Barcelone frappée d’une violation du fair-play financier et d’une amende

Barcelone a payé une amende résultant de dépenses excessives et déclenchant les règles du fair-play financier. Cela découle de l’acquisition par Barcelone de Dani Alves, Andreas Christensen et de la prolongation du contrat de Ronald Araújo.

Les dépenses excessives de Barcelone sont un sujet très prisé. L’été dernier, Barcelone a dépensé plus de 100 millions de dollars pour Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé. Cependant, la question est plus sur les contrats. En plus de ces trois frais de transfert, Barcelone a fait venir Franck Kessié, Andreas Christensen, Marcos Alonso et Héctor Bellerín sur des transferts gratuits. Ces transferts gratuits sont assortis de contrats. C’est ce qui remet en cause le fair-play financier avec Barcelone.

Ces règles FFP appartiennent à LaLiga, qui supervise les contrats et les salaires de ses clubs. De plus, cela concerne les comptes 2021/22 de Barcelone.

Le beau visage de Barcelone est d’environ 800 000 $. Cependant, le club ne répond pas volontairement à l’amende. Au lieu de cela, il prévoit de porter les amendes devant les tribunaux pour contester les sanctions prévues par LaLiga. Il n’y a pas encore de date fixée pour le moment où un procès serait pour Barcelone.

Barcelone affaibli par le fair-play financier de LaLiga

Barcelone n’a pu tenter l’acquisition de ces joueurs qu’en tirant sur un certain nombre de “leviers” pour contourner le fair-play financier de LaLiga. Cependant, comme l’a noté le président de la Liga, Javier Tebas, il s’agissait de solutions à court terme à des problèmes à long terme.

“Les leviers ont fonctionné pour eux cette saison mais pas pour la suivante”, a déclaré Tebas.

Barcelone a dépassé son plafond salarial, qui est différent pour chaque équipe en fonction des revenus et des dépenses. Marca note que la dette de Barcelone limite sérieusement la capacité de travailler dans les limites de son plafond salarial. Par conséquent, l’amende de 800 000 $ arrive à un moment inopportun.

Barcelone n’est pas considérée comme un concurrent majeur dans la prochaine fenêtre de transfert de janvier. Le club a épuisé une grande partie de son budget de transfert dans la fenêtre d’été. Cependant, il a bien performé dans la ligue en conséquence. Cela étant dit, le club a chuté en phase de groupes de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Il dispute désormais la Ligue Europa.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto