuf premières.

L’équipe de Quique Sanchez Flores a des choses à faire. Encore une fois, à l’exception de Valence, ils ont la défense la plus serrée dans la moitié inférieure du tableau. Ils ont également des buts à Mayoral et Enes Unal – même s’ils n’ont pas tenté leur chance contre le Barça.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Ousmane Dembele, Barcelone

N’a pas ajouté d’aide ou de but à ses chiffres pour la saison, mais a été l’un des joueurs qui a mis les fans debout dans un match banal avec sa course directe avec le ballon.

Meilleur : Marc-André ter Stegen, Barcelone

Une 13e feuille blanche de la saison et quelques gros arrêts pour s’assurer que le Barça a pris les trois points.

Meilleur: Jules Kounde, Barcelone

Les blessures et la Coupe du monde ont perturbé son début de vie au Barca, mais il y a des signes qu’il trouve ses marques maintenant.

Pire : Ansu Fati, Barcelone

A retrouvé sa touche de buteur en janvier mais a raté plusieurs occasions d’ajouter à son décompte en l’absence de Lewandowski

Pire : Borja Mayoral, Getafe

Gaspillé un tête-à-tête avec Ter Stegen après la mauvaise passe arrière de Pedri.

Pire : Damian Suarez, Getafe

Une passe perdue a mené au premier but et a permis à Raphinha de se mettre derrière lui pour le mettre en place.

Faits saillants et moments marquants

Malgré tous les efforts de Getafe pour défendre et garder Barcelone à distance, la percée vient généralement du Barça – et ce fut le cas dimanche à la 35e minute.

C’est Pedri, 20 ans, qui s’en est sorti, mettant Barcelone en tête 1-0.

Pedri ouvre le score face à Getafe 👏 pic.twitter.com/niiVxiXzbF — ESPN FC (@ESPNFC) 22 janvier 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur du Barça Xavi Hernandez : Je ne pense pas que nous ayons bien joué, nous étions hors jeu. Nous n’avons pas bien attaqué. On a bien défendu. Il est difficile d’attaquer contre un bloc aussi bas. Nous devons nous améliorer. Mais c’était une victoire très importante. Nous avons gardé une feuille blanche. Nous étions bons sans le ballon, mais nous n’avons pas assez créé. On sentait la fatigue mentale de la Supercopa. C’est trois points sans bien jouer.

Entraîneur de Getafe, Quique Sanchez Flores: Contre ces équipes, il faut jouer à des mini-jeux de 15 minutes pour tenter de marquer des points. Nous avons joué en essayant de voler le ballon et d’attaquer l’espace. Ils sont en forme mais on a essayé de les surprendre et on était dans le coup. (En colère contre le but ?) Oui, parce que nous avons également été punis contre l’Espanyol et Séville pour des erreurs.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Pedri a marqué son quatrième but en championnat cette saison, le record du joueur de 20 ans dans une saison de haut vol.

Pedri a marqué lors de matchs consécutifs (2 buts) pour la première fois toutes compétitions confondues (98 matchs joués).

Suivant

Barcelone: Le Barça accueillera la Real Sociedad en quart de finale de la Copa del Rey le mercredi 25 janvier (regarder en direct sur ESPN + à 15 h HE). Ensuite, Barcelone reprendra le jeu en championnat lorsqu’il se rendra à Gérone le samedi 28 janvier (regarder en direct sur ESPN + à 10 h 15 HE).

Getafe : Azulones accueillera le Real Betis en action en Liga le samedi 28 janvier (regarder en direct sur ESPN + à 15 h HE).