Barcelone doit encore renforcer son équipe, déclare Xavi après un match nul décevant pour commencer la Liga

Xavi Hernandez dit que Barcelone doit encore renforcer son équipe après avoir ouvert la saison avec un match nul décevant contre Rayo Vallecano au Camp Nou samedi.

Le Barça a fait ses débuts avec quatre de ses cinq signatures estivales contre Rayo, avec Robert Lewandowski, Raphinha et Andreas Christensen tout commence. Franck Kessie est intervenu en seconde mi-temps.

Tous les quatre ont été enregistrés en Liga vendredi après que le club a vendu 24,5% des studios du Barca pour porter le total levé des ventes d’actifs cet été à plus de 700 millions d’euros.

Jules Koundé n’a pas encore été enregistré et ne le sera pas tant que le Barça n’aura pas créé plus d’espace salarial, mais les Blaugrana poursuivent d’autres signatures, avec Marcos Alonso, Bernardo Silva et peut-être un autre arrière droit tous recherchés.

“J’ai déjà dit que nous devions continuer à nous renforcer et nous avons le temps jusqu’au 31 août [when the transfer window closes]”, a déclaré Xavi lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Mais je ne veux pas utiliser ça comme une excuse [for the Rayo result]. Je comprends la déception, les attentes sont vraiment élevées. Il va falloir analyser le jeu, s’améliorer et continuer à croire au modèle de jeu.

“Rayo a bien défendu. C’était plus difficile pour nous de créer [chances] que d’habitude. C’est dommage car nous voulions montrer aux fans que nous sommes sur la bonne voie. C’est décevant, mais nous demandons de la patience.”

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez demande à ses joueurs lors de leur match nul et vierge avec Rayo Vallecano de commencer la Liga. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Le Barça fonctionne désormais selon un ratio de 1: 1 en ce qui concerne la signature de joueurs, conformément aux règles de la Liga. Cela signifie qu’ils peuvent désormais dépenser tout ce qu’ils économisent ou gagnent en frais ou en réductions de salaire.

Pour faire venir plus de corps, il faut donc encore que les autres joueurs partent en premier. Milieu de terrain Frenkie de Jong est recherché par Manchester United et Chelsea, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il souhaitait toujours rester au Barca.

Le milieu de terrain néerlandais a impressionné en tant que remplaçant en seconde période contre Rayo et Xavi dit qu’il jouera un rôle clé s’il reste mais a laissé la porte ouverte à un transfert.

“Son rôle n’est pas de remplacer, c’est un joueur important, je l’ai dit à plusieurs reprises”, a souligné Xavi.

“Il a très bien fait aujourd’hui – comme la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui se passera sur le marché des transferts, mais s’il reste, il sera très important pour nous. Surtout avec son attitude et ses performances. “

Le Barça a réussi plus de 20 tirs contre Rayo mais les visiteurs ont également eu leurs moments, avec le gardien à domicile Marc-André ter Stegen réaliser des arrêts importants.

Pédri, Sergio Busquetsqui a été expulsé pour une deuxième réservation tardivement, Raphinha, Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang tous ont eu des chances pour le Barça, qui avait également deux buts pour hors-jeu.

L’un d’eux a été marqué par Lewandowski, une signature de 45 millions d’euros du Bayern Munich, qui n’a pas pu marquer ses débuts officiels à Barcelone avec un but devant une foule de plus de 80 000 personnes.

“Je suis satisfait car il a travaillé pour l’équipe, a donné un coup de main pour la haute pression et son contrôle était très bon quand il était la solution dans la préparation”, a déclaré Xavi à propos de la prestation de l’attaquant polonais.

“Mais nous avions besoin de plus d’efficacité aujourd’hui, c’était le principal problème, mais je suis vraiment content de l’avoir dans l’équipe, il aide l’équipe.

“Aujourd’hui, Robert et tout le monde, nous sommes contrariés parce que le résultat n’est pas bon, mais nous devons continuer, croyez le processus. C’est une question de temps avant qu’il ne marque.”