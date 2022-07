Barcelone écoutera les offres de Sergino Dest à la poursuite de l’Azpilicueta de Chelsea

Barcelone écoutera les offres de Sergino Dest alors qu’ils continuent de poursuivre le défenseur de Chelsea Cesar Azpilicueta après la signature de Jules Kounde, ont confirmé des sources à ESPN.

ESPN a révélé plus tôt cet été que le Barça avait communiqué à Dest qu’il faisait partie de leurs plans pour la saison à venir.

Dest, 21 ans, est heureux à Barcelone et a déclaré plus tôt en juillet qu’il resterait “définitivement” au-delà de la fenêtre de transfert.

L’entraîneur Xavi Hernandez reste également favorable au maintien de Dest car il offre des qualités différentes aux autres arrières latéraux de l’équipe, mais une série de facteurs ont forcé le club à reconsidérer sa position sur l’international américain.

Un échec à déplacer des joueurs qui ont été jugés excédentaires par Xavi signifie que le Barça doit maintenant envisager de laisser les autres partir.

Le club catalan doit équilibrer ses comptes après plusieurs signatures estivales – Kounde est devenu son sixième nouvel arrivant de la fenêtre jeudi – et doit également libérer de l’espace salarial pour enregistrer les nouveaux joueurs.

Xavi a dit à Neto, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Riqui Puig et Martin Braithwaite de trouver de nouveaux clubs en mai.

Sergino Dest a fait 72 apparitions pour Barcelone depuis son arrivée de l’Ajax en 2020. Omar Véga/Getty Images

Ils ont tous été exclus de l’équipe du Barca pour la tournée aux États-Unis ce mois-ci, mais aucun d’entre eux n’a jusqu’à présent réussi à s’éloigner du Camp Nou.

D’autres joueurs du circuit, tels que Miralem Pjanic et Memphis Depay, seront également autorisés à partir au juste prix. Des pourparlers préliminaires ont eu lieu avec la Juventus sur un accord pour Memphis.

Pendant ce temps, le Barça et Manchester United ont convenu d’une redevance pour Frenkie de Jong, mais des sources au club reconnaissent qu’il y a des complications importantes dans la conclusion de cet accord en raison du désir du milieu de terrain de rester au Camp Nou.

Le manque de départs, couplé au nombre de signatures effectuées cet été, oblige désormais le club à prendre d’autres décisions plus difficiles.

En conséquence, des sources ont déclaré à ESPN que les offres seraient les bienvenues pour Dest, le Barça étant optimiste quant à la possibilité de conclure la signature d’Azpilicueta malgré les récents commentaires du manager de Chelsea, Thomas Tuchel.

S’exprimant en Floride la semaine dernière, Tuchel a déclaré qu’il était “un peu ennuyé” par la poursuite par le Barça de l’international espagnol et a suggéré qu’il pourrait débrancher la prise en mouvement.

Le Barça a libéré Dani Alves lorsque son contrat a expiré en juin en vue de faire concourir Azpilicueta et Dest pour le poste d’arrière droit.

Mais avec l’argent dépensé pour les attaquants Robert Lewandowski et Raphinha, les priorités du Barca ont changé et ils seraient heureux de commencer la saison avec Sergi Roberto, Ronald Araujo et Kounde comme options de sauvegarde pour Azpilicueta.

Dest a rejoint le Barça en provenance de l’Ajax pour 20 millions d’euros en 2020. Il a fait 72 apparitions pour le club dans toutes les compétitions depuis lors, marquant trois buts. Il a un contrat jusqu’en 2025.