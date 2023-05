Barcelone est championne mais il y a un autre été chargé à venir – Xavi a besoin de plus de qualité

Barcelone a remporté le championnat il y a près de deux semaines, mais l’équipe de Xavi a encore beaucoup de travail à faire.

Les Catalans ont perdu leur deuxième match consécutif après avoir remporté la Liga, le dernier mardi contre un Real Valladolid en difficulté, une équipe sur une séquence de cinq matchs sans victoire et se battant pour éviter la relégation. Cela faisait suite à une première défaite à domicile de la saison face à la Real Sociedad au Camp Nou ce week-end.

Même les récompenses individuelles – Marc-André Ter Stegen est en passe de devenir le gardien de but avec le moins de buts encaissés et Robert Lewandowski le meilleur buteur de la Liga – n’ont pas servi de carburant à l’équipe.

Ter Stegen a dû être remplacé à la mi-temps avec Barcelone 2-0 pour s’assurer qu’il n’y aura pas de gardien de but avec moins de buts encaissés que lui dans l’histoire de la Liga – Ter Stegen est sur 17, le record est de 18 et il y a deux matchs à jouer. Inaki Pena a remplacé l’Allemand pour ses débuts en Liga, mais n’a pas pu empêcher l’équipe locale, qui s’est éloignée de trois points et d’une place de la zone de largage, lors de la défaite 3-1.

Mais, en plus de cela, le jeu n’a pas rendu service aux joueurs qui auditionnaient pour une place dans l’équipe première.

Des stars telles que Pedri et Ronald Araujo ont de nouveau été exclues de l’équipe itinérante en raison de problèmes de forme physique. Pedri ne jouera plus cette saison en raison d’un malaise à la cuisse et il manquera probablement la finale de la Ligue des Nations avec l’Espagne, qui affrontera l’Italie en demi-finale aux Pays-Bas le mois prochain.

Si Xavi et son équipe en coulisses pensent qu’il y a une pénurie de talents dans l’équipe et que l’équipe ne peut pas atteindre les niveaux requis lorsque certains joueurs sont absents, la manière dont la défaite de Valladolid a renforcé l’argument.

Eric Garcia a joué 45 minutes en tant que milieu de terrain titulaire – une position que Jordi Cruyff a conseillé à Xavi que le joueur de 22 ans pourrait réussir car il ne lutterait pas autant physiquement qu’il pourrait le faire dans sa position habituelle de défenseur central.

Garcia a réussi son essai à Elche cette saison. A Valladolid, cependant, il a été pris au dépourvu en concédant le penalty qui a conduit au deuxième but marqué par l’attaquant canadien Cyle Larin.



Garcia, à droite, a lutté contre Valladolid (Photo : Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Barcelone a raté ses standards intenses habituels, comme cela avait été le cas lors de la défaite face à la Sociedad. Lorsque vous jouez comme ça et que vos adversaires se battent pour leur vie, le résultat est prévisible. Ils étaient menés 2-0 en 22 minutes à cause de cette chute.

« En première mi-temps, nous avons encaissé deux buts sur des erreurs individuelles », a déclaré Xavi. « Ils étaient en partie parce que nous n’avons aucune motivation pour nous battre cette saison. Notre mission est terminée et cela nous a fait nous sentir trop détendus.

« Les 25 dernières minutes de la première mi-temps ont été plutôt bonnes. Nous avons eu des occasions décentes et (Jordi) Masip, leur gardien, était exceptionnel.

Garcia a échoué dans sa deuxième chance en tant que milieu de terrain. Sergi Roberto, un autre joueur qui n’a pas eu d’impact, avec le premier but venant de son flanc, a dû être retiré à la mi-temps en raison d’un inconfort physique et Garcia s’est retrouvé arrière droit lorsque Xavi a changé le système.

Le joueur de 22 ans a eu encore plus de mal là-bas. Le troisième but, marqué par Gonzalo Plata, a été initialement refusé pour hors-jeu, mais un contrôle VAR a repéré Garcia qui les jouait à côté.

Quelle nuit pour Valladolid ! 🔥 Ils mènent Barcelone 3-0 après ce but de Gonzalo Plata et sortiront de la zone de relégation 🟣⚪ pic.twitter.com/KrzbJ813Ck – Viaplay Sports Royaume-Uni (@ViaplaySportsUK) 23 mai 2023

Xavi avait déclaré avant le match que la signature d’un nouveau milieu de terrain pour remplacer Sergio Busquets était sa priorité absolue – cette défaite était une preuve supplémentaire qu’il avait raison.

« D’une part, il est naturel de voir des performances comme celle-ci à ce stade de la saison quand tout est fait », a déclaré Xavi. « Nous avons eu deux matchs comme ça, pas un seul. Nous devons nous améliorer. Je déteste perdre et nous devons être meilleurs au prochain match ».

Le milieu de terrain offensif Pablo Torre, 20 ans, a également eu la chance de faire ses débuts complets en Liga avec Barcelone. « Son jeu était correct, il a pu se connecter avec ses coéquipiers et être actif », a déclaré Xavi. Une sorte d’euphémisme pour « bon mais pas génial », ce qui est assez juste compte tenu du temps que Torre a eu tout au long de la saison.

Si Xavi veut qu’une équipe participe à plusieurs compétitions, en particulier la Ligue des champions, il y a un problème clair à résoudre dans la fenêtre de transfert : il ne peut pas se permettre de compter sur la forme physique de deux ou trois joueurs pour passer la phase de groupes.

La défaite 3-1 à Valladolid ne peut pas seulement être attribuée à Garcia, Roberto ou Torre. Andreas Christensen, l’un des joueurs les plus fiables de Xavi cette saison, a marqué un but contre son camp à la deuxième minute.

Le départ de rêve pour Valladolid ! 😱 Andreas Christensen de Barcelone se dirige vers son propre filet pour mettre les hôtes devant en deux minutes 🟣⚪ pic.twitter.com/PJxf9PQG45 – Viaplay Sports Royaume-Uni (@ViaplaySportsUK) 23 mai 2023

Raphinha, qui portait un maillot de corps avec un message de soutien à son compatriote et rival Vinicius Junior, n’a pas pu marquer malgré trois occasions franches devant Masip, tandis que la sensation adolescente Pablo Gavi a eu du mal à avoir un impact à l’avenir.

Pendant ce temps, Ansu Fati, Ferran Torres et Franck Kessie ont dû attendre leur chance sur le banc, ce qui s’est traduit par un message clair pour leurs espoirs de rester au club.

Tous les trois sont entrés en jeu en seconde période, même si rien n’a beaucoup changé car ils semblaient tous moins inquiets de ce qu’ils faisaient sur le terrain et plus de ce qui allait être décidé dans les hautes instances du club.

« Cela va être un été intéressant », a prévenu le directeur sportif Mateu Alemany le mois dernier à la télévision nationale.

Attachez vos ceintures et préparez-vous pour un autre été mouvementé à Barcelone.

(Photo du haut : Angel Martinez/Getty Images)