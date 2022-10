Barcelone espère signer le remplaçant de Sergio Busquets en janvier

Barcelone a intensifié sa recherche d’un remplaçant pour Sergio Busquets dans le but de signer un nouveau milieu de terrain en janvier, ont confirmé des sources à ESPN.

Le Barça, comme l’avait précédemment révélé ESPN, a sondé des offres pour Martin Zubimendi de la Real Sociedad et Ruben Neves de Wolverhampton Wanderers cet été comme options possibles au cas où Frenkie de Jong passerait en Premier League.

Mais De Jong a clairement indiqué qu’il voulait rester à Barcelone malgré la pression du club pour accepter un transfert ou accepter de réduire son salaire.

Quelques mois plus tard, cependant, le Barça se retrouve sur le marché pour un milieu de terrain profond alors qu’il commence à se préparer à la vie sans le capitaine du club Busquets.

Busquets, 34 ans, est en fin de contrat à la fin de la saison et a été critiqué pour des erreurs lors de ses récents revers contre l’Inter Milan et le Real Madrid.

Zubimendi et Neves restent sur le radar du Barca, ont confirmé des sources. Le premier a récemment signé un nouveau contrat avec la Real Sociedad, bien que sa clause libératoire soit restée fixée à environ 60 millions d’euros.

Neves, quant à lui, a un contrat avec les Wolves jusqu’en 2024 mais son agent Jorge Mendes est en contact régulier avec le Barça et leur a déjà offert la possibilité de signer le milieu de terrain portugais.

Sergio Busquets est en fin de contrat à Barcelone à la fin de la saison. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

En interne, il y a un débat pour savoir si Zubimendi et Neves sont les deux meilleures options et il y a d’autres noms sur la table. Les sources ne confirmeraient pas qui ils sont à ce stade provisoire, mais Edson Alvarez de l’Ajax, Ibrahim Sangare du PSV Eindhoven, Enzo Fernandez de Benfica et Jorginho de Chelsea ont tous été liés au Barça.

La relation de Mendes avec le président du Barça, Joan Laporta, ferait d’un accord pour Neves le plus facile à conclure. Mais étant donné les doutes au sein de la hiérarchie du club, un accord à court terme en janvier avec une option d’achat, similaire au transfert d’Adama Traoré au Barça la saison dernière, pourrait être une option pour gagner du temps.

Le pool de milieux de terrain du Barça pour couvrir Busquets cette saison a été réduit cet été. Nico Gonzalez, diplômé de l’Académie, a demandé à rejoindre Valence en prêt à la recherche de plus de minutes, tandis que Miralem Pjanic a également demandé au club de le libérer lorsque l’intérêt s’est manifesté du côté des Émirats arabes unis, Sharjah, en septembre.

Busquets n’a pas encore officiellement pris de décision sur son avenir et ne le fera qu’après la Coupe du monde avec l’Espagne au plus tôt. Cependant, des sources s’attendent à ce qu’il quitte le Camp Nou après 18 ans au club l’été prochain, laissant un grand écart devant les quatre arrières.