Barcelone évalue les accords de prêt d’Anthony Elanga et de Sofyan Amrabat

L’ailier de Manchester United Anthony Elanga et le milieu de terrain de la Fiorentina Sofyan Amrabat font partie des noms envisagés par Barcelone alors qu’ils explorent les options pour renforcer leur équipe avant la date limite de transfert de janvier mardi, ont déclaré des sources à ESPN.

LaLiga a confirmé au Barça qu’ils disposaient d’un petit espace salarial pour pouvoir inscrire des joueurs cette saison, ce qui a conduit le club catalan à rechercher des prêts.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait un débat interne au Barca sur l’opportunité d’investir dans un attaquant – pour remplacer Memphis Depay décédé et Ousmane Dembele blessé – ou un milieu de terrain pour couvrir Sergio Busquets.

Le Barça envisage diverses options et, en même temps, se voit proposer des joueurs de toute l’Europe.

L’attaquant de United Elanga, qui pourrait être autorisé à quitter Old Trafford mardi, est une signature possible. L’international suédois, 20 ans, est tombé dans l’ordre hiérarchique sous Erik ten Hag et a également suscité l’intérêt d’Everton, du Borussia Dortmund et du PSV Eindhoven.

Amrabat, quant à lui, arriverait à fournir de la profondeur au milieu de terrain, bien que la Fiorentina hésiterait à le laisser partir en prêt, même si tout accord inclut une option pour un déménagement permanent, son contrat devant expirer en 2024. la valeur de l’ancien en été serait donc inférieure à ce qu’elle est ce mois-ci.

Le Barça souhaite également signer un arrière droit, avec Julian Araujo du Los Angeles Galaxy comme cible, ont déclaré mardi des sources à ESPN. Des pourparlers sont en cours avec l’équipe de la Major League Soccer sur un prêt avec une option pour rendre le déménagement permanent.

Araujo, 21 ans, serait inscrit dans l’équipe B du Barça, ce que le club espère être une solution de contournement pour laisser de l’espace dans sa limite de salaire pour obtenir Amrabat, Elanga ou une autre signature.

L’arrière droit de Flamengo, Wesley, 19 ans, était également une option, mais les pourparlers se sont refroidis et le Barça se concentre sur l’international mexicain Araujo, qui a été sélectionné par les États-Unis avant de changer d’allégeance internationale.

Hector Bellerin est le seul arrière droit naturel de l’équipe du Barça pour le moment, mais il devrait rejoindre le Sporting CP en remplacement du défenseur Pedro Porro, lié à Tottenham.

Les informations du correspondant d’ESPN, Rob Dawson, ont contribué à ce rapport.