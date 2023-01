Barcelone en pourparlers avec LA Galaxy pour Julian Araujo

Barcelone fait pression pour signer l’arrière droit de LA Galaxy Julian Araujo avant la fermeture de la fenêtre de transfert en Europe mardi, ont confirmé diverses sources à ESPN.

Le Barça suit Araujo depuis un certain temps et souhaite initialement le signer en prêt avec une option pour rendre l’accord permanent étant donné le possible transfert d’Hector Bellerin au Sporting Club.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Araujo, 21 ans, serait initialement inscrit dans l’équipe B du Barça s’il était signé, mais que le club catalan estime qu’il a le potentiel d’être impliqué dans la première équipe à court terme.

Si Bellerin rejoint le Sporting Lisbon cette semaine – avec des sources disant à ESPN que l’accord est susceptible d’avoir lieu une fois que Tottenham Hotspur aura terminé la signature de Pedro Porro du côté portugais – alors le Barça se retrouverait sans arrière droit naturel.

Jules Kounde, Ronald Araujo, Sergi Roberto et Alejandro Balde ont tous été utilisés à ce poste cette saison, souvent aux dépens de Bellerin.

Araujo, qui est né en Californie, a représenté les États-Unis au niveau des jeunes et a une sélection pour l’équipe senior. Cependant, en 2021, il a changé d’allégeance au Mexique, bien qu’il n’ait pas joué pour El Tri depuis qu’il a remporté sa troisième sélection lors d’un match amical contre le Suriname en juin 2022.

L’arrière droit du LA Galaxy, Julian Araujo, a disputé trois matches avec l’équipe nationale mexicaine depuis 2021. Crédit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Le Barça espère conclure l’accord avant la date limite de mardi, mais des sources ajoutent qu’il s’agit d’une “situation complexe”. Une source proche des négociations aux Etats-Unis affirme que “ce n’est en aucun cas définitif”.

Araujo a été un habitué du Galaxy au cours des deux dernières saisons et convaincre l’équipe de la Major League Soccer de le laisser partir initialement en prêt n’est pas une tâche simple.

De plus, l’opération devra peut-être également être approuvée par LaLiga, même si l’inscrire dans l’équipe B pourrait s’avérer une solution de contournement.

Le Barça n’a pas pu enregistrer le nouveau contrat du milieu de terrain Gavi la semaine dernière en raison des limites salariales de la ligue, bien que le président de la Liga, Javier Tebas, ait confirmé lundi que le club avait “une certaine marge de manœuvre” ce mois-ci après les départs de Gerard Pique et Memphis Depay.

Pique a annoncé sa retraite en décembre et Memphis a rejoint l’Atletico plus tôt en janvier dans le cadre d’un contrat d’une valeur initiale de 3 millions d’euros.

Jeff Carlisle d’ESPN a contribué à ce rapport.