Barcelone et le Real Madrid prennent des options pratiques avec Koeman et Ancelotti, mais cela pourrait être pire

La prochaine fois que Barcelone affrontera le Real Madrid, les deux managers seront des hommes dont le dernier club était Everton, ce qui pose la question : combien de temps avant que Duncan Ferguson ne monte à l’Atletico Madrid ?

OK, ça n’arrivera pas. Mais cela n’était pas censé arriver non plus. Barcelone ne prévoyait pas que Ronald Koeman soit son entraîneur la saison prochaine. Le Real Madrid n’avait pas non plus prévu que Carlo Ancelotti soit leur entraîneur; ils ne savaient même pas qu’il serait disponible, encore moins l’avoir sur une liste restreinte qui se raccourcissait, les noms barrés le lendemain du départ de Zinedine Zidane.

Parfois, cependant, il est bon de parler, et une conversation fortuite sur autre chose s’est terminée par un moment « d’ampoule » et l’ancien entraîneur d’Everton est revenu dans le club qu’il a dirigé vers leur 10e Coupe d’Europe. Pendant ce temps, une conversation obligatoire et maladroite et une poignée d’autres, infructueuses, ont abouti à la autre ancien entraîneur d’Everton continuant au club, il a mené à un trophée de la Copa del Rey et à la troisième place de la Liga.

A quelques jours d’intervalle, c’était fait. Les deux.

Ce n’était pas parfait, mais ça ferait l’affaire. Pour l’instant.

Quand Ancelotti a été présenté aux médias à Valdebebas, ils n’arrêtaient pas de lui poser des questions sur l’avenir et l’équipe avec laquelle il travaillerait. Sergio Ramos serait-il toujours là ? Kylian Mbappé arriverait-il ? Qui allaient-ils signer ? En réponse, il n’arrêtait pas de dire qu’il n’avait pas encore eu le temps de vraiment en discuter. En partie parce que c’était la bonne réponse — et s’il y avait un thème récurrent, c’était essentiellement regarde, c’est l’équipe que j’ai, ne t’attends pas à une révolution – mais aussi parce que c’était la vérité.

« J’étais à Liverpool hier », a déclaré Ancelotti, et il n’avait vraiment pas cherché d’issue. Il planifiait la nouvelle saison pour Everton, examinant les plans de recrutement, c’est alors qu’une idée s’est formée. Et si… attends, vraiment? Et c’était ainsi.

Koeman, quant à lui, s’était accroché à Barcelone, conscient que le président du club, Joan Laporta, n’était pas très désireux de le garder en tant que manager. Koeman ne pouvait pas ne pas l’être : il l’avait entendu à plusieurs reprises, et tout le monde aussi. Le Néerlandais avait fait partie d’un héritage que Laporta n’a pas vraiment accueilli lorsqu’il a été réélu au pouvoir en janvier. A l’époque, le président avait qualifié la fin de saison d' »incompréhensible ». Il n’avait pas non plus été subtil quant à son intérêt pour d’autres candidats à l’entraînement : Julian Nagelsmann, Xavi, Pep Guardiola et plus encore.

En fait, il aurait difficilement pu être plus explicite. Si explicite que vous vous êtes presque demandé si vous deviez admirer son honnêteté, ce que Koeman n’a pas fait. Alors que la saison touchait à sa fin et que, semble-t-il, son sort était en charge, on a demandé à l’entraîneur s’il se sentait maltraité. « Ces deux dernières semaines, un peu ouais », a-t-il déclaré.

C’était à la mi-mai, et Koeman venait d’avoir un déjeuner très médiatisé avec Laporta, qui n’a rien résolu.

« La chose la plus importante pour un entraîneur est d’avoir la confiance maximale du club. Si c’est le cas, je peux continuer et je veux continuer », a déclaré Koeman. Il fut bientôt clair qu’il n’avait vraiment pas cela. Après une rencontre plus formelle avec Laporta en fin de saison, le président barcelonais a demandé un peu plus de temps. Une « période de réflexion », a-t-il appelé. Pour la réflexion, lisez : « activité effrénée à la recherche d’un meilleur candidat, d’une solution différente ».

Il n’en a pas trouvé, et Koeman n’allait pas non plus lui faciliter la tâche en s’éloignant. Et ainsi, quelques jours plus tard, Laporta a confirmé que Koeman serait l’entraîneur.

Pourquoi a-t-il décidé cela ? Pourquoi, dans la même semaine, Madrid avait-il aussi choisi Ancelotti ?

Carlo Ancelotti a été nommé entraîneur du Real Madrid au début du mois, après avoir dirigé le club entre 2013 et 2015. Hélios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

D’abord, une pause, une réserve, des excuses. C’est une chose laide et horriblement inconfortable à dire à propos de deux hommes qui méritent un énorme respect, une paire de personnalités historiques dans le jeu et dans ces deux clubs, respectivement vainqueurs de leurs première et 10e Coupes d’Europe, sans doute les plus grands moments des clubs. ‘ histoires… mais, eh bien, parce qu’ils le pouvaient. Parce que ces hommes – des hommes qui méritent mieux – étaient ce qu’ils pouvaient obtenir. Ou ce avec quoi ils étaient coincés. Le limogeage de Koeman coûte de l’argent, après tout.

Ce n’était pas exactement enthousiaste ; il n’y avait pas d’approbation retentissante, pas de partenariat parfait. Le président de Madrid, Florentino Perez, n’était pas à la conférence de presse largement discrète d’Ancelotti, et le directeur institutionnel Emilio Butragueno a subi les mêmes subtilités qu’il utilise avec chaque nouveau manager.

Il y avait une autre raison, qui semble encore plus laide. Alors, encore une fois, toutes mes excuses. Non seulement Koeman et Ancelotti étaient faciles à obtenir, mais ils sont assez faciles à éliminer. Des hommes qui peuvent être là jusqu’à ce que des alternatives pour lesquelles les clubs se sentent plus enthousiastes soient disponibles. Ou avant, si besoin est, si les choses tournent vraiment mal.

Laporta a même décrit Jordi Cruyff, l’homme qu’il a amené en tant que conseiller, une sorte de directeur sportif officieux, comme un « comodine » — une wild card. En d’autres termes, un homme qui pourrait prendre la relève en tant qu’entraîneur si nécessaire. La décision de Madrid de ne pas se tourner vers Raul pour le moment était en partie de pouvoir se tourner vers lui plus tard.

Les choses sont plus susceptibles de mal tourner dans ces circonstances, bien sûr. Un ancien directeur sportif de l’un de ces deux clubs le dit simplement : « Il existe deux types de managers : les managers forts et les managers faibles, et une fois que les joueurs réalisent que vous êtes ce dernier, vous êtes mort.

Regardez à nouveau ces mots de Koeman : « La chose la plus importante pour un entraîneur est d’avoir le maximum de confiance de la part du club. Si c’est le cas, je peux continuer et je veux continuer. »

Plus précisément, regardez ceci : lorsque Laporta a demandé plus de temps, les agents de Koeman ont diffusé un message sur les réseaux sociaux. Il a été rapidement supprimé, mais fondamentalement, cela a comparé la situation à un couple se donnant un peu plus de temps pour voir s’il pouvait trouver quelqu’un de mieux. Et sinon, ensuite ils se marieraient et vivraient heureux pour toujours.

Koeman sait que ce n’est pas idéal. Ancelotti sait que ce n’est pas l’idéal non plus. « Si vous écoutez et lisez le journal, c’est comme si nous avions eu une mauvaise saison, et je ne suis pas d’accord », a déclaré Koeman à la mi-mai. Et lui, comme Zidane – qui a écrit une lettre le disant explicitement – ​​sait que cela ne vient pas de nulle part. Du moins, pas toujours.

Ancelotti le sait aussi : il est bien informé et a beaucoup voyagé, bien versé dans tout cela. Il sait tout sur les propriétaires et les présidents difficiles. Il les a tous eus, pour le meilleur ou pour le pire, dans la maladie comme dans la santé. Et cela inclut ce président, ce club ; un président et un club dont il a déjà été victime.

Lors de sa conférence de presse de retour, Ancelotti a été interrogé sur les propos de Zidane.

« Je suis dans le football depuis 40 ans », a-t-il déclaré. « C’est normal. » Cela ressemblait un peu à une fouille douce à Zidane – Allez, mon pote, tu sais où tu es ; tu sais ça – et c’était aussi juste le reflet d’une réalité qu’il a vue de première main. Ce qui ne veut pas dire que ça ne pique pas.

Quand Ancelotti a été limogé la dernière fois, il s’est senti maltraité, profondément blessé, abandonné, poignardé dans le dos. Il a estimé que son limogeage était injuste. Et pourtant, maintenant, il est de retour – jusqu’à, il le sait, la prochaine fois qu’il est renvoyé. Koeman continue aussi, sachant que le sac viendra un certain temps. Sachant que ce ne sera pas parfait. Sachant que ce n’est pas exactement le véritable amour et que cela ne semble pas tout à fait normal. Sachant qu’un jour, l’œil du club vagabondera. Ils ne se font pas d’illusions. La vie n’est pas parfaite et le football non plus. Pour revenir à ce poste, il s’agit d’un mariage de convenance.

Bien sûr, mais le truc avec un mariage de convenance, c’est que c’est… eh bien, pratique.

Koeman cherche désespérément le poste à Barcelone depuis longtemps et ne l’abandonnera pas sans se battre – ou un finiquito (indemnité de départ). Ancelotti aimait son temps d’avant ; le travail, la ville, le mode de vie. Et, qui sait, peut-être que ça peut marcher. Peut-être qu’ils pourront à nouveau s’aimer. Ce qui peut être un conseil assez bâclé pour un mariage heureux et long, mais le football est différent, même si l’amour éternel d’un fan est éternel. Et, qu’on le veuille ou non, ces deux hommes le savent. C’est peut-être court, mais ça peut être amusant tant que ça dure. Et lucratif quand il se termine.

Si les clubs ont choisi ces entraîneurs parce qu’ils le peuvent, ces entraîneurs l’ont accepté parce qu’ils le peuvent. Pourquoi le supporter ? Pour une raison simple : c’est le Real Madrid et Barcelone, et Ancelotti et Koeman savent qu’il y a des endroits pires à vivre.