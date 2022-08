Barcelone enregistre enfin la plupart des signatures estivales après avoir déclenché le quatrième levier financier

Barcelone a finalement réussi à enregistrer la plupart de ses recrues estivales avant le début de la nouvelle saison de LaLiga ce week-end, seul Jules Kounde restant à inscrire.

L’équipe de Xavi Hernandez a lancé sa saison contre Rayo Vallecano au Camp Nou samedi, mais la préparation de ce match a été dominée par la course contre la montre du club pour enregistrer tous ses nouveaux arrivants.

Le Barça a dépensé plus de 150 millions d’euros cet été pour Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde, tandis qu’Andreas Christensen et Franck Kessie sont tous deux arrivés en transferts gratuits.

Avant vendredi, cependant, aucun d’entre eux n’avait été enregistré en Liga en raison des réglementations financières strictes de la ligue.

Les nouveaux contrats conclus par Ousmane Dembele et Sergi Roberto n’avaient pas non plus été signés par la ligue espagnole et eux, avec Kounde, doivent encore attendre pour voir s’ils peuvent être enregistrés à temps pour l’ouverture de la saison de Barcelone.

Barcelone a finalement pu enregistrer la plupart de ses signatures estivales suite à la vente de 24,5% supplémentaires de Barca Studios.

Les dépenses estivales du Barça ont été financées par la vente des actifs du club, chaque accord étant qualifié de “levier financier” par le président Joan Laporta.

Ils ont vendu 25% de leurs revenus de télévision nationaux pour les 25 prochaines années à Sixth Street dans deux packages distincts d’une valeur totale de 511 millions d’euros. Ils ont ensuite vendu 24,5% de Barca Studios à Socios.com pour 100 millions d’euros supplémentaires.

Cependant, malgré une levée de fonds de plus de 600 millions d’euros, le Barça a été informé par LaLiga la semaine dernière qu’il devrait vendre plus d’actifs – ou réduire davantage sa masse salariale – pour pouvoir enregistrer toutes ses nouvelles recrues.

Vendredi, le Barça, dont la dette brute s’élève toujours à plus d’un milliard d’euros, a conclu un accord avec Orpheus Media pour vendre 24,5 % supplémentaires de Barca Studios pour 100 millions d’euros.

Pendant ce temps, ils ont également renégocié le contrat de Gerard Pique avec le défenseur pour créer un espace salarial supplémentaire.

Tous les clubs espagnols doivent respecter un plafond de dépenses pour la saison, qui comprend l’argent dépensé pour les salaires et les frais de transfert, qui sont amortis sur la durée du contrat.

Le plafond correspond en gros aux revenus d’un club moins les dépenses et les remboursements de la dette et est appliqué de manière prospective. Le plafond du Barça était de -144 millions d’euros à la fin de la saison dernière, la seule limite négative en Espagne, mais il augmentera considérablement suite aux quatre leviers financiers déclenchés cet été.

Le Barça n’est pas le seul club à avoir des problèmes pour enregistrer ses joueurs en Liga. Le Real Betis compte encore une poignée de joueurs non encore inscrits pour la nouvelle saison, tandis que d’autres clubs, dont Séville, Celta Vigo et Gérone, ont dû attendre cette semaine pour enregistrer leur activité estivale.