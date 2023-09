Barcelone fait face à de nouvelles accusations alors que la police fait une descente dans les bureaux des arbitres

La police espagnole poursuit son enquête sur l’affaire de corruption présumée contre Barcelone. Le club catalan et deux de ses précédents présidents ont été accusés de corruption pour des paiements présumés à un ancien arbitre de Liga. Le Barça a complètement nié les allégations et a insisté sur le fait que les paiements concernaient les rapports des arbitres.

Néanmoins, un document judiciaire de Barcelone publié mercredi a révélé que le club faisait également face à des accusations de corruption. La nouvelle accusation pourrait finir par voir le Barça faire face à une sanction plus sévère. Cela nécessite que l’affaire soit portée devant les tribunaux. Là, un jury peut déterminer la légalité de l’affaire.

La police fait une descente dans les bureaux des arbitres alors que le juge recherche des documents contre Barcelone

Les autorités espagnoles ont également fouillé les bureaux du Comité technique espagnol des arbitres (CTA) jeudi. BBC rapporte que le juge en charge du dossier a exigé certains documents du CTA. Il ne les a pas reçus. En conséquence, le juge a ordonné à la Garde civile espagnole de faire une descente dans ses bureaux pour aider à obtenir les documents nécessaires.

Les allégations indiquent que Barcelone a versé environ 7,8 millions de dollars en paiements à l’ancien chef des arbitres Jose Maria Enriquez Negreira et à son entreprise. La majeure partie de cet argent aurait été versée à Negreira entre 2001 et 2018. Cependant, la société de Negreira aurait également reçu plus d’un million de dollars de 2016 à 2018.

Xavi nie que le club ait fait quelque chose de mal

L’actuel entraîneur du Barça, Xavi, a répondu aux questions sur le sujet lors d’une conférence de presse jeudi. L’ancien milieu de terrain vedette a doublé l’insistance de son équipe sur l’innocence. « Vous connaissez mon opinion », a déclaré Xavi aux journalistes. « Je n’ai jamais eu le sentiment que le club bénéficiait de l’arbitrage. Jamais. »

« Je n’ai pas le temps de réfléchir à autre chose. Je me concentre sur les questions sportives. La semaine prochaine, il y aura une autre histoire de Negreira, dans 15 jours une autre, et puis plus dans un mois.

L’UEFA avait précédemment décidé que le Barça pouvait participer à la campagne actuelle de la Ligue des champions 2023/24 pendant que l’enquête se poursuivait. L’équipe espagnole a battu Anvers 5-0 lors de son premier match de phase de groupes de la compétition à la mi-septembre. Le Barça affrontera ensuite Séville en championnat le vendredi 29 septembre.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil