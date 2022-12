Barcelone et le Real Madrid boycottent le meeting de Liga à Dubaï

Les géants espagnols de Barcelone et du Real Madrid ont tous deux déclaré qu’ils n’assisteraient pas à une réunion de LaLiga la semaine prochaine. Tenue à Dubaï, l’Assemblée générale extraordinaire de la ligue devrait avoir lieu le 7 décembre.

Les deux clubs, ainsi que le reste des équipes de LaLiga, ont été informés de la réunion du 25 novembre.

Barcelone et le Real Madrid revendiquent le “mauvais moment” pour la rencontre de LaLiga

Le Barça a publié une déclaration officielle sur la question. “La position du FC Barcelone a toujours été celle de parvenir à des accords consensuels après avoir examiné la question de manière cohérente et en respectant toutes les positions”, indique le communiqué.

“Pour cette raison, nous ne pensons pas que ce soit le bon moment pour nous rendre à Dubaï pour un événement qui pourrait bien avoir lieu au siège de LaLiga et nous montrons une fois de plus notre opposition à toute forme d’action que nous considérons comme préjudiciable aux droits et intérêts du FC Barcelone.

Le Real a rejoint ses rivaux dans le boycott. “Il est totalement injustifiable d’aborder de cette manière improvisée et urgente, sans le débat approprié et l’analyse sereine, des modifications pertinentes du règlement intérieur de la Liga”, a affirmé le club.

«Il est totalement inapproprié et profondément incohérent pour LaLiga de commettre le gaspillage économique de déplacer plus de 100 personnes pour commettre un acte de cette nature, à ces dates, aux Émirats arabes unis, alors qu’il pourrait se tenir au siège de LaLiga sans engager des frais exceptionnels. »

Les équipes se querellent avec la ligue à cause de l’échec de la formation ESL

Les deux équipes ont eu une relation difficile avec LaLiga depuis que le duo a tenté de former la Super League européenne. Le Barça et le Real faisaient partie d’une douzaine de clubs qui ont tenté de former une nouvelle compétition séparatiste en 2021. Cependant, de fortes réactions ont rapidement mis le holà aux plans.

Néanmoins, le Barça, le Real et la Juventus n’ont pas perdu espoir dans la ligue ratée. Les responsables de l’ESL ont précédemment affirmé qu’ils feraient une autre tentative de compétition d’ici 2024. Rien n’indique que des équipes potentielles rejoignent le trio.

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT