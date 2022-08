Barcelone est “hors de l’hôpital” après la signature de Lewandowski pour commencer l’ère post-Messi

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que le club était “sorti de l’hôpital” en termes de situation financière alors que les géants de la Liga ont dévoilé l’attaquant Robert Lewandowski au Camp Nou devant 57 300 fans.

Lionel Messi a quitté Barcelone en raison de problèmes financiers exactement un an jour pour jour que le club a présenté le double meilleur buteur d’Europe après avoir scellé son transfert du Bayern Munich.

“Il y a un an, malheureusement, nous avons dû annoncer une situation indésirable en raison de la situation économique du club, mais un an s’est écoulé et nous pouvons dire que nous changeons les choses”, a déclaré Laporta à propos de l’échec du club à enregistrer le nouveau Messi. contrat avec LaLiga l’été dernier pour se conformer aux règles du fair-play financier de la ligue.

Laporta a affirmé en août que son conseil d’administration avait hérité d’une dette record du club de 1,35 milliard d’euros, mais la vente d’actifs cet été a permis au Barça de dépenser plus de 150 millions d’euros dans la fenêtre de transfert.

“Cela a été une année très difficile pour nous”, a déclaré Laporta. “Nous avons eu tellement de grandes décisions à prendre et avec beaucoup de pression.

“Un an plus tard, nous renversons la situation. Il faut continuer à travailler. Mais on peut dire que d’un point de vue financier, on est sortis de l’hôpital. Il faut quand même être prudent.”

“Le Barça a rapporté 800 millions d’euros au cours des deux derniers mois. Nous avons fait un gros effort. Nous avons dû vendre certains actifs mais nous pouvons les récupérer à l’avenir.

“Nous travaillons pour aider le Barça à redevenir une référence dans le football. Nous revenons à l’endroit auquel nous appartenons.”

Joan Laporta a exprimé sa joie après la présentation de Robert Lewandowski aux fans de Barcelone. Photo par Eric Alonso/Getty Images

Malgré le dévoilement de Lewandowski, il n’a pas encore été enregistré avec les autres nouvelles recrues.

“Nous avons travaillé dur pour inscrire tous les joueurs, pas seulement Robert”, a déclaré Laporta. “C’est une décision de LaLiga et nous attendons. Je pense que nous avons accompli tout ce qu’ils ont demandé.”

Avant le match d’ouverture de la ligue du Barca contre Rayo Vallecano le 13 août, une quatrième injection financière a été approuvée par le club catalan s’il devait l’utiliser pour se conformer aux plafonds de dépenses stricts en Liga.

“Concernant la quatrième injection financière [the sale of a further 24.5% of Barça Studios to the company Socios.com for €100m]c’était quelque chose que nous avions prévu de faire par précaution au cas où il y aurait une différence d’interprétation [with LaLiga]”, a ajouté Laporta. “Il a été approuvé par le club, mais nous espérons que nous n’aurons pas besoin de le faire. Si nous devons l’utiliser, nous le ferons.”

Malgré l’incertitude entourant l’enregistrement de ses nouvelles recrues, Laporta rayonnait de fierté en parlant de Lewandowski.

“Aujourd’hui est un jour historique pour le Barça”, a-t-il déclaré. “Nous sommes tous ravis qu’un joueur du calibre de Robert soit ici. Nous sommes sur la bonne voie. Nous voyons sur le marché des transferts que les joueurs veulent venir jouer au Barca.

LES PREMIERS JEUX DE BARCELONE 13 août Vallecano (H) 21 août Real Sociedad (A) 28 août Valladolid (H) 4 septembre Séville (A) 11 septembre Cadix (A) 18 septembre Elche (H)

“Nous voulions un attaquant de haut niveau. Si un génie venait nous faire trois souhaits, nous lui aurions demandé un buteur, un qui a remporté le Soulier d’Or à plusieurs reprises et qui serait un but garanti. Et c’est Robert.

“De nombreux clubs avaient offert à Robert de meilleures conditions financières, mais il a choisi de venir au Barca et c’est pourquoi je lui suis si reconnaissant.”

Barcelone a enduré une campagne difficile sur et en dehors du terrain la saison dernière, mais l’international polonais a déclaré qu’il se concentrait sur une période réussie au Barca.

“Quand ils m’ont expliqué le projet, j’ai su que je voulais venir”, a-t-il déclaré. “Ce sera une saison différente de la précédente.

“Ce n’était pas facile de quitter le Bayern après huit ans, mais c’est la prochaine étape parfaite pour moi et ma famille. J’étais prêt pour ça.

“C’est un grand défi pour moi d’être le meilleur de Barcelone et de pousser les autres joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes avec mon énorme expérience. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs avec un énorme potentiel, mais le mélange de jeunesse et d’expérience est important et si Je peux les aider, je vais le faire.”

Lewandowski, qui aura 34 ans le 21 août, a signé un contrat de quatre ans avec le Barça.

“Je n’ai pas l’impression d’avoir 33 ou 34 ans”, a-t-il ajouté. “Je sens que je peux jouer au plus haut niveau pendant plus d’années.

“Le Real Madrid a très bien fait en Ligue des champions et en Liga la saison dernière. Nous sommes là aussi pour essayer de battre le Real Madrid.

“J’ai hâte de jouer contre eux. Mais je ne pense pas au Real Madrid ni à rivaliser avec Karim Benzema. C’est un joueur extraordinaire qui a joué de nombreuses années en Liga. Pour moi, il est important de bien jouer avec le Barça.”