Barcelone et l’AC Milan lorgnent sur Joao Cancelo de Manchester City

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone et l’AC Milan regardent Cancelo de Man City

Barcelone surveille la situation de Manchester City João Cancelo alors que les dirigeants de la Liga visent à se renforcer à l’arrière droit, comme l’a rapporté Diario Sport.

Cancelo a lutté pour l’équipe de Pep Guardiola depuis son retour de la Coupe du monde, mais le Barça considère l’international portugais comme une excellente option à l’arrière droit, même si City exige probablement un transfert d’au moins 70 millions d’euros.

Les Blaugrana envisagent également divers arrières droits pour l’été, avec le Bayern Munich Benjamin Pavard et du Borussia Dortmund Thomas Meunier parmi eux.

Indépendamment de ce qui se passe, tout mouvement pour Cancelo dépendra probablement de la capacité de Barcelone à transférer la star des États-Unis Sergino Dest, prêté à l’AC Milan. Il est peu probable que l’équipe de Serie A signe définitivement Dest à la fin de la saison et a également exprimé son intérêt pour Cancelo.

Les géants catalans ont un intérêt à long terme pour Cancelo, 28 ans, ayant failli le signer de Valence en 2018. Il s’est rapproché à nouveau à la Juventus avant d’être envoyé à Manchester City lors d’un transfert en 2018 qui a vu juste. -dos Danilo dirigez-vous dans l’autre sens.

Joao Cancelo de Manchester City a des prétendants à Barcelone et à l’AC Milan. Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Paris Saint-Germain pourrait faire un geste de dernière minute pour signer le défenseur central de l’Internazionale Milan Skriniar dans la fenêtre de transfert de janvier, comme l’a rapporté L’Équipe. Le PSG est lié depuis longtemps à Skriniar, il semble que la star slovaque pourrait les rejoindre lorsque son contrat à l’Inter expirera à la fin de la saison. Cependant, le PSG étudie toujours un moyen de le signer avant la date limite de mardi – même si ce serait un accord complexe à conclure.

– Gardien du PSG Clélor Navas souhaite rejoindre Nottingham Forest, rapporte Le10Sport. L’équipe de Premier League aurait poussé le plus fort pour l’international costaricien, bien que le club et le joueur doivent parvenir à un accord sur les finances, car Forest ne peut pas se permettre d’égaler son salaire actuel. Parmi les clubs intéressés par Navas se trouve Al Nassr, où il retrouverait son ancien coéquipier du Real Madrid Cristiano Ronaldo.

– Kaveh Solhekol, contributeur de Sky Sports a suggéré que Manchester United pourrait envisager de signer définitivement Wout Weghorst cet été, car ils sont satisfaits de la façon dont le Néerlandais s’est installé sur et en dehors du terrain depuis son arrivée en prêt de Burnley. Cela survient même si les Red Devils cherchent toujours à signer un autre attaquant.

– La Fiorentina pousse le plus dur pour signer Josip Brekalo du VfL Wolfsburg malgré la concurrence de Naples et de l’Udinese, rapporte Sky Sports Italie. L’équipe de Florence a été l’un des premiers clubs à s’intéresser au milieu de terrain croate de 24 ans et espère utiliser cet avantage pour parvenir à un accord.

– Torino est confiant quant au détournement du transfert de Marseille pour le milieu de terrain Hellas Verona Ivan Ilicrapports Fabrice Romanomalgré Les Olympiens ayant un premier accord. Ilic pourrait changer d’avis et rejoindrait Torino immédiatement, pas en été comme Marseille l’avait convenu avec Vérone.