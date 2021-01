Lionel Messi et Barcelone intenteront une action en justice contre le journal espagnol El Mundo après avoir publié dimanche les détails divulgués sur le contrat record de l’attaquant.

El Mundo a publié des documents relatifs à l’accord de quatre ans de Messi, signé en 2017, et a donné une ventilation détaillée des 555 millions d’euros qu’il recevrait si tous les add-ons étaient remplis. Le rapport affirme que le contrat de Messi est le plus gros jamais signé par un athlète.

– Lowe: Oubliez Neymar, le Barça ne peut pas se permettre Garcia

Des sources ont confirmé à ESPN que Messi prendrait des mesures contre El Mundo et tout membre du personnel du Barca impliqué dans la fuite du contrat. Il n’y a que quatre exemplaires du contrat – Messi en a un, Barca en a un autre, La Liga en a un exemplaire et Cuatrecasas, le cabinet d’avocats utilisé par l’international argentin.

Le Barça, quant à lui, a répondu en niant toute implication dans la fuite du contrat et a déclaré qu’il prendrait également « des poursuites judiciaires appropriées » contre le journal.

« Au vu des informations publiées aujourd’hui El Mundo, en relation avec le contrat professionnel signé entre le FC Barcelone et le joueur Lionel Messi, le club regrette sa publication étant donné qu’il s’agit d’un document privé régi par le principe de confidentialité entre les parties », a déclaré le club catalan dans un communiqué.

«Le FC Barcelone décline catégoriquement toute responsabilité quant à la publication de ce document et engagera des poursuites judiciaires appropriées contre le journal El Mundo, pour tout dommage qui pourrait être causé du fait de cette publication.

« Le FC Barcelone exprime son soutien absolu à Lionel Messi, en particulier face à toute tentative de discréditer son image, et de nuire à sa relation avec l’entité où il a travaillé pour devenir le meilleur joueur du monde et de l’histoire du football. »

Selon El Mundo, Messi recevrait un maximum de 555 237 619 € (673 919 105 $) sur quatre saisons, si une série de conditions étaient remplies.

Y compris les droits d’image, le rapport explique que Messi a reçu une prime de renouvellement de 115 millions d’euros et une prime de fidélité de 77 millions d’euros divisée en deux paiements – comme l’a révélé ESPN en novembre.

Messi gagnerait également environ 72 millions d’euros par an en plus des add-ons pour avoir joué plus de 60% des matchs au cours d’une saison, progresser en Ligue des champions, gagner la Liga ou la Copa del Rey et gagner le meilleur de la FIFA.

Un certain nombre de ces ajouts liés aux performances n’ont pas été respectés et il convient également de noter que Messi a accepté une réduction de salaire lorsque la pandémie de coronavirus a affecté le football pour la première fois en mars dernier.

Par conséquent, il ne gagnera pas l’intégralité des 555 millions d’euros inscrits dans le contrat, qui expire le 30 juin.

L’avenir de Messi au-delà de cette date reste inconnu. Il a tenté de quitter le club l’été dernier, mais a été fermé par le président de l’époque, Josep Maria Bartomeu.

Dans une récente interview, il a expliqué qu’il n’avait pas encore pris de décision sur son avenir et déciderait de sa prochaine étape à la fin de la saison.

Depuis qu’il a poussé à partir, Bartomeu a quitté le Camp Nou et un nouveau président sera élu le 7 mars. Les trois candidats à la présidence – Joan Laporta, Victor Font et Toni Friexa – ont exprimé le désir de garder Messi au club.

Cependant, les négociations sur un nouvel accord ne pourront commencer qu’en mars et les nouvelles conditions devront correspondre à la nouvelle situation financière du club.

Les comptes annuels du club, datés d’août 2020, ont révélé plus tôt ce mois-ci que la dette brute du club catalan était passée à près de 1,2 milliard d’euros.