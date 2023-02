Barcelone fait rebondir le Betis pour prendre huit points d’avance sur le Real

Barcelone a battu le Real Betis sur la route mercredi soir. Le résultat, une victoire sur la route contre une équipe en lice pour la qualification européenne, est un énorme coup de pouce pour l’équipe de Xavi. Cependant, le match était serré, tout comme il l’était entre les deux en janvier lors de la demi-finale de la Supercopa de España.

Barcelone est entré dans le match avec un coussin de cinq points du Real Madrid. Par conséquent, ce match a offert au club catalan une chance de plus d’espace entre les deux rivaux. Barcelone en a profité.

Pendant une grande partie du match, Barcelone a été la meilleure équipe. Gavi, désormais officiellement enregistré en tant que joueur de la première équipe portant le n ° 6, s’est bien lié avec Pedri, Frenkie de Jong et Sergio Busquets au milieu de terrain. Même si Barcelone, comme d’habitude, a conservé la majeure partie du ballon, le Betis a empêché tout but en première mi-temps. De la même manière, Barcelone a annulé tout reniflement de son propre but du Betis.

Cependant, le match s’est ouvert en seconde période. Cela s’applique à la fois à la feuille de match et à la controverse.

Barcelone et le Betis se réchauffent pour le drame

Bien que Barcelone ait semblé dominante pendant la première heure du match, un joueur ne semblait pas à sa place. Raphinha, malheureusement en manque de forme et de confiance, n’a jamais semblé comprendre le jeu.

Puis, à la 65e minute, Alejandro Balde a fourni l’antidote en donnant au Brésilien une touche pour ouvrir le match. Cependant, le début du mouvement pour Barcelone a suscité une vive colère du Betis et de ses supporters. Une faute sur Gavi a arrêté le jeu, mais le ballon a roulé loin de l’endroit de l’infraction. Frenkie de Jong, toujours opportuniste, a commencé à jouer rapidement, envoyant un ballon sur l’aile à Balde. Pourtant, lorsque de Jong a tiré le coup franc, il était à 10 bons mètres de l’endroit où Gavi est tombé en premier lieu.

Robert Lewandowski a pris une partie de la vapeur du match avec un but à la 80e minute. À la manière d’un véritable braconnier de buts, l’international polonais a bondi sur un ballon perdu d’un corner et l’a passé devant le gardien du Real Betis, Rui Silva.

Betis n’a pas été fait cependant. Toujours irrité par les décisions de l’arbitre qui ne vont pas dans leur sens, le Betis a avancé. À la 85e minute, le Betis a forcé le ballon sur la ligne pour un but. Youssof Salaby a lancé un ballon de recherche du côté droit. Jules Koundé, qui travaillait comme arrière droit de Barcelone, avait le ballon et dans le but. Le Français n’était tout simplement pas préparé à ce que le ballon aille aussi loin.

Une victoire clé

Le Betis réduisant de moitié le déficit a certainement rendu les 10 dernières minutes tendues. Grâce à une vague de supporters siffleurs, Barcelone a conservé la victoire. C’est la quatrième victoire consécutive d’un but pour l’équipe. Les trois précédents étaient tous blanchis 1-0.

À mi-parcours de la saison nationale, Barcelone vole. Cinquante points, deux nuls et une défaite suffisent pour avoir un coussin sur le Real Madrid. Accordé, Los Blancos ont joué un match de moins que Barcelone. Pourtant, Barcelone a le plus de buts marqués et de loin le moins de buts encaissés. Barcelone a sept buts contre en 19 matchs. Trois d’entre eux étaient dans la seule défaite du club de la saison, au Real Madrid.

Le Real Madrid est en action demain sur ESPN +, tandis que le prochain match de Barcelone est un match à domicile contre une équipe de Séville en difficulté. Le Betis cherchera à se remettre en forme dimanche, lorsqu’il accueillera le Celta Vigo.

PHOTO : IMAGO / CordonPress