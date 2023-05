Barcelone fixe le prix de Raphinha au milieu de l’intérêt de la Premier League: rapport

Avec plusieurs clubs de Premier League prêts à attirer Raphinha de Barcelone, le Brésilien a réussi à occuper le point central des discussions sur le marché des transferts. Au milieu de l’intérêt de clubs comme Chelsea et Newcastle United, les géants de la Liga ont fixé un prix pour Raphinha. Un rapport publié par Sport affirme que Barcelone a décidé de fixer un prix demandé de 70 millions de livres sterling pour Raphinha. Le rapport suggère que le montant susmentionné aidera les géants catalans à lever des fonds pour se conformer aux règles du fair-play financier (FFP). Le départ de Raphinha aidera financièrement Barcelone à préparer son prochain projet. On apprend que Raphinha était initialement réticente à quitter Barcelone mais ces dernières semaines, l’international brésilien a changé d’avis. L’équipe de la Liga prévoit de conclure l’accord Raphinha avant la fin de l’exercice le 30 juin.

Barcelone avait acquis les services de Raphinha de Leeds United l’été dernier pour 58 millions d’euros et 9 de plus en variables. Après avoir fait 45 apparitions pour Barcelone jusqu’à présent, le joueur de 26 ans a trouvé le fond du filet 10 fois. En Liga, Raphinha a enregistré sept buts et six passes décisives cette saison. Avec le retour potentiel de Lionel Messi à Barcelone et Ousmane Dembele retrouvant sa forme physique, Raphinha aura certainement du mal à trouver une place dans le onze de jeu des Blaugranas la saison prochaine. Dans le football international, Raphinha a cinq buts à son actif. Il avait signé un contrat de cinq ans avec Barcelone l’année dernière.

Newcastle United et Chelsea seraient en chasse pour ramener Raphinha en Premier League. Les deux équipes de Premier League seraient disposées à ouvrir des négociations formelles pour Raphinha dès que possible. Les Magpies, qui joueront en Ligue des champions la saison prochaine, auraient un avantage sur Chelsea dans la poursuite de Raphinha.

Un autre géant de la Premier League – Arsenal – aurait également exprimé son désir de débarquer Raphinha cet été. Selon les médias, le directeur sportif d’Arsenal, Edu Gaspar, a été en contact avec l’agent de Raphinha, Deco. Raphinha était liée à un déménagement à Londres la saison dernière, mais cela ne s’est finalement pas concrétisé. Il avait rejeté les propositions d’Arsenal et de Chelsea pour obtenir un déménagement à Barcelone.

