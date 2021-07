Barcelone engage la star adolescente Yusuf Demir en prêt du Rapid Vienna

Barcelone a engagé la star adolescente Yusuf Demir pour un prêt d’une saison du Rapid Vienna, a annoncé vendredi le club.

Les géants espagnols paieront au club autrichien 500 000 € dans le cadre du prêt, avec une option pour rendre le séjour de Demir permanent pour 10 millions d’euros.

Demir, 18 ans, a marqué six buts en 31 matchs depuis sa promotion dans la première équipe du Rapid à l’été 2019 et avait été une cible pour Manchester United et le Bayern Munich, ont indiqué des sources à ESPN.

L’international autrichien a fait ses débuts en équipe senior lors d’une victoire en qualification pour la Coupe du monde 2022 contre les îles Féroé en mars.

Demir, qui peut jouer à travers l’attaque, devrait commencer la saison avec l’équipe B du Barça.

Le Barça commence l’entraînement de pré-saison lundi sans les joueurs en service international et avec l’incertitude de savoir qui restera au club.

Lionel Messi, qui est en service international avec l’Argentine lors de la Copa America, n’a pas encore signé de prolongation de contrat pour prolonger sa relation de 20 ans avec le Barça.

Son contrat a expiré le mois dernier et la Liga a averti le Barça qu’il devait réduire sa masse salariale pour enregistrer Messi la saison prochaine et rester dans le plafond salarial imposé par la ligue. L’entraîneur du Barça Ronald Koeman espère que Messi restera.

« C’est très important pour le club, mais aussi pour la Ligue que le meilleur joueur du monde reste ici et nous devons tous faire cet effort pour qu’il continue avec nous », a déclaré Koeman vendredi lors d’une participation à un tournoi de golf, la Koeman Cup, à Barcelone.

« Quand tout ne va pas bien, il faut s’inquiéter, mais je suis persuadé que le [club] Président [Joan Laporta] trouvera une solution à ce problème.

« Chaque personne a une mission, mais Laporta m’a dit que je n’avais pas à insister là-dessus, que le problème était en cours d’élaboration. Nous espérons qu’il sera avec nous encore quelques années.

« Leo est l’avenir du club parce qu’il apporte des résultats et parce qu’il a toujours fait de son mieux. »

Koeman a déclaré que les départs de Carles Alena, Junior Firpo, Francisco Trincao et Matheus Fernandes cet été, ainsi que les ventes de Jean-Clair Todibo, Sergio Akieme et Konrad De La Fuente, avaient été effectués pour aider le club à rester dans le plafond salarial.

Le patron du Barça a souligné que les joueurs qui restent doivent subir une baisse de salaire pour « faire un effort pour le bien de Barcelone ».

« Tout le monde doit comprendre la place que nous occupons dans nos vies en ce moment », a ajouté Koeman. « Si ils [players] sont vraiment des « gens de Barcelone », alors ils doivent faire ce grand effort pour aider le club. »

Koeman a félicité Antoine Griezmann au milieu des informations selon lesquelles il pourrait être placé sur la liste des transferts cet été pour faire de la place pour enregistrer le contrat de Messi.

« C’était une excellente signature », a déclaré Koeman à propos du transfert de 120 millions d’euros de Griezmann au Barça depuis l’Atletico Madrid en 2019. « Il a montré son niveau de qualité et il est très important pour le club. »

Griezmann, qui a marqué 20 buts et en a inscrit 13 de plus en 51 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière, a un contrat avec le Barça qui court jusqu’en 2024.

Le Barça entame la saison 2021-22 contre la Real Sociedad au Camp Nou les 14/15 août.