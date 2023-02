Barcelone et le Real Madrid envisagent un autre Clasico américain

Le Real Madrid et Barcelone étudient la possibilité de s’affronter à nouveau aux États-Unis l’été prochain, ont déclaré diverses sources à ESPN.

Le Classique ses rivaux ont joué à Las Vegas le 24 juillet de l’année dernière, le Barça l’emportant 1-0 devant une foule de près de 63 000 personnes au stade Allegiant.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Madrid et le Barça ont également joué à Miami en 2017, l’équipe catalane l’emportant 3-2 à cette occasion, et l’idée cette fois serait de trouver un lieu sur la côte ouest, avec des sources disant à ESPN Los Angeles et San Francisco sont deux des les options sur la table.

Les deux clubs espagnols souhaitent poursuivre leur croissance en Amérique du Nord et choisissent souvent les États-Unis pour organiser leurs tournées estivales.

En plus de celui de l’été dernier Classique, le Barça a également joué à Miami, Dallas et New York contre l’Inter Miami, la Juventus et les New York Red Bulls. Ils pourraient également retourner à New York dans le cadre du voyage de cette année.

Madrid, quant à lui, a affronté le Club America à San Francisco et la Juventus à Los Angeles dans le cadre de leur préparation pour la campagne en cours.

La Juventus – qui, avec Madrid et le Barça, est la troisième équipe à faire pression pour une Super League européenne – pourrait également retourner aux États-Unis pour ce qui serait une série de matches amicaux de pré-saison malgré leurs problèmes institutionnels actuels, tandis que des sources disent Premier League L’implication est également à l’étude.

Sur le plan national, Madrid et le Barça s’affronteront trois fois en un peu plus d’un mois. Ils se rencontrent lors de la demi-finale à deux de la Copa del Rey les 2 mars et 5 avril, avec un match de championnat au Camp Nou pris en sandwich entre ces matchs à la mi-mars.

Cela portera à cinq le nombre de matchs officiels entre les équipes cette saison, le Barça ayant récemment battu 3-1 Madrid en finale de la Super Coupe d’Espagne, mais amener le match aux États-Unis reste attrayant pour les deux.

Ils estiment que le marché américain est attractif d’un point de vue économique et en termes d’augmentation de leur base de fans.