Barcelone envisage de signer Simons et Guido – sources

Barcelone envisage des démarches pour Guido Rodriguez et Xavi Simons mais la décision finale concernant toute signature ne peut être prise tant que le club ne sait pas combien d’argent il pourra investir cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

Rodríguez, 30 ans, est en fin de contrat avec le Real Betis cet été et sera disponible en tant qu’agent libre. Le Barça souhaite renforcer son milieu de terrain, l’entraîneur Xavi Hernández attribuant les difficultés de cette saison à un manque d’équilibre au milieu du terrain.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La priorité de Xavi est d’ajouter un milieu de terrain défensif à l’équipe – au-delà de la signature de Rodríguez – et il existe également un intérêt pour le joueur du Bayern Munich. Josué Kimmich et la Real Sociedad Martin Zubimendi, même si les deux exigeraient des frais importants. Milieu de terrain d’Everton Amadou Onana a également été lié.

Simons, 21 ans, a passé cette saison en prêt au club allemand du RB Leipzig et devrait revenir au Paris Saint-Germain cet été.

Cependant, l’international néerlandais – un milieu offensif passé par l’académie du Barça avant de rejoindre le PSG en 2019 – pourrait être à nouveau prêté la saison prochaine.

Guido Rodríguez est devenu une cible pour Barcelone cet été. Images DAX/NurPhoto via Getty Images

Alors que les transferts et prêts gratuits devraient être à la portée du Barça à l’ouverture du mercato, le club catalan ne sait toujours pas quel sera son budget pour les rentrées.

Ils dépassent de plus de 200 millions d’euros (216 millions de dollars) le plafond de dépenses annuel imposé par la Liga, qui est actuellement fixé à un peu plus de 200 millions d’euros. Cela signifie qu’ils ne peuvent dépenser qu’un pourcentage de ce qu’ils récoltent en frais de transfert ou économiser en salaires pour recruter de nouveaux joueurs.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’elles espèrent que cette limite augmentera pour la saison prochaine alors que le Barça travaille sur différentes manières de collecter des fonds.

Ils sont optimistes quant à la réduction de la masse salariale, à la signature d’un accord amélioré avec Nike et au licenciement d’un certain nombre de joueurs, à commencer par ceux qui ont été prêtés et ne font pas partie des plans de l’entraîneur Xavi.

Le Barça était dans une situation similaire l’été dernier et cela signifiait le seul joueur à arriver moyennant des frais était Oriol Romeu, qui a rejoint Gérone pour 3,5 millions d’euros (3,7 millions de dollars) mais il pourrait être transféré cet été. D’autres joueurs, comme Ilkay Gündoganrejoint en tant qu’agents libres.

Vitor Roque est arrivé en janvier pour un montant initial de 31 millions d’euros (33 millions de dollars), qui pourrait potentiellement atteindre 60 millions d’euros (65 millions de dollars), mais il n’est inscrit que jusqu’à la fin de la saison en raison des restrictions financières du club et son avenir est le sujet de nombreux débats.

L’attaquant brésilien n’a joué que 13 fois depuis son arrivée, son agent réclamant plus de minutes ou un transfert permanent ailleurs. Avec Xavi réticent à l’utiliser, il pourrait être l’un des joueurs qui partira cet été, même si des sources ont déclaré à ESPN que toutes les décisions majeures étaient en suspens jusqu’à la fin de la saison de Liga ce mois-ci.

Le Barça écoutera également les offres d’une grande partie de son effectif, dont le défenseur. Ronald Araújocomme l’a précédemment rapporté ESPN, si cela leur permet d’investir ailleurs.

Par conséquent, la planification du prochain mercato dépend d’un certain nombre de facteurs et de sources détaillent la manière dont l’équipe de recrutement – dirigée par le directeur sportif Deco – se prépare à différents scénarios, Rodríguez et Simons étant parmi les options potentiellement peu coûteuses.