Barcelone en pourparlers avec l’Atletico Madrid au sujet d’Antoine Griezmann et de l’échange de Saul Niguez

Barcelone et l’Atletico Madrid ont ouvert des discussions sur un accord d’échange impliquant Antoine Griezmann et Saul Niguez, ont confirmé plusieurs sources à ESPN.

Griezmann, 30 ans, a quitté l’Atletico pour le Barça en 2019 pour un montant de 120 millions d’euros, mais le club catalan est prêt à le laisser partir cet été.

Des sources proches de Griezmann, qui ont précédemment insisté sur le fait qu’il aimerait voir son contrat au Camp Nou jusqu’en 2024, disent qu’il serait également prêt à retourner à l’Atletico si le Barça ne veut plus de lui.

Le Barça a conclu un accord de principe pour que Lionel Messi prolonge son contrat avec le club, mais doit encore procéder à des réductions pour pouvoir enregistrer le nouvel accord de l’attaquant avec la Liga.

Après Messi, Griezmann était le plus gros revenu du club l’été dernier et son départ créerait le plus de place sur la masse salariale.

Perdre le salaire de Griezmann et le remplacer par celui de Saul aiderait le Barça à réduire ses dépenses.

Cependant, des pourparlers sont en cours car le Barça valorise Griezmann plus haut que Saul. Par conséquent, ils aimeraient que cela se reflète dans l’accord, que ce soit en ce qui concerne l’Atletico payant des frais supplémentaires ou incluant plus de joueurs.

En plus de fournir une solution financière, suite aux signatures de Sergio Aguero et Memphis Depay sur les transferts gratuits cet été, le Barça est bien empilé en attaque. Ils ont également Ansu Fati pour revenir de blessure.

Saul, quant à lui, est une cible de longue date du Barça qui est tombée en disgrâce sous Diego Simeone au cours de la dernière année.

Ayant été omniprésent les saisons précédentes, le joueur de 26 ans n’a commencé que 22 matches de championnat alors que l’Atletico a remporté le titre de la Liga et n’a terminé 90 minutes qu’à 11 reprises.

Le Barça a déjà manifesté son intérêt pour la signature du milieu de terrain et a obtenu une première option sur lui, qui a maintenant expiré, lorsque David Villa a déménagé à l’Atletico en 2013.

Ronald Koeman, l’entraîneur du club catalan, reste désireux de renforcer son milieu de terrain avant la nouvelle saison après avoir raté Georginio Wijnaldum au Paris Saint-Germain.