Barcelone est-elle de retour ? Attendez-vous à ce que Van Bommel et Anvers les testent

Xavi et Van Bommel se sont affrontés lors de la finale de la Coupe du monde 2010, mais ils ont également eu pas mal de désaccords lorsqu’ils étaient coéquipiers à Barcelone. L’un privilégiait le jeu dynamique et technique ; l’autre préférait un football agressif et physique. Désormais, leurs équipes s’affrontent en Europe cette semaine. Clive Mason/Getty Images

Le FC Barcelone a soudainement recommencé à jouer comme le Barça, c’est-à-dire qu’il ressemble aux équipes écrasantes, attrayantes et dynamiques dans lesquelles son entraîneur actuel, Xavi, dirigeait des symphonies de football magiques.

Il y a eu beaucoup de scories de la part des champions d’Espagne ces derniers mois. Des scories gagnantes, mais des trucs sans motifs, têtus et sans intérêt tout de même. Pourtant, la victoire 5-0 de ce week-end contre le Real Betis a été une démonstration exaltante de football instinctif, audacieux, à une touche, avec un troisième homme courant et un triangle de passes. Depuis que l’équipe de Xavi a joué avec enthousiasme et plaisir en battant le Real Madrid 3-1 en janvier, en finale de la Supercoupe, les hommes n’ont jamais été présents. Blaugrana produit quelque chose, même vaguement similaire.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Cette performance remonte à huit longs mois, alors c’est peut-être le moment idéal pour que l’entraîneur catalan renoue avec quelqu’un qui symbolise à la fois le meilleur et le pire des moments pour Xavi, et pour les valeurs de Johan Cruyff qui imprègnent ce club depuis le Néerlandais. est devenu entraîneur en 1988. Ce quelqu’un est Marc Van Bommel, l’entraîneur du Royal Anvers et quelqu’un dont la personnalité, le physique et la mentalité de footballeur incarnent un débat qui pourrait corroder et saper les valeurs que Xavi tente d’établir, au moment même où la Ligue des Champions arrive dans la capitale catalane. encore.

Expliqué en bref, ce débat est le suivant : taille, puissance et agressivité contre vision, technique, vitesse d’action et de pensée.

Van Bommel a rejoint Barcelone en 2005 au moment même où Xavi souffrait de la pire blessure de sa carrière. Le Néerlandais a bien commencé – en fait, il n’y a pas de meilleure introduction à Cules (fans du Barça) plutôt que d’annoncer que vous avez soutenu le club depuis que vous avez visité la Costa Brava en vacances lorsque vous étiez enfant et que vous avez dépensé l’argent nécessaire pour participer à la tournée du Camp Nou.

Coupé jusqu’à la fin de cette saison 2005-06. Xavi avait raté 31 matches de Liga et de Ligue des Champions en raison d’une blessure, mais a joué quatre fois, dont deux titularisations, juste avant la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal à Paris. Il était prêt ; Andres Iniesta était encore plus prêt. Il avait joué tout au long de cette saison victorieuse, mais lorsque le jour du match est arrivé à Paris, trois frappes éclair spectaculaires ont frappé le onze de départ de Barcelone, annoncées bien avant le carton rouge de Jens Lehmann à la 18e minute.

jouer 1:23 Comment Joao Felix donne tort aux sceptiques à Barcelone Gab et Juls discutent de la performance de Joao Felix lors de la victoire 5-0 de Barcelone contre le Real Betis en Liga.

Lionel Messi – qui avait disputé six matches et quatre titularisations dans la compétition cette saison – a été complètement exclu de l’équipe au profit de Maxi Lopez, un grand attaquant musclé et peu talentueux qui n’avait joué qu’une seule minute en cette campagne de Ligue des Champions.

Ensuite : Xavi et Iniesta étaient tous deux sur le banc pour le test contre Arsenal, qui a offert à Barcelone sa première victoire en Coupe d’Europe depuis 1992. Au lieu de cela, Van Bommel a débuté au milieu de terrain aux côtés d’Edmilson et Deco. L’entraîneur de Barcelone de l’époque, Frank Rijkaard, avait opté pour la taille, la puissance, la force et la musculature dans tous les domaines – préférant ces attributs aux talents plus petits, plus légers, techniquement brillants, formés au Barça.

Ce qui s’est passé? Barcelone a longtemps été dominé par Arsenal, composé de 10 joueurs, mené 1-0 avant l’arrivée d’Iniesta à la mi-temps. Henrik Larsson le rejoignit 15 minutes plus tard et la finale se retourna contre ces deux hommes. Xavi déclarera plus tard que « à moins qu’Andres n’entre en jeu dans ce match, nous n’allions pas gagner ».

Iniesta a finalement révélé en 2018 : « Rijkaard m’a pris à part et m’a dit quelque chose de très difficile, quelque chose qui n’avait aucune logique, et cela signifiait qu’il avait choisi de ne pas me faire titulariser dans ce match. C’est toujours l’une des choses les plus difficiles à digérer. » ces années plus tard, sur le plan sportif — l’un des moments de carrière qui m’a laissé le pire goût dans la bouche. »

Van Bommel a bien réussi en tant qu’entraîneur du Royal Antwerp, et même s’ils seront outsiders alors qu’ils se dirigent vers Barcelone, ce sera un bon test de ses idéaux d’entraîneur et de sa philosophie sportive. Isosport/MB Média/Getty Images

Van Bommel, grand, agressif et coriace, était celui que Rijkaard accompagnait. Lorsqu’Iniesta a quitté Barcelone pour jouer pour Vissel Kobe, Xavi lui a écrit une lettre ouverte faisant allusion à cette situation. « Cela m’a rendu furieux quand les gens disaient que le Barça avait besoin de plus de ‘muscle' », a-t-il écrit. « Que disaient-ils ? Le muscle le plus important pour jouer au football, comme l’a dit Cruyff, est le cerveau. La chose la plus courageuse et la plus précieuse est d’utiliser l’intelligence. Vous et moi avons juste dû souffrir en silence : nous avons préféré parler. sur le terrain. »

Quant à Messi ? Il était tellement furieux d’avoir été remplacé par un joueur moyen comme Lopez, compatriote ou non, qu’il s’est mis en colère et a refusé de descendre sur le terrain et de se joindre aux célébrations du trophée avec le reste de ses coéquipiers. Quelques mois plus tard, j’ai eu mon tout premier entretien avec lui et il a clairement exprimé ses regrets pour l’attaque de fureur, affirmant fermement que « si Dieu le veut, j’aurai beaucoup plus de chances de le gagner ».

Il y avait quelques autres parallèles entre cette nuit pluvieuse à Saint-Denis et la visite de l’équipe de Van Bommel au stade temporaire de Barcelone à Montjuic cette semaine – pas seulement l’apparemment perpétuel argument cerveau contre muscle. Barcelone a battu Arsenal 2-1 ce soir-là grâce à un attaquant d’une trentaine d’années (Samuel Eto’o), Larsson avec ses deux passes décisives et un arrière droit lusophone, Juliano Belletti, qui a marqué le but vainqueur.

Avant de serrer le fil et d’évoquer Robert Lewandowski (attaquant d’une trentaine d’années) ou le déchaîné arrière droit portugais João Cancelo, il pourrait être amusant de raconter une anecdote très méconnue.

jouer 2:08 Comment la stratégie de transfert de Barcelone est affectée par la réduction des limites de dépenses Alex Kirkland discute de la réduction du plafond de dépenses de Barcelone de près de 400 millions d’euros et de la manière dont cela les affecte à l’avenir.

Il y a deux semaines, j’étais avec Larsson et nous avions une réplique du trophée de la Ligue des champions. Inspiré par le fait d’être avec « mon vieil ami » (le trophée plutôt que moi), il m’a raconté qu’une fois les célébrations à Paris terminées ce soir-là, lui et sa femme, Magda, ont conduit tous les autres membres de l’équipe dans des taxis, puis Je n’ai pas pu en trouver un eux-mêmes. Naturellement, ils avaient pris quelques verres et ils ont demandé au hasard au videur de la discothèque s’il savait comment prendre un taxi. Au lieu de cela, il a téléphoné à son frère, qui était peintre et décorateur de métier, et l’a fait se lever à 5 heures du matin pour qu’il se présente dans sa camionnette de travail et ramène les Larsson à l’hôtel du Barça à Versailles.

Imaginez la scène d’un vainqueur de la Ligue des champions et de sa femme s’agitant derrière un éventail, entourés de pots de peinture, d’échelles et de divers outils d’ouvrier. « Peindre la ville ? » En tout cas, quel glamour !

Juste avant de quitter le sujet de Van Bommel pour se concentrer sur le Barcelone de Xavi, il convient de rappeler que ces rancunes, apparues entre le Néerlandais et ses deux anciens coéquipiers du Camp Nou, ont refait surface lors de la finale de la Coupe du monde quatre ans plus tard. Ce soir-là à Johannesburg, l’actuel entraîneur d’Anvers a bien mis le pied sur le ballon, a eu beaucoup de chance de ne pas être expulsé avant la mi-temps et a si souvent intimidé Iniesta que l’homme qui a finalement marqué ce but glorieux a réagi et a admis que lui-même, J’ai eu un peu de chance de ne pas être expulsé.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau gibier vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI SEPTEMBRE 22 (toutes les heures HE)

• VfB Stuttgart contre Darmstadt 98 (14h00)

• Standard de Liège contre Westerlo (14h40)

• Birmingham City contre QPR (15h00)

• Alavés contre Athletic Club (15h00) SAMEDI SEPT. 23 (toutes les heures HE)

• Borussia Dortmund contre Wolfsburg (9h00)

• Bayern Munich contre Vfl Bochum (9h00)

• Middlesbrough contre Southampton (10h00)

• Osasuna contre Séville (10h00)

• Barcelone contre Celta Vigo (12h00)

• PSV contre Almere City (14h00)

• St. Pauli contre Schalke 04 (14h25)

• Richmond Kickers contre Greenville (18h00) DIMANCHE SEPTEMBRE 24 (toutes les heures HE)

• Atlético Madrid contre Real Madrid (15h00)

Cette semaine, il sera intéressant de voir si Van Bommel sanctionne les tactiques visant à tester la tolérance de l’arbitre en intimidant agressivement une équipe remplie de talents physiquement réduits comme Alejandro Balde, João Félix, Gundogan, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Lamine Yamal et Gavi.

Revenons aux comparaisons avec Larsson et Belletti. Avec l’arrivée et l’irruption immédiate de João Félix à ses côtés, Lewandowski a recommencé à ressembler à… Robert Lewandowski.

Son but contre le Betis, le but crucial pour porter le score à 2-0, a été agrémenté par le fait qu’il s’est tourné vers Félix et a averti l’international portugais qu’il voulait un mannequin lorsque le ballon était rentré. , et le Polonais a produit le type de sprint et d’arrivée qu’il n’avait pas vraiment montré depuis un peu moins d’un an.

La semaine dernière, Lewandowski a admis aux médias polonais qu' »avant de venir à Barcelone, j’étais un peu une machine à buts… ici, je suis devenu un peu plus ‘humain' ».

Et puis il y a Cancelo. Comme son coéquipier portugais Felix, il semble fait sur mesure pour cette équipe, non seulement en raison de ses capacités, mais aussi en raison du problème qu’il résout au poste d’arrière droit. Il joue avec les ordres de Pep Guardiola dans sa tête et apparaît comme un arrière latéral « intérieur », se proposant perpétuellement comme un homme « libre » au milieu de terrain. C’est enivrant à regarder.

Chacun des Joaos a marqué, chacun d’eux ressemblait à la « pièce manquante » et chacun d’eux, pourrait-on dire, est arrivé à Barcelone juste à temps. Je parie que Van Bommel aura sa propre opinion à ce sujet. Ils seront probablement grincheux aussi.