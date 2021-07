Barcelone et Tottenham Hotspur en pourparlers avec Lorenzo Insigne

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : le Barça et les Spurs prennent contact pour Insigne

de Naples Lorenzo Insigne attire l’intérêt de toute l’Europe avec Barcelone et Tottenham Hotspur tous deux désireux de faire atterrir l’ailier italien.

C’est selon le Soleil, qui écrivent que l’agent de la star de Serie A a déjà été contacté par les deux clubs au sujet d’un éventuel accord.

2 Liés

Insigne a été un fidèle serviteur du club napolitain avec 383 apparitions toutes compétitions confondues pour le Partenopei mais, avec seulement un an restant sur son contrat actuel, son temps pourrait toucher à sa fin.

La star italienne s’est montrée remarquable jusqu’à présent à l’Euro 2020 et se prépare pour une demi-finale mardi contre l’Espagne, mais, après avoir eu 30 ans le mois dernier, Insigne devra peut-être quitter Naples s’il veut commencer un nouveau défi au cours de ses premières années.

L’attaquant gauche est resté l’un des joueurs clés de Naples la saison dernière, marquant 21 buts tout en enregistrant 15 passes décisives tout au long de la campagne.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Euro 2020 : Support | En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

Les performances de Lorenzo Insigne à l’Euro 2020 font tourner Barcelone et Tottenham. Alex Grimm – UEFA

PAPIER COMMERCE

– La course à Miralem Pjanic se réchauffe avec plus de clubs rejoignant la course pour le milieu de terrain de Barcelone, qui pourrait être disponible sur un transfert gratuit. Marca rapporte que Chelsea et Tottenham sont les dernières équipes intéressées à faire atterrir le joueur de 31 ans. L’ancienne star de la Juventus est actuellement sous contrat d’une valeur de 8 millions d’euros par an, mais n’a effectué que 13 départs pour Barcelone la saison dernière.

– Aston Villa a reçu un coup de pouce dans sa poursuite de Axel Tuanzebe avec des informations selon lesquelles Manchester United serait prêt à laisser partir le défenseur. Initié au football écrit que Dean Smith considère Tuanzebe comme un défenseur central de premier choix à Villa Park et souhaite s’associer à lui aux côtés de Tyrone Mings. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer devrait d’abord trouver un remplaçant avant de sanctionner tout accord potentiel.

– Adrien Rabiotle temps à Turin pourrait être limité avec Calciomercato signalant que la Juventus veut déplacer le milieu de terrain français cet été. Le club de Serie A est actuellement en train de se reconstruire après avoir raté le titre de champion la saison dernière, et il semble que Rabiot ne fasse pas partie des plans de Massimiliano Allegri. Le joueur de 26 ans était un habitué du club lors de la dernière campagne, apparaissant dans 47 rencontres toutes compétitions confondues.

– Nuno Espirito Santo poursuit son processus de recrutement et il semble que la star japonaise Takehiro Tomiyasu pourrait bientôt déménager dans le nord de Londres. Fabrice Romano dit que des pourparlers sont actuellement en cours entre Bologne et les Spurs au sujet de la signature du joueur de 22 ans. Un accord devrait coûter environ 25 millions d’euros pour le défenseur de Serie A qui peut jouer à la fois au centre ou en tant qu’arrière latéral.

– attaquant italien Sébastien Giovinco pourrait être prêt pour un retour en Serie A avec Venezia nouvellement promu intéressé par les services du joueur. C’est selon Di Marzio, qui dit que le joueur de 34 ans réfléchit à la possibilité d’un retour dans l’élite italienne avant de prendre une décision finale. L’attaquant joue actuellement pour Al-Hilal, mais n’a marqué qu’un seul but en 21 apparitions la saison dernière.