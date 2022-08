Barcelone enregistrera de nouvelles recrues pour la saison à venir après une injection de 100 millions d’euros

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que le club avait vendu 25% des studios Barca à socios.com pour 100 millions d’euros pour aider à enregistrer de nouvelles recrues.

Le Barça a dépensé plus de 150 millions d’euros pour Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Kounde cet été, tandis qu’Andreas Christensen et Franck Kessie sont tous deux arrivés en transferts gratuits.

Cependant, en raison de plafonds de dépenses stricts en Liga, le Blaugrana n’ont jusqu’à présent pas été en mesure d’enregistrer les nouveaux arrivants auprès de la ligue espagnole.

Ayant déjà vendu 25% de ses droits de télévision nationaux au fonds d’investissement Sixth Street pour environ 600 millions d’euros, le Barça espère que l’accord avec socios.com réduira davantage ses problèmes financiers.

“Nous faisons nos devoirs pour pouvoir inscrire des joueurs”, a déclaré Laporta après avoir annoncé l’accord avec socios.com lundi lors de la présentation de Kounde, une signature de 55 millions d’euros de Séville.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que le club pouvait enregistrer de nouvelles recrues pour la prochaine campagne. Photo par Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

“Nous avons fait ces opérations financières pour sauver le club et recruter de nouveaux joueurs. J’espère que nous n’aurons plus rien à faire.

“C’est un risque maîtrisé. S’il faut récupérer le plan de [selling further club assets]nous allons le peser, mais nous pensons que nous pouvons enregistrer les nouvelles signatures avec cet accord.”

Barca Studios est une filiale du club catalan qui produit du contenu télévisuel interne et externe, ainsi que d’autres productions.

Laporta a déclaré que socios.com peut également aider à l’expansion dans le métaverse et avec des jetons non fongibles. Le Barça a vendu la semaine dernière son premier NFT pour plus de 600 000 $ lors d’une vente aux enchères à New York.

En plus d’enregistrer leurs nouvelles recrues, Laporta a déclaré que le Barça accordait désormais la priorité aux départs de joueurs qui ne figurent pas dans les plans de l’entraîneur Xavi Hernandez.

LES PREMIERS JEUX DE BARCELONE 13 août Vallecano (H) 21 août Real Sociedad (A) 28 août Valladolid (H) 4 septembre Séville (A) 11 septembre Cadix (A) 18 septembre Elche (H)

Suite au transfert d’Oscar Mingueza au Celta Vigo, le club travaille à trouver des solutions pour Neto, Riqui Puig, Samuel Umtiti et Martin Braithwaite, qui ont tous été exclus de l’équipe pour la tournée aux États-Unis, alors qu’ils écouteront également les offres. pour Miralem Pjanic, Sergino Dest, Memphis Depay et Frenkie de Jong, entre autres.

Laporta espère que cela permettra au club de faire d’autres signatures avant la fermeture de la fenêtre de transfert, le président refusant d’exclure un transfert tardif de Bernardo Silva.

“Nous devons d’abord enregistrer les joueurs que nous avons signés et résoudre l’avenir des joueurs qui ne sont pas dans les plans du manager”, a déclaré Laporta à propos du milieu de terrain de Manchester City.

“Après cela, nous verrons ce que nous pouvons faire. L’entraîneur veut plus de renforts.”

Les dépenses du Barca et la vente des participations dans les droits de télévision et les studios du Barca surviennent juste un an après qu’ils n’aient pas pu se permettre de garder Lionel Messi, alors que la dette brute du club s’élève toujours à plus d’un milliard d’euros.

Cependant, la vente d’actifs cet été leur a permis de se tourner vers le marché des transferts, Kounde devenant leur dernière recrue la semaine dernière.

Kounde, 23 ans, a également suscité l’intérêt de Chelsea, mais il a déclaré qu’un transfert au Camp Nou était toujours son premier choix.

“J’ai eu une autre opportunité [Chelsea] mais j’ai fait un effort dans le sens d’attendre que le Barça trouve un accord avec Séville, ce qui a finalement été possible”, a déclaré l’international français lors de sa présentation lundi.

“À partir de là, j’ai choisi le Barça. J’étais très clair sur ce que je voulais. C’est un club ambitieux, j’aime beaucoup la ligue espagnole… c’est donc l’effort que j’ai fait, même si ce n’était pas un gros effort. parce que je voulais être ici.”