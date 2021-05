Barcelone et le Real Madrid avertis de ne pas manquer Haaland de Raiola

L’agent Mino Raiola a averti le Real Madrid et Barcelone de ne pas manquer la signature d’Erling Haaland, et a déclaré que l’attaquant pourrait être en mouvement cet été malgré la réticence du Borussia Dortmund à accepter un transfert.

Raiola a effectué des visites de haut niveau à Madrid et à Barcelone le mois dernier pour des entretiens avec les deux clubs, accompagnés du père de Haaland, Alf-Inge.

Le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a déclaré que Haaland – qui a marqué 21 buts en Bundesliga cette saison et en a marqué 10 en huit matches de Ligue des champions – ne quitterait pas le club à la fin de cette saison.

« Ce que nous savons aujourd’hui, c’est que Dortmund a parlé sérieusement avec nous et nous a dit ‘nous ne le vendons pas’, » Raiola a déclaré à AS dans une interview samedi. « Maintenant, nous devrons voir si c’est leur souhait jusqu’au 1er septembre … C’est la position officielle de Dortmund. Mais j’ai un autre poste, je pense que si une bonne opportunité se présente et que tout le monde est heureux, nous la mettrons. la table. »

Dortmund est cinquième de la Bundesliga, à un point des places de qualification pour la Ligue des champions.

Une clause de libération dans le contrat de Haaland n’entre en vigueur qu’en 2022, et des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y avait aucune disposition dans son accord pour déclencher un départ s’ils manquaient le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

« Haaland s’intéresse à deux choses: marquer des buts et remporter des trophées », a déclaré Raiola. « Quand un club comme Barcelone ou Madrid arrive, avec autant d’histoire, il est difficile de dire non. Le Paris Saint-Germain rejoint ce groupe de grands clubs, [Manchester] City essaie de le faire, la Juventus l’a toujours été. La ligue dans laquelle ils jouent est également importante. «

Des sources ont déclaré à ESPN que la rencontre de Raiola avec Barcelone le 1er avril était une première étape vers l’exploration de la possibilité de sa signature, tandis que les discussions avec le Real Madrid étaient « amicales » et « comme celles que nous avons souvent concernant les joueurs ».

Erling Haaland est recherché par tous les plus grands clubs d’Europe. Focke Strangmann / EPA

La situation financière des deux clubs de la Liga rendrait un accord difficile pour Haaland.

ESPN a rapporté que le Barça recherchait maintenant de nouveaux moyens de collecter des fonds après l’effondrement de la proposition de Super League européenne, qui leur aurait rapporté 350 millions d’euros supplémentaires.

« Je ne sais pas si le Real Madrid pourrait se permettre Haaland », a déclaré Raiola. « Je n’ai pas étudié leurs finances. Mais je pense que oui. La question est différente: Madrid peut-elle se permettre de ne pas acheter Haaland? »

Il a décrit les perspectives de Barcelone de débarquer le joueur de 20 ans comme « compliquées mais pas impossible » en disant: « C’est la même chose pour les clubs et les joueurs: un train passe et vous l’attrapez ou non. »

Raiola a également discuté de l’avenir d’un autre client, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba, qui a souvent été lié au Real Madrid.

« Jouer à Madrid a toujours été attrayant pour lui à cause de Zidane, il était son idole », a-t-il déclaré. « Rien n’est impossible, mais le football dépend du jour. Il faut être flexible. Et si demain, Madrid voulait échanger [Eden Hazard] pour Pogba? Ce n’est qu’un exemple, mais si les quatre parties le souhaitent, pourquoi pas? «