Barcelone et Man City remportent le mercato ; Ronaldo et Leicester les plus grands perdants

La fenêtre de transfert estivale a été incroyable, car les meilleurs clubs d’Europe ont dépensé des millions pour essayer de renforcer leurs équipes.

Selon Marché de transfertles clubs de la Premier League anglaise ont dépensé un montant colossal de 2,24 milliards d’euros au cours de la fenêtre – le plus jamais enregistré – et il y a eu d’énormes mouvements, notamment Antony (95 millions d’euros pour Manchester United), Wesley Fofana (80 millions d’euros pour Chelsea), Darwin Nunez (75 millions d’euros pour Liverpool), Casemiro (70 millions d’euros pour Man United) et Erling Haaland (60 millions d’euros pour Manchester City.)

Dans les quatre autres grands championnats européens, les choses n’étaient pas aussi chargées, mais Aurelien Tchouameni (80 M € pour le Real Madrid), Matthijs de Ligt (77 M € pour le Bayern Munich) et Raphinha (60 M € pour Barcelone) sont en tête de liste. Les clubs de toute l’Europe, de la Serie A italienne (749 millions d’euros), de la Ligue 1 française (557 millions d’euros), de la Liga espagnole (505 millions d’euros) et de la Bundesliga allemande (484 millions d’euros), ont dépensé un total de 2,67 milliards d’euros.

Mais qui a bien fait ? Et qui a mal fait ?

Gagnants

Barcelone

Étant donné que le club a été pris au piège d’une dette astronomique (au plus haut, 1,35 milliard d’euros en mars 2021) et des limites budgétaires et des plafonds salariaux nouvellement imposés par LaLiga, c’est un miracle que Barcelone ait réussi à dépenser plus de 150 millions d’euros pour signer des goûts. de Robert Lewandowski (45 M€), Jules Kounde (55 M€) et Raphinha (60 M€.) Après avoir restructuré leur dette pour effacer la plupart des dettes à court terme, signé quelques transferts gratuits (Franck Kessie, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Marcos Alonso) et ont laissé 16 joueurs de l’équipe première partir pour libérer de l’espace dans le plafond salarial de l’équipe, ils ont enfin enregistré tous leurs joueurs et peuvent se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain.

Leur finagling financier a vu des pourcentages importants d’actifs économiques et de revenus futurs (par exemple, des droits de télévision et de marchandisage) vendus en échange de liquidités aujourd’hui, tandis que leur dette à long terme reste énorme. L’éthique de ce mode opératoire – en gros, donner un coup de pied au financier peut être discuté, mais l’équipe a l’air plus compétitive que depuis des années. Ayant plus ou moins parié l’avenir du club sur le succès, il va maintenant falloir commencer à livrer.

Manchester City

Les champions de Premier League ont peut-être terminé la fenêtre de transfert avec une seule mise à niveau incontestable … mais quelle mise à niveau il était. Avec tout le respect que je dois à Gabriel Jesus – qui a commencé sa carrière à Arsenal de manière impressionnante – ou à tout faux numéro 9 que le manager Pep Guardiola a pu aligner à l’avant, Haaland est une proposition totalement différente. Décrocher le meilleur avant-centre émergent du monde du Borussia Dortmund pour seulement 60 millions d’euros semblait un énorme scoop en mai, et encore mieux au fil des semaines avec ses neuf buts en cinq matchs de Premier League jusqu’à présent. Les transferts de joueurs établis de l’équipe première à Chelsea (Raheem Sterling) et Arsenal (Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko), ainsi que le déplacement d’un certain nombre de joueurs U21 pour des frais relativement élevés (dont Gavin Bazunu et Romeo Lavia), signifient que Manchester City a fait environ 200 millions d’euros provenant des activités de transfert de cet été et n’ont dépensé que 160 millions d’euros.

Londres nord

Pour les clubs qui ont souvent été dans un état de transition sans fin, faisant des affaires de dernière minute, Arsenal et Tottenham Hotspur ont exploité le marché des transferts avec sens, créativité et un peu de ruse cet été. Dirigés par les directeurs sportifs Edu et Fabio Paratici, les clubs du nord de Londres ont lentement construit des équipes bien équilibrées dans lesquelles les lacunes ou les lacunes ont été continuellement corrigées. Les deux semblent maintenant avoir une vision claire de leur voie idéale à suivre, et leur activité raisonnable et opportune pendant la période de transfert démontre qu’ils sont sur la bonne voie. Comme en témoignent leurs places dans le tableau de la Premier League (Arsenal, 1er : P5 W5 ; Spurs, 3e : P5 W3, D22.)

Bayern Munich

Bien que certains doutes à long terme autour du départ de Lewandowski subsistent, il y a des signes précurseurs que l’arrivée de 32 millions d’euros de Sadio Mane – malgré leurs caractéristiques techniques différentes – compensera la perte du buteur implacable du Bayern. Alors que l’arrivée de De Ligt (77 M€ de la Juventus) devrait renforcer leur stabilité défensive dans un avenir prévisible, la signature de Mathys Tel, 17 ans, de Rennes – avec son imprévisibilité, sa polyvalence et sa créativité dans le dernier tiers – est susceptible de maintenir leur fluidité offensive dans les années à venir. Ryan Gravenberch, 20 ans, prodige du milieu de terrain très apprécié (18,5 M € de l’Ajax), est également promis à un bel avenir. Dans une perspective à la fois immédiate et à long terme, les géants allemands ont recruté de manière judicieuse et stratégique – pour une dépense nette de seulement 34 millions d’euros – et sans autre départ significatif que Lewandowski, leur domination ne montre aucun signe de déclin de sitôt.

Neutre

Chelsea

En remplaçant les défenseurs centraux Andreas Christensen et Antonio Rudiger par Kalidou Koulibaly (40 M€) et Fofana (40 M€), Chelsea ne devrait théoriquement pas être plus mal loti défensivement que la saison dernière.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et cadre de football norvégien et est l'ancien directeur général et directeur sportif de l'AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutage.

L’arrivée de Sterling (56,2 M€) et du milieu de terrain central de 18 ans d’Aston Villa, Carney Chukwuemeka (18 M€) pourrait également s’avérer être un coup de maître. Après avoir laissé partir Romelu Lukaku (prêt à l’Inter Milan) et Timo Werner (20 M€ au RB Leipzig), tout en disposant d’importantes ressources financières grâce à la nouvelle propriété du club, on aurait pu s’attendre à ce que Chelsea renforce son centre d’attaque avec plus d’un ajout de dernière minute de Pierre-Emerick Aubameyang, un contrat de 12 millions d’euros qui ressemble plutôt à une réaction instinctive à leur mauvais début de saison.

Forêt de Nottingham

Le club nouvellement promu a recruté 21 nouveaux visages – un record anglais – dans le but de s’assurer que leur retour en Premier League ne sera pas de courte durée. Plus de 150 millions d’euros – une frénésie de dépenses presque sans précédent pour un club nouvellement promu – a acheté à Forest un mélange d’artistes respectables de clubs européens, avec l’arrière gauche de l’Atletico Madrid Renan Lodi (prêt) sans doute l’arrivée la plus importante, plus quelques établi des profils de Premier League sous la forme de Dean Henderson, Jesse Lingard et Morgan Gibbs-White. À court terme, cela pourrait donner au manager Steve Cooper plus un problème de sélection qu’une idée claire de la façon dont il va diriger la saison de survie du club. Mais c’était amusant à regarder.

Perdants

Cristiano Ronaldo

Ayant semblé mécontent pendant la majeure partie de la pré-saison et désireux de partir pour un club jouant au football en Ligue des champions, la superstar de 37 ans fait face à des mois intéressants à Old Trafford. Bien que le manager Erik ten Hag soit encore loin de trouver le bon équilibre tactique, ou même son meilleur XI, peu de gens pensent que Ronaldo détient la clé de l’un ou l’autre. Comme cela a été prouvé cet été, quelles que soient les réalisations passées, la personnalité ou la réputation, Ronaldo pourrait avoir du mal à trouver la bonne opportunité sportive dans un marché des transferts européen de plus en plus axé sur la valeur et obsédé par l’âge une fois qu’il rouvrira en janvier.

Leicester

Réputé pour son approche analytique et créative du recrutement, Leicester est normalement à l’avant-garde lorsque la fenêtre de transfert s’ouvre, bien que sa récente capacité à agir soit compromise par les restrictions du fair-play financier. Cela a été particulièrement important cet été, en partie pour atténuer la perte de Fofana – bien que l’accord se soit concrétisé tardivement, il semblait probable qu’il se produise pendant des semaines – et aussi pour commencer à reconstruire une équipe mûre pour le rajeunissement, avec des joueurs clés dont les contrats expirent. Pourtant, avec une seule signature majeure (Wout Faes pour remplacer Fofana), leur fenêtre n’a pas été à la hauteur, en plus d’être “la plus troublante de sa carrière”, selon le manager Brendan Rodgers. Avec un seul point sur 15 possibles, Leicester est déjà entraîné dans une bataille de relégation qui semblait peu probable à la fin de la saison dernière.

Frenkie de Jong

“Assurez-vous de garder vos joueurs heureux” – en particulier ceux dont vous dépendez – est l’une des règles les plus élémentaires de la gestion du football, et celle qui n’a pas besoin d’explications supplémentaires. Alors que l’élégant milieu de terrain néerlandais a peut-être souhaité rester en Liga, les événements de cet été – qu’il s’agisse de marginalisation ou de prétendues promesses non tenues (toutes diffusées dans les médias) – feraient généralement un mélange toxique sur lequel les relations sont démolies. , non construit. Curieusement, malgré les efforts insistants du club pour décharger De Jong cet été, il a participé aux trois premiers matches de championnat du club.