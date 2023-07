Barcelone et Man United condamnés à une amende par l’UEFA pour avoir enfreint les règles du fair-play financier

Barcelone a été condamnée vendredi à une amende de 560 000 dollars (500 000 euros) par l’UEFA et Manchester United doit payer 336 000 dollars (300 000 euros) lors du dernier tour de contrôle financier en utilisant les règles du fair-play financier (FFP) qui ont depuis été remplacées.

Barcelone a été punie pour avoir déclaré à tort des bénéfices provenant de la « cession d’actifs incorporels » qui n’auraient pas dû être comptabilisés comme des revenus selon les règles du FFP, précise l’UEFA dans un communiqué. L’UEFA n’a pas précisé l’actif vendu.

Man United n’a pas atteint son objectif d’approcher l’équilibre sur les activités liées au football qui comprend les transferts de joueurs, les salaires et les charges sociales pour l’évaluation FFP.

Les anciens champions d’Europe ont chacun gagné des dizaines de millions de dollars en prix de l’UEFA la saison dernière. Barcelone a disputé la phase de groupes de la Ligue des champions, puis a perdu lors des éliminatoires de la Ligue Europa face à United, qui a été éliminé en quart de finale par l’éventuel vainqueur Séville.

Le panel des finances des clubs de l’UEFA a jugé que l’attaque de United, et d’autres similaires de l’APOEL et de Konyaspor, étaient des « déficits mineurs d’équilibre ». Les autres clubs ont écopé chacun d’une amende de 112 000 $ (100 000 euros).

United a publié une déclaration citant la manière différente d’évaluer les finances post-pandémiques pour les centaines de clubs qui se qualifient pour les compétitions européennes, puis sont examinés par des enquêteurs nommés par l’UEFA.

« Cela reflète un changement dans la manière dont l’UEFA a ajusté les pertes liées au COVID-19 au cours de la période de référence 2022, ce qui nous a permis de ne comptabiliser que 15 millions d’euros sur les 281 millions d’euros de revenus perdus en raison de la pandémie dans le calcul du FFP », a déclaré le a déclaré le triple champion d’Europe.

Un groupe de clubs légendaires – dont l’AC Milan, l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain – qui ont été condamnés à une amende par l’UEFA en septembre dernier ont tous atteint leurs objectifs financiers plus stricts pour la saison dernière. Ils continueront de faire l’objet d’un suivi de conformité au cours de la prochaine année.

İstanbul Başakşehir n’a pas atteint ses objectifs et a été condamné à une amende de 448 000 dollars (400 000 euros).

Deux clubs n’ayant pas atteint les objectifs de seuil de rentabilité dans de nouveaux cas étaient le nouveau champion belge Royal Antwerp et Trabzonspor. Chacun doit maintenant payer 336 000 dollars (300 000 euros) avec des amendes conditionnelles pouvant aller jusqu’à 1,91 million de dollars (1,7 million d’euros) supplémentaires si les objectifs suivants ne sont pas atteints.

Anderlecht a été condamné à une amende de 112 000 $ (100 000 euros) car une sanction financière auparavant conditionnelle a été activée.

Trois clubs, Riga, Olimpija Ljubljana et Slovan Bratislava, ont été condamnés chacun à une amende de 11 200 dollars (10 000 euros) pour « n’avoir pas fourni d’informations complètes et exactes sur le seuil de rentabilité dans les délais requis ». C’est la troisième fois qu’Olimpija est condamné à une amende en vertu des règles de la FFP depuis que son ancien membre du conseil d’administration, Aleksander Čeferin, a été élu président de l’UEFA en 2016.

L’UEFA a mis à jour les règles FFP approuvées en 2009 avec un nouveau système de contrôle. Il donne la priorité à la viabilité financière des clubs et s’éloigne de l’établissement d’un équilibre compétitif sur le terrain en tant qu’objectif réalisable.

Reportage de l’Associated Press.

