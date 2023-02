Barcelone fait appel au TAS pour le transfert d’Araujo, Galaxy envisage une option de prêt

La situation concernant le transfert du défenseur Julian Araujo à Barcelone reste embourbée dans la confusion, le club de LaLiga faisant appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le but d’enregistrer le joueur.

Pendant ce temps, le manager de LA Galaxy, Greg Vanney, a déclaré à ESPN que l’organisation restait en pourparlers avec le défenseur sur la possibilité d’être prêté, bien qu’il y ait plusieurs obstacles qui se dressent sur le chemin.

On pensait que la saga était terminée la semaine dernière. Le 31 janvier, les deux équipes ont convenu d’un accord pour transférer Araujo au Barca pour 4 millions de dollars et jouer pour l’équipe réserve.

Mais Barcelone a déposé les documents 18 secondes après la date limite en raison de ce qu’il a qualifié d’erreur informatique. La FIFA a démenti Blaugranaappel ultérieur.

On pensait que c’était la fin de l’affaire, mais Barcelone reste déterminé à embarquer Araujo.

Le directeur du football du club, Mateu Alemany, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que le club avait déposé un recours auprès du TAS.

“On le voulait pour la deuxième équipe. On le veut et on va chercher une solution, via le Tribunal Arbitral du Sport ou il peut jouer dans une autre équipe pendant cinq mois puis nous rejoindre.”

Dans une interview avec ESPN, Vanney a été sans équivoque en confirmant qu’Araujo est bien un joueur de Barcelone.

Julian Araujo doit attendre la décision du Tribunal arbitral du sport pour voir s’il peut commencer à jouer cette saison pour Barcelone. Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

“Le transfert de Julian à Barcelone a eu lieu. Tout a été exécuté”, a-t-il déclaré. “Le transfert n’était pas subordonné à l’inscription ou quoi que ce soit du genre. C’est donc leur joueur. Malheureusement, pendant les 18 secondes, il ne s’est pas inscrit à temps.”

Il a ajouté: “Aucun d’entre nous ne voulait la situation où Julian était pris entre les deux. C’était un processus d’enregistrement de leur côté, qui ne se déroulait pas en temps opportun.”

Vanney a déclaré qu’il était possible qu’Araujo soit prêté au Galaxy, mais les règles de la liste de la MLS rendent cela difficile.

Araujo a signé un contrat à l’été 2021 via l’initiative U22 de la ligue, qui permet aux joueurs de moins de 22 ans de réduire le budget salarial de l’équipe. Si Araujo part, le désir du Galaxy est de trouver un remplaçant utilisant le même mécanisme U22. Vanney a ajouté que si Araujo était prêté, le Galaxy ne recevrait pas officiellement les fonds des frais de transfert car Araujo serait toujours en MLS.

Le club est sous le coup d’une interdiction de transfert cet été en raison de la violation des règles de la liste de la MLS en 2019. Une autre pénalité de cet incident a réduit la quantité d’espace de plafond avec lequel le Galaxy doit travailler. Tout cela rendrait difficile de trouver un remplaçant.

“Il y a des éléments délicats à cela”, a déclaré Vanney. “Nous devons continuer à nous considérer pour aller de l’avant. En même temps, nous voulons pouvoir aider Jules et lui donner la meilleure opportunité de continuer à avancer également. .”

Araujo pourrait simplement s’entraîner avec Barcelone pendant les cinq prochains mois et s’habituer à son nouvel environnement. Ou il pourrait être prêté ailleurs. Mais Araujo doit jouer le jeu de l’attente jusqu’à ce que cela soit résolu d’une manière ou d’une autre.

“[Araujo is] impatient, mais comprend qu’il y a un processus”, a déclaré Vanney. “Il ne veut pas manquer des jours d’entraînement. Il veut jouer à des jeux, et il veut juste une résolution.”