Barcelone fait un grand pas en avant pour Robert Lewandowski

Barcelone semble avoir trouvé un pot d’argent magique alors qu’ils se rapprochent d’une autre signature estivale.

Les Blaugrana sont en péril financier depuis un certain temps, c’est pourquoi ils n’ont pas pu renouveler le contrat de Lionel Messi l’année dernière.

Cependant, cela ne les a pas empêchés de dépenser de l’argent jusqu’à présent cet été.

Barcelone a signé Andreas Christensen et Frankie Kessie pour de gros contrats. Cela a été suivi par le club acceptant des frais de transfert allant jusqu’à 67 millions d’euros avec Leeds United pour Raphinha, puis signant Ousmane Dembele, dont le précédent contrat avec le Barca s’est terminé en juin, pour un nouveau contrat jusqu’en 2024.

Cependant, Barcelone ne s’arrête apparemment pas là. Des informations plus tôt vendredi ont affirmé que Barcelone avait un accord avec Manchester City pour moins de 80 millions d’euros pour Bernardo Silva.

Barcelone aurait un accord avec Manchester City pour MOINS DE 80 millions d’euros pour signer Bernardo Silva 😳 Cela dépend du transfert de Frenkie De Jong à Manchester United, Silva est “folle” de Barcelone 👀💰 pic.twitter.com/rupJb0YDpR – GiveMeSport (@GiveMeSport) 15 juillet 2022

Maintenant, selon David Ornstein, Barcelone avance vers un accord avec le Bayern Munich pour Robert Lewandowski.

Il est ajouté qu’un accord n’a pas encore été conclu, mais il y a un optimisme autour de la situation que le déménagement aura lieu.

Des conditions personnelles ont déjà été convenues avec l’attaquant, Barcelone déposant une offre de transfert de 40 millions d’euros pour l’international polonais.

🚨 Le projet de transfert de Robert Lewandowski du Bayern Munich à Barcelone évolue vers un accord entre clubs. Pas encore fait mais dans cette direction à l’heure actuelle et l’optimisme autour de la situation va maintenant se produire @TheAthleticUK #FC Barcelona #FCBayern https://t.co/SWOlz78sgO – David Ornstein (@David_Ornstein) 15 juillet 2022

