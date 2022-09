Barcelone envisage une action en justice contre l’Atletico Madrid pour le temps de jeu d’Antoine Griezmann

Antoine Griezmann n’a fait que des apparitions de remplaçant jusqu’à présent pour l’Atletico Madrid cette saison. Berengui/DeFodi Images via Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone va poursuivre Atleti en justice pour Griezmann?

Barcelone intentera une action en justice contre l’Atletico Madrid pour le prêt de Antoine Griezmannselon Mundo Deportivo.

Griezmann est dans la deuxième d’un prêt de deux saisons à l’Atletico, avec une option pour un contrat permanent. L’accord précisait que l’international français devait être transféré de manière permanente pour 40 millions d’euros s’il figurait dans plus de la moitié des matches de l’Atletico lors de sa première année au stade Metropolitano.

La Blaugrana Je pense que l’équipe de Diego Simeone tente toujours de restreindre le temps de jeu de l’attaquant pour éviter d’activer la clause, Griezmann ne faisant que des apparitions de remplacement à la 60e minute de chaque match jusqu’à présent cette saison.

Cependant, la hiérarchie du Camp Nou pense que la condition du pourcentage de minutes a déjà été dépassée et s’attend à être payée en totalité.

08h52 BST : Galatasaray a annoncé la signature de l’ancien milieu de terrain de Manchester United Juan Mata jeudi sur un contrat d’un an, avec la possibilité de prolonger une année supplémentaire.

Mata, 34 ans, a déménagé à United depuis Chelsea en janvier 2014 et a fait 285 apparitions, remportant la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa au cours d’une période de huit ans. Meneur de jeu habile, il a réussi 51 buts et 47 passes décisives pour United.

La partie turque a également annoncé qu’elle avait pris l’attaquant argentin Mauro Icardi du Paris Saint-Germain en prêt pour la saison 2022-2023.

Galatasaray a également recruté le milieu de terrain uruguayen Lucas Torreira le mois dernier sur un contrat de quatre ans avec Arsenal.

08h00 BST : Ancien attaquant de Chelsea et de l’Atlético Madrid Diego Costa a passé son examen médical avant son déménagement proposé aux Wolves, selon Les temps.

Costa, 33 ans, a vu sa demande initiale de permis de travail au Royaume-Uni rejetée mardi, mais celle-ci a été annulée en appel. Il est depuis arrivé en Angleterre pour terminer son transfert avec un contrat d’un an.

Les loups se sont retrouvés à court d’attaquants dans leur équipe après que la signature estivale de Sasa Kalajdzic ait subi une blessure au ligament du genou lors de ses débuts samedi, tandis que Raul Jimenez a raté les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure au genou.

L’international espagnol Costa était sans club depuis son départ de l’Atletico Mineiro en janvier après cinq mois au club, au cours desquels il a marqué quatre buts en 15 matchs et remporté le titre de champion du Brésil.

Costa a précédemment aidé l’Atletico Madrid à remporter le titre de LaLiga en 2014 avant de se lancer dans une période réussie de trois ans à Chelsea, où il a marqué 59 buts en 120 matchs toutes compétitions confondues et a remporté deux titres de Premier League en 2015 et 2017, ainsi que la Ligue. Cup en 2015. Il est parti pour retourner à l’Atletico en 2017 et a aidé le club à remporter un autre titre en Liga en 2021, mais est parti pour retourner dans son Brésil natal l’été dernier et rejoindre l’Atletico Mineiro.

PAPER GOSSIP (par Abbie Ingham)

– Ancien gardien de Liverpool Loris Karius a signé un contrat à court terme avec Newcastle United, selon Fabrice Romano. L’Allemand de 29 ans n’avait fait aucune apparition pour Liverpool depuis 2018 et avait depuis été prêté à l’Union Berlin et à Besiktas.

– Leicester City a bloqué Caglar Soyuncude retour en Turquie, rapporte Initié du football. Besiktas et Galatasaray cherchaient tous deux à signer le défenseur de 26 ans avant la fin de la fenêtre de transfert turque, mais après le départ de Wesley Fofana à Chelsea, l’entraîneur des Foxes, Brendan Rogers, veut garder Soyuncu du côté en difficulté.

– Hatem Ben Arfa pourrait être contraint à la retraite, selon Pied média. Le joueur de 35 ans est toujours sans club, après avoir quitté Lille cet été. L’équipe de Ligue 1 était le cinquième club de l’international français en cinq ans et son 10e transfert de sa carrière. Il est rapporté que les revendications salariales de l’ancienne star du Paris Saint-Germain lui ont laissé des options viables.

– Après une défaite 4-0 contre l’Udinese ce week-end, le patron de l’AS Roma, Jose Mourinho, est à la recherche d’un défenseur central sur le marché des agents libres. Selon Rudy Galettiparmi les considérations figurent Jason Denayer, Dan-Axel Zagaduo et Nikola Maksimovićmais le Giallorossi devra peut-être attendre la fenêtre de transfert de janvier pour trouver un complément approprié pour la défense centrale.

– Augustin Rossi est sur le point de quitter Boca Juniors après avoir rejeté leur dernière offre de contrat, qui aurait gardé le gardien de but à La Bombonera jusqu’en décembre 2026. César Luis Merlo rapporte qu’après des négociations infructueuses, le tireur de 27 ans ne signera pas de nouvel accord avec l’équipe argentine. Son contrat devant expirer en 2023, l’international argentin quittera probablement le club de Buenos Aires lors de la prochaine fenêtre de transfert, ou il partira en transfert gratuit en juin.