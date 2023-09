Barcelone frappé par la réduction des limites de dépenses de la Liga

Barcelone a reçu un coup dur jeudi lorsque la limite de dépenses des champions d’Espagne pour la saison a été réduite à 270 millions d’euros (290 millions de dollars) par la Liga.

L’élite espagnole applique des contrôles stricts des dépenses qui empêchent les clubs de continuer à dépenser trop en salaires et transferts de joueurs.

La limite précédente de Barcelone était de 649 millions d’euros (697 millions de dollars), un chiffre gonflé par la vente des futurs revenus des droits de télévision parmi une série de « leviers » financiers actionnés par le club.

Le niveau actuel des dépenses salariales des Catalans est d’environ 400 millions d’euros (429 millions de dollars) selon les rapports espagnols.

La sanction en cas de dépassement de la limite est placée sous le plafond de dépenses de la division, dans lequel Barcelone ne sera autorisé à utiliser qu’environ 50 pour cent de ses revenus pour améliorer son équipe, jusqu’à ce qu’il fasse des réductions pour tomber sous la nouvelle limite.

La situation actuelle signifie qu’il est peu probable que Barcelone mène des activités de transfert significatives en janvier, et que de nouvelles réductions soient nécessaires s’ils veulent être en mesure de se renforcer l’été prochain.

Et ce malgré les départs de Sergio Busquets, Jordi Alba, Ousmane Dembélé et plusieurs autres joueurs.

Le gardien Marc-Andre ter Stegen a signé un nouvel accord avec le club en août jusqu’en 2028, ce qui a permis à Barcelone d’enregistrer de nouvelles recrues, notamment les prêteurs Joao Cancelo et Joao Felix.

« Nous devons le remercier d’avoir restructuré son contrat car cela a permis à d’autres joueurs de s’inscrire », a déclaré jeudi le président du club, Joan Laporta.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré qu’il ne savait pas quand la situation financière de Barcelone reviendrait à la normale.

« Cela dépend du Barça et de sa stratégie commerciale », a déclaré Tebas lors d’une conférence de presse jeudi.

« Peut-être qu’ils vendront un grand joueur et feront un pas de géant. Nous ne savons pas s’ils le feront.

« Toute la stratégie à moyen et long terme est définie par le club, nous ne la définissons pas pour eux. »

Le Real Madrid, en revanche, a une limite de dépenses de 727 millions d’euros (780 millions de dollars).

L’Atletico Madrid est deuxième derrière Los Blancos, avec une limite de 296 millions d’euros (318 millions de dollars).

Les dépenses couvertes par le plafond de dépenses de la Liga comprennent les salaires des joueurs et du personnel, les coûts d’amortissement des transferts, les frais d’agent, les bonus et bien plus encore.

Le calcul pour déterminer les limites des équipes consiste à soustraire leurs dettes et dépenses non sportives de leurs revenus.

