Barcelone fera «tout son possible» pour signer Lionel Messi: Joan Laporta

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré lundi que le club « ferait tout son possible » pour ramener la superstar argentine Lionel Messi à la fin de la saison.

L’attaquant du Paris Saint-Germain devrait partir cet été à l’expiration de son contrat et le nouveau champion de la Liga, Barcelone, espère attirer son meilleur buteur de tous les temps, malgré le vif intérêt de l’Arabie saoudite.

Messi a connu deux saisons ternes à Paris après une époque glorieuse à Barcelone où il a remporté quatre titres en Ligue des champions et 10 titres en Liga, et est toujours vénéré par les fans là-bas.

Laporta a déclaré qu’il avait parlé avec Messi pour essayer de reconstruire la relation entre eux, qui a été endommagée lors de son départ en 2021.

Messi voulait rester à Barcelone mais le club ne pouvait pas se permettre de le garder en raison d’une dette de plus d’un milliard d’euros (1,1 milliard de dollars).

« J’ai parlé à Leo pour rediriger en quelque sorte une situation qui s’est produite, dans laquelle je devais faire passer le club avant tout, même lui, qui est le meilleur joueur du monde », a déclaré Laporta à la chaîne de télévision publique régionale catalane TV3.

« La vérité est que c’était une conversation très affectueuse, très agréable, et nous nous sommes aussi envoyé des messages ces derniers temps – je l’ai félicité pour la Coupe du monde. »

Aux premières heures de lundi matin après que Barcelone ait gagné 4-2 à l’Espanyol pour remporter la Liga, Laporta a déclaré sur Twitch que « nous ferons tout notre possible » pour signer Messi.

Cependant, s’exprimant sur TV3, il s’est montré plus prudent.

« C’est un joueur du Paris Saint-Germain et ce que nous allons faire, c’est améliorer l’équipe dans tous les domaines, nous avons déjà travaillé là-dessus », a déclaré Laporta.

« Je pense que cela ne me rendrait pas service de parler de ces questions sur Leo, car il appartient à une équipe comme le Paris Saint-Germain, et nous devons attendre la fin de la saison, jusqu’à ce qu’elle soit terminée et ensuite nous pourrons parler. plus calmement à ce sujet. »

L’AFP a rapporté la semaine dernière que des sources proches des négociations avaient déclaré que c’était un « accord conclu » que Messi déménage en Arabie saoudite la saison prochaine.

Cependant, Laporta a déclaré que malgré l’argent proposé au Moyen-Orient – 400 millions de dollars par an – Barcelone pourrait concourir pour la signature de Messi.

« Avec tout le respect que je dois à l’Arabie saoudite, le Barça est le Barça, et c’est sa maison », a ajouté Laporta.

« Nous pouvons rivaliser avec tout le monde. L’histoire nous soutient, les sentiments sont trop forts, nous avons aussi 400 millions de fans dans le monde. »

Barcelone doit réaliser plus de 200 millions d’euros d’économies, ou de nouveaux revenus, pour pouvoir fonctionner sans restrictions selon les règles du fair-play financier de la Liga.

