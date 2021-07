Barcelone et Neymar parviennent à un règlement à l’amiable « à l’amiable »

Barcelone et l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar ont réglé à l’amiable un certain nombre de litiges juridiques de longue date, a confirmé le club catalan.

Le Barça n’a pas précisé les détails de l’accord et n’a pas non plus révélé quelles questions étaient restées en suspens avant l’accord de lundi.

Le transfert de 222 millions d’euros de Neymar au PSG en 2017 avait conduit à plusieurs affaires judiciaires entre les deux parties, Neymar exigeant que le Barça lui verse une prime de renouvellement impayée et le club répondant en le poursuivant pour rupture de contrat.

« Barcelone a clôturé à l’amiable à l’amiable les différents litiges sociaux et civils qui étaient ouverts avec le joueur brésilien Neymar », a-t-il ajouté. Blaugrana a déclaré lundi dans un communiqué.

« A ce titre, un accord transactionnel entre le club et le joueur a été signé pour mettre fin aux litiges en cours entre les deux parties. »

Neymar a quitté Barcelone pour le Paris Saint-Germain en 2017. Getty

Neymar a déménagé à Barcelone du côté brésilien de Santos en 2013 et son séjour au club – et les années qui ont suivi son départ – ont été jonchés de problèmes hors terrain.

L’ancien président Sandro Rosell a démissionné en 2014 lorsqu’un juge espagnol a accepté d’entendre un procès alléguant que le coût réel de l’accord avait été caché dans de faux contrats.

Le Barça a initialement déclaré que Neymar leur avait coûté 57 millions d’euros, mais il a été révélé plus tard que le prix réel était plus proche de 80 millions d’euros. Une entreprise appartenant au père de Neymar avait reçu un pourcentage important des honoraires finaux.

Le club a finalement été inculpé de fraude fiscale et a versé volontairement 13,6 millions d’euros pour clore l’affaire dans le but de sauver l’image du club.

En conséquence, DIS Esporte, qui gagnait 40% des droits économiques de Neymar lorsqu’il était joueur de Santos, a également déposé une plainte car ils pensaient ne pas avoir été payés ce qui leur était dû dans le cadre de l’accord. Des poursuites pénales n’ont jamais été engagées contre le club.

Le passage de Neymar au PSG en 2017 a ensuite ouvert plusieurs problèmes juridiques entre le joueur et le Barça.

En juillet dernier, il a été condamné à payer 6,7 millions d’euros à Barcelone suite à un litige basé sur une prime de renouvellement de 43 millions d’euros incluse dans le dernier contrat qu’il a signé avec le club en 2016.

Il a reçu environ 14 millions d’euros de bonus avant de quitter le Barça, qui a déposé le montant restant chez un notaire une fois qu’il est devenu évident qu’il signait pour le PSG.

Lorsqu’il a signé pour le PSG dans le cadre d’un contrat de record du monde, il a demandé au Barça de payer le reste du bonus. Le Barça, représenté par Costa-Torrecillas-McCragh, a répondu en le poursuivant pour rupture de contrat et a demandé la restitution des 14 millions d’euros déjà versés à Neymar ainsi que 8,5 millions d’euros de dommages et intérêts.

Un juge s’est rangé du côté du Barça, ESPN ayant accès à la décision complète, qui a déclaré que Neymar était en violation de son contrat car il l’a résilié prématurément sans motif valable « au-delà de sa seule volonté » de signer pour un autre club lorsque le PSG a payé sa clause libératoire .

Neymar a fait appel du verdict, mais le Barça dit maintenant que tous les cas avec son ancien joueur ont été résolus.