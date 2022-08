Barcelone en course pour enregistrer de nouvelles recrues

Barcelone fait face à une course contre la montre pour pouvoir enregistrer toutes ses nouvelles recrues pour le début de la Liga le week-end prochain, ont déclaré des sources à ESPN.

LaLiga a informé le Barça cette semaine qu’ils devront tirer un quatrième levier financier s’ils veulent que tout le monde soit disponible pour affronter Rayo Vallecano au Camp Nou le 13 août.

Le Barça a dépensé plus de 150 millions d’euros cet été pour Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde, tandis qu’Andreas Christensen et Franck Kessie sont arrivés en transferts gratuits.

Pendant ce temps, Ousmane Dembele et Sergi Roberto ont signé de nouveaux contrats avec le club, mais aucun des sept accords susmentionnés n’a encore été enregistré avec LaLiga et pour l’instant, les joueurs ne peuvent pas jouer.

Le Barça a jusqu’à présent exécuté cet été trois opérations qualifiées de leviers financiers par le président Joan Laporta. Ils ont vendu 25% de leurs droits de télévision nationaux pendant 25 ans dans le cadre de deux accords distincts à la société d’investissement Sixth Street pour plus de 500 millions d’euros.

Ils ont ensuite vendu 24,5% de leur société de production interne Barca Studios à Socios.com pour environ 100 millions d’euros, ce qui, selon des sources du club, leur permettrait d’enregistrer toutes leurs activités estivales.

Cependant, après avoir examiné la documentation pour les signatures, les renouvellements de contrat et les leviers financiers, LaLiga a communiqué au Barça qu’elle n’était pas encore en mesure d’inscrire les sept joueurs.

Des sources ont confirmé que le Barça est désormais en mesure d’enregistrer certains d’entre eux – ce qui dépendrait de la combinaison et du coût des joueurs – mais le club catalan préférerait inscrire tout le monde en même temps, si possible.

Une source a confirmé à ESPN que l’équipe financière du Barça savait depuis plusieurs jours qu’un quatrième levier financier était nécessaire. Le club espère vendre 24,5% supplémentaires de Barca Studios dans les prochains jours.

Des travaux supplémentaires sont également nécessaires pour réduire la masse salariale. Cela commencera par le transfert du gardien Neto à Bournemouth, tandis que Samuel Umtiti et Martin Braithwaite ont également été invités à trouver de nouveaux clubs.

L’avenir de Miralem Pjanic, Frenkie de Jong, Memphis Depay et même Pierre-Emerick Aubameyang, qui suscite l’intérêt de Chelsea, continue également d’être incertain.

Si De Jong reste, le club aimerait qu’il prenne une réduction de salaire, tandis que d’autres rapports suggèrent que Gerard Pique et Sergio Busquets pourraient également être invités à porter un coup supplémentaire à leurs salaires après avoir fait de même l’année dernière.

Chaque club espagnol se voit attribuer une limite de dépenses, qui comprend les dépenses sur les salaires plus l’amortissement des frais de transfert. Le Barça a terminé la saison dernière avec un plafond de -144 millions d’euros, la seule limite négative en Liga.

Le plafond est, en termes simples, le résultat des revenus du club moins ses coûts opérationnels et les remboursements de sa dette pour la saison à venir.

La dette croissante du Barça – la dette brute reste supérieure à 1 milliard d’euros – a vu son plafond passer de 600 millions d’euros il y a quelques saisons à -144 millions d’euros à la fin de 2021-22, ce qui rend les leviers financiers essentiels pour pouvoir investir dans l’équipe cet été.