Barcelone ferme le Camp Nou pour rénovation. Où iront-ils?

Les volets se sont abattus sur Spotify Camp Nou dimanche alors que les champions d’Espagne de Barcelone ont battu Majorque 3-0 lors de l’avant-dernier match de LaLiga de la saison (diffusez la rediffusion sur ESPN +). Le stade qui a accueilli Johan Cruyff, Diego Maradona, Ronaldinho, Lionel Messi et de nombreuses autres légendes du jeu sera réaménagé au cours des 18 prochains mois après des années de délabrement. Le président du Barça, Joan Laporta, a déclaré qu’une fois la refonte terminée, le club catalan disposera « du meilleur terrain du monde ».

Plus de 88 000 fans étaient présents pour faire leurs adieux au stade vieillissant, qui a ouvert ses portes en 1957. Le Barça a commémoré l’occasion avec une vidéo de certains des moments les plus historiques du lieu – avec la bande-annonce de Messi incitant les fans à hurler son nom autour du Camp Nou dans le espère le revoir au club la saison prochaine – avant de signer avec un spectacle de terrain, des routines de danse, de la musique live, des confettis et des feux d’artifice.

Les travaux de rénovation ont en fait commencé pendant la pause de mi-saison pour la Coupe du monde 2022. Une grande partie d’un stand derrière l’un des buts a été supprimée, réduisant la capacité dans la seconde moitié de la saison de 99 000 à 94 000. Maintenant, avec la fin de la campagne, la modernisation indispensable du stade va être lancée.

Histoire du Camp Nou

Le Barça a emménagé au Camp Nou dans le quartier Les Corts de la ville il y a 66 ans, inaugurant le stade avec une série de matches amicaux impliquant un XI de Varsovie, Flamengo, Burnley et le Borussia Dortmund.

Des années d’histoire se sont succédées. En 1960, ils sont devenus la première équipe à éliminer le Real Madrid, quintuple vainqueur de la Coupe d’Europe. Une décennie plus tard, Cruyff a changé l’histoire du club et a joué dans de nombreux moments mémorables, comme son incroyable but acrobatique contre l’Atletico Madrid en 1973. Il y a eu des retours européens épiques, contre Anderlecht en 1979 et Goteborg en 1986 ; contre Milan en 2013 et le Paris Saint-Germain en 2017, lorsque les célébrations après le vainqueur de Sergi Roberto ont été si bruyantes qu’elles ont été enregistrées comme un mini-séisme.

Il y a eu beaucoup de magie brésilienne: le virage de Romario contre Madrid en 1994, la campagne de 47 buts de Ronaldo en 1996-97, le coup de pied de bicyclette de Rivaldo contre Valence en 2001 et toutes sortes de sorcellerie de Ronaldinho.

Cela n’a pas toujours été tout sourire, cependant. En 1970, les supporters ont rempli le terrain avec les coussins de leurs sièges pour protester contre la décision de l’arbitre Emilio Carlos Guruceta d’accorder un penalty à Madrid. Lors d’un autre match contre Madrid des années plus tard, en 2002, les supporters ont jeté des objets sur Luis Figo, y compris la désormais célèbre tête de cochon, après qu’il ait trahi le club en partant pour leur Classique rivaux.

Plus récemment, le Camp Nou a servi de décor à la maîtrise de Messi, un manite (une victoire de cinq buts) contre Madrid en 2010, les années Pep Guardiola puis le retour de l’entraîneur en tant que patron du Bayern Munich en 2015 et, l’année dernière, le stade a battu à deux reprises le record d’affluence pour un match de football féminin. Le record actuel, 91 648, a été établi lors de la demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League contre Wolfsburg.

Il y a aussi eu des moments sans Barça. Le match d’ouverture de la Coupe du monde de 1982 a eu lieu au Camp Nou, tout comme la finale du tournoi de football masculin aux Jeux olympiques de 1992. Il a également accueilli le remarquable revirement tardif de Manchester United contre le Bayern Munich pour remporter la finale de la Ligue des champions 1999 et devenir le premier club anglais à remporter le triplé.

Pourquoi le domicile du Camp Nou du Barça ferme-t-il?

Les apparences sont trompeuses avec le Camp Nou. Un bol en béton terne de l’extérieur cède la place à un stade escarpé et imposant lorsque vous entrez à l’intérieur. Mais alors que le plus grand terrain d’Europe reste impressionnant, en particulier lors des plus grandes occasions, il s’est estompé et dégradé. Le besoin de réaménagement est évident depuis une décennie, car de nouveaux stades ont été construits par certains des plus grands rivaux du Barça – le Real Madrid, par exemple, joue maintenant dans un Bernabeu réaménagé.

En arrière-plan, il y a même eu de sérieux problèmes avec le stade. Le Barça y a disputé 21 matchs en 2019 et 2020 malgré de graves problèmes structurels. La Vanguardia ont publié des rapports qui montraient qu’il y avait un « risque de chute de fragments sur les supporters dans les allées » et appelaient à « une action immédiate ». De graves manquements à l’hygiène ont également été découverts, car un autre rapport signalait des nids de pigeons couverts d’excréments qui attiraient des essaims de mouches et d’acariens, des excréments d’oiseaux partout dans les halls et une accumulation de saleté qui s’était étendue pendant des années.

Laporta a admis que le stade était en état de délabrement en 2021 lorsqu’il a été élu pour un deuxième mandat en tant que président et que le club devait prendre des mesures immédiates pour passer les contrôles de sécurité malgré la refonte imminente.

Quels sont les plans du Barça pour le Camp Nou ?

Les plans de rénovation du terrain ont été approuvés pour la première fois par les membres du Barca en 2014, mais en raison d’une myriade de problèmes – problèmes financiers, pandémie de COVID-19, changement de président – le projet, qui comprend le réaménagement de la zone autour du stade, est ne fait que commencer. Plus de 20 prêteurs différents contribuent au financement du projet de 1,5 milliard d’euros, qui verra la capacité passer à 105 000.

« Le club commencera à rembourser l’opération une fois les travaux terminés sur le stade, en utilisant les revenus générés par le Camp Nou, qui devraient être d’environ 247 millions d’euros par an », a déclaré le Barça le mois dernier.

Les niveaux inférieurs du stade, qui, selon le Barça, seront « à l’avant-garde de la technologie », seront réaménagés plutôt que remplacés, mais il est prévu d’installer un nouveau troisième niveau pour augmenter le nombre de sièges VIP et , donc des revenus. L’accord sur les droits de dénomination avec Spotify, déjà en place, augmentera également progressivement en valeur.

Le nouveau stade sera doté d’un toit recouvert de 30 000 mètres carrés de panneaux solaires – plus besoin de se mouiller lorsqu’il pleut. Cette énergie sera utilisée pour alimenter le nouvel écran à 360 degrés qui parcourra tout l’intérieur du stade, ainsi que divers systèmes de sécurité. Dans un autre effort pour améliorer la durabilité du sol, l’eau de pluie sera également collectée et recyclée.

À l’extérieur, le hall comprendra une série de nouveaux complexes de bureaux et d’espaces verts, ainsi qu’un hôtel sur place, des espaces événementiels, une patinoire et le « Palau Blaugrana » – une arène de pavillon plus petite qui est principalement la maison du l’équipe de basket du club.

Où ira le Barça ?

Vue générale du stade de Montjuic, domicile de l’Espanyol Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

En attendant, le Barça sera des locataires réticents du stade olympique dans le quartier de Montjuic de la ville, où les rivaux de l’Espanyol ont joué entre 1997 et 2009. Le déménagement, selon les estimations du Barça, leur coûtera environ 90 millions d’euros de revenus par an, en partie à cause de la capacité massivement réduite de seulement 50 000 – près de la moitié du nombre de spectateurs que le Camp Nou peut accueillir.

D’autres scrupules incluent l’emplacement de l’arène, qui a été construite en 1927 et rénovée en 1989 pour être utilisée pour les Jeux Olympiques en 1992. Elle se trouve au sommet d’une colline au milieu de la ville et est difficilement accessible en transports en commun. . De nombreux détenteurs d’abonnements profiteront d’une option offerte par le club pour s’absenter de la saison et retourneront au Camp Nou une fois les travaux terminés.

L’entraîneur du Barça, Xavi, s’est dit préoccupé par le fait de devoir déménager, affirmant qu’ils auront plus que jamais besoin de supporters pour les aider à éviter de perdre ce sentiment d’avantage à domicile. « Ce ne sera pas facile », a-t-il déclaré le week-end dernier.

L’équipe de Xavi n’a perdu qu’un seul match de championnat à domicile cette saison – une défaite 2-1 contre la Real Sociedad le 20 mai, la semaine après avoir été confirmée championne de LaLiga pour la première fois depuis 2019. Si le Barça doit conserver le titre , ils devront trouver un moyen de faire de Montjuic autant une forteresse que leur bien-aimé Camp Nou.