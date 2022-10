Barcelone doit éliminer les vétérans pour équilibrer les livres: officiel du club

Barcelone ne sera pas en mesure de réduire sa charge salariale à des niveaux durables tant que plusieurs joueurs vétérans n’auront pas terminé leur contrat, a déclaré jeudi le vice-président financier du club.

Lors de la présentation du budget pour cette saison, Eduard Romeu a averti qu’il faudra probablement encore deux saisons avant que Barcelone ne puisse obtenir la charge salariale de ses joueurs dans des limites gérables.

Les salaires de Barcelone sont devenus les plus chers du football sous l’ancien président du club Josep Bartomeu et, combinés à l’impact économique de la pandémie de COVID-19, ils ont endetté massivement le club dont il continue de se sortir sous l’actuel président Joan. Laporte. Romeu a déclaré que Barcelone avait une dette nette de 608 millions d’euros (597 millions de dollars) en juin.

“Ce qui nous décourage, c’est le montant que nous dépensons pour les salaires de nos joueurs”, a déclaré Romeu. “Il y a un groupe de (contrats) qui ont un coût très important et entre cette saison et la suivante ils vont disparaître.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait référence aux contacts des vétérans Gerard Pique, Sergio Busquets et Jordi Alba, Romeu a répondu oui. Busquets, qui est lié à un passage à la Major League Soccer, termine son contrat à la fin de la saison. Les contrats de Pique et Alba expirent en juillet 2024. Tous les trois ont plusieurs titres en Ligue des champions, tandis que Pique et Busquets ont aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde 2010.

Au cours des dernières saisons, le club a perdu les énormes salaires de Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho.

Mais au lieu de baisser sa charge salariale, Barcelone l’a augmenté cette saison après avoir acquis plusieurs nouveaux joueurs, dont Robert Lewandowksi, Jules Koundé et Raphinha. Cela a augmenté la charge salariale totale à 656 millions d’euros (644 millions de dollars) pour cette saison, contre 518 millions d’euros (508 millions de dollars).

Selon Romeu, le club veut réduire sa charge salariale à 500 millions d’euros (491 millions de dollars), avec 420 millions d’euros (412 millions de dollars) dédiés à sa première équipe et 80 millions d’euros (78 millions de dollars) pour payer ses équipes de réserve et de jeunes. .

Barcelone a terminé la saison 2021-22 avec des bénéfices après impôts de 98 millions d’euros (96 millions de dollars), la première fois qu’elle est dans le noir en trois ans, a déclaré Romeu.

Mais cela n’a été possible qu’après que le club catalan a vendu 25% de ses droits de télévision de la ligue espagnole pendant 25 ans et d’autres actifs pour 866 millions d’euros (850 millions de dollars).

Romeu a déclaré que pour 2022-2023, Barcelone avait budgétisé 1,4 milliard d’euros (1,38 milliard de dollars) de revenus et un bénéfice après impôts de 275 millions d’euros (270 millions de dollars).

