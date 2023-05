Barcelone dit au revoir au Camp Nou, sans savoir avec certitude quand ils reviendront

Juste avant 23 heures, heure locale, plus de deux heures après le coup de sifflet final de la victoire 3-0 de Barcelone en Liga contre le Real Majorque, les lumières se sont éteintes à l’ancien Camp Nou.

La maison de Barcelone depuis septembre 1957 sera partiellement démolie dans les semaines à venir, et l’équipe jouera à travers la ville à l’Estadi Olimpic Lluis Companys pendant son réaménagement.

« Plein d’Histoire. Plein d’avenir »(‘Ple d’historia. Ple de futur’) était le slogan d’un adieu bien planifié et chorégraphié au vieux bol en béton dimanche soir, avec des adieux en larmes pour les serviteurs du club de longue date Sergio Busquets et Jordi Alba , et le lien profond du club avec sa base de fans catalans a été souligné.

Le nouveau stade sera la pièce maîtresse d’un spectaculaire projet Espai Barca de plus de 1,5 milliard d’euros, qui ouvrira le terrain sur son environnement et bénéficiera des dernières technologies et de la durabilité.

La question la plus souvent évitée lors d’une nuit émouvante dans la capitale catalane était de savoir combien de temps il faudra avant que ce nouveau stade ne soit prêt pour le retour de l’équipe.

Le Camp Nou a été le plus grand stade de football d’Europe pendant la majeure partie du dernier demi-siècle. Il a accueilli des matchs du Championnat d’Europe de 1964 et de la Coupe du monde de 1982, et a organisé la finale de football des Jeux olympiques de 1992, remportée par une équipe espagnole comprenant Pep Guardiola et Luis Enrique. Deux finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions s’y sont disputées, la plus récente étant la spectaculaire victoire de Manchester United contre le Bayern Munich en 1999.

Cependant, l’UEFA ne l’a pas choisi pour des occasions phares depuis un certain temps, car des décennies de négligence l’ont vu prendre du retard sur les stades homologues du continent qui regorgent de loges VIP lucratives. Les plans de reconstruction ont été annoncés pour la première fois au cours du premier mandat de Joan Laporta en tant que président il y a plus de deux décennies, mais des problèmes institutionnels et financiers ont continué à retarder le projet.



(Photo : Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

Avec un financement de 1,45 milliard d’euros finalement obtenu le mois dernier, et malgré tous les revers et les turbulences internes, le conseil d’administration avance désormais le plus rapidement possible. La démolition initiale a déjà eu lieu autour du site, avec le tableau de bord géant derrière le but sud enlevé en septembre dernier, et d’autres travaux préparatoires ont été effectués en novembre et décembre lorsque le football de club a été suspendu pour le déroulement de la Coupe du monde au Qatar.

Dimanche après-midi, alors que le soleil tapait sur la capitale catalane, les portes du stade étaient ouvertes deux heures avant le coup d’envoi de 19h. Comme L’athlétisme entrés vers cinq heures et demie, il y avait des files de fans faisant la queue pour entrer dans la boutique de cadeaux, où ils pouvaient signer une énorme photo commémorative et se faire prendre en photo avec des trophées historiques remportés, notamment la Coupe d’Europe 1992 et la Liga 2022-23.

Barcelone a également inclus sa base de fans mondiale pour marquer l’occasion. Un sondage en ligne a choisi l’effort solo de Lionel Messi contre Getafe en 2007 comme le meilleur but, le retour 6-1 en quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en 2017 le plus grand match et la fête du week-end dernier pour célébrer le 2022 -23 titre comme le « meilleur moment » des près de 66 ans d’histoire du stade.

G⚽️AL DU JOUR

🐐 Il y a neuf ans, Messi remportait son quatrième Ballon d’Or pic.twitter.com/3D8mf8FceP — FC Barcelone (@FCBarcelona) 7 janvier 2022

Le biais de récence dans ce vote en ligne a été contré par des socios plus âgés à l’intérieur du stade entendant à nouveau la voix de Manel Vich, le légendaire annonceur du stade du club de 1956 à 2016, appelant la programmation du tout premier match dans le stade – un 6 -1 La Liga gagne contre le Real Jaen, désormais cinquième rang.

Alors que le dernier onze de départ de Barcelone à jouer dans l’ancien bol en béton est entré sur le terrain, l’hymne du club, avec sa ligne d’ouverture de « Tots al camp » (« Tous au stade ») a été chanté a cappella par les fans.

L’ambiance du festival s’est poursuivie alors qu’Ansu Fati a donné l’avantage à Barcelone après seulement 48 secondes. Lorsque l’ailier de Majorque Amath Ndiaye a été expulsé après 14 minutes, cela a pratiquement mis fin au match et Fati a rapidement porté le score à 2-0. La seconde mi-temps a été amusante pour la grande majorité des 88 775 supporters du stade – la sixième plus forte fréquentation d’une saison qui a vu la meilleure foule moyenne du Camp Nou du 21e siècle à 83 205.

Plus de fans traversant les tourniquets que même lorsque Messi, l’actuel entraîneur de Barcelone Xavi et Andres Iniesta étaient dans leur faste conquérant l’Europe peuvent être considérés comme la preuve de la façon dont le charisme de Laporta (et le levier financier) a vraiment enthousiasmé la base de fans, attirant avec succès à la fois les socios locaux (comme les membres du club sont connus) et les visiteurs du monde entier.



(Photo : Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

Après que la frappe de Gavi à la 70e minute ait complété le score, Xavi a utilisé des remplacements tardifs pour s’assurer qu’Alba et Busquets puissent chacun avoir un moment d’adieu émotionnel avec la foule.

Il y avait des chants bruyants de ‘Champions, champions’, avant le coup de sifflet final qui a apporté d’autres acclamations énormes. Les écrans du stade ont ensuite montré une vidéo de compilation de grands moments du Camp Nou, y compris des buts de Ladislao Kubala, Johan Cruyff, Hristo Stoichkov Ronaldinho et Samuel Eto’o, et ont donné quelques occasions supplémentaires à la foule de chanter le nom de Messi, dans l’espoir que peut-être , peut-être que l’Argentin bien-aimé pourrait revenir la saison prochaine après deux ans avec le Paris Saint-Germain pour faciliter son exil à Montjuic pour tout le monde.

La sentimentalité s’est poursuivie dans une douce vidéo montrant un très jeune Busquets et Alba, avant que le couple ne fasse des discours en larmes à la foule, y compris une mention pour l’ancien entraîneur du club Tito Vilanova, décédé d’un cancer en 2014 à seulement 45 ans. Puis vint la lecture d’un poème écrit par Josep Maria de Sagarra pour marquer l’ouverture du stade en 1957, une danse de sardane traditionnelle catalane autour du cercle central par des groupes locaux et la remise symbolique d’un drapeau d’équipe par l’un de leurs plus anciens socios à deux jeunes fans .

Beth, candidate à l’Eurovision 2003 d’origine espagnole, a chanté une refonte d’une chanson d’adieu traditionnelle souvent chantée en Catalogne, qui est elle-même une version d’Auld Lang Syne.

Les célébrations se sont terminées par un spectaculaire feu d’artifice au-dessus du stade, avant que la foule ne se fonde dans le quartier Les Corts, qui abrite Barcelone depuis plus d’un siècle.

L’accent mis sur la nostalgie était une sage décision de relations publiques, compte tenu de toute l’incertitude qui planait sur l’avenir.

Le précédent plan de reconstruction du Camp Nou, alors président du club, Josep Maria Bartomeu, utilisait davantage la structure existante du stade, donc en théorie, les matchs auraient pu continuer à y être joués pendant que les travaux se poursuivaient. Le projet plus ambitieux du successeur Laporta signifie que c’est impossible – car les constructeurs turcs Limak et ses partenaires ont besoin d’au moins 18 mois lorsqu’aucun jeu ne peut être joué.

Il est dans l’intérêt de tous de retourner au stade le plus tôt possible, étant donné qu’on estime que jouer dans le plus petit Montjuic coûtera au Barça 90 millions d’euros (78 millions de livres sterling; 96 millions de dollars) par an, y compris la perte de revenus. Lors de l’annonce du financement de la reconstruction, Laporta a déclaré: « Nous nous sommes engagés à être de retour au Camp Nou pour le 125e anniversaire du club. »

Cette date historique est le 29 novembre de l’année prochaine, mais les prévisions ont déjà commencé à glisser. « A notre retour en décembre 2024, en l’absence de circonstances imprévues, nous aurons le meilleur stade du monde », a déclaré Laporta lors des célébrations du titre la semaine dernière.

Compte tenu de la progression du projet au cours des deux dernières décennies et de toutes les turbulences sous la direction de Laporta, de nouveaux revers et retards ne peuvent être exclus.

La montée en puissance du stade d’athlétisme de 55 000 places, qui a accueilli les Jeux olympiques de 1992, n’est pas du tout populaire parmi les socios locaux. La plupart n’étaient pas du tout enthousiasmés par le trekking à travers la ville, même avant que les prix des billets pour 2023-24 ne soient fixés nettement plus élevés que ceux de cette saison pour aider à compenser les coûts du déménagement.



Les fans se sont rassemblés pour le match d’adieu de l’ancien Camp Nou (Photo: Pau Barrena / AFP via Getty Images)

Si peu de socios ont renouvelé leurs abonnements jusqu’à présent que le club a annoncé jeudi une réduction de 50% des prix initiaux. Mais encore, il y a beaucoup d’apathie à propos du déménagement parmi plusieurs socios L’athlétisme a parlé avec. Les problèmes d’accès attendus à Montjuic sont également un facteur dans le fait que de nombreux fans préfèrent simplement rester à la maison la saison prochaine et regarder les matchs à la télévision à la place.

La dernière visite du stade Camp Nou depuis un certain temps a eu lieu vendredi, mais les fans et les visiteurs seront toujours les bienvenus sur le site. Un nouveau musée temporaire, principalement audiovisuel, ouvrira la semaine prochaine dans la patinoire « Ice Palace », où joue habituellement l’équipe de hockey sur glace du club.

La principale boutique de cadeaux du club au stade restera ouverte pendant les travaux de rénovation – un autre signe que Barcelone a besoin de chaque euro qu’il peut obtenir. Déjà cette semaine, des chemises spéciales avec ce ‘Ple d’historia. Le slogan Ple de futur est en vente; le vôtre pour seulement 109,99 € (95 £; 118 $) – plus livraison.

Des plans ont également été annoncés pour vendre les sièges de l’ancien stade, des sections du gazon et d’autres souvenirs. Cela signifiait que le personnel de sécurité du club était « sur ses gardes » dimanche soir pour empêcher les socios, ou toute autre personne, d’essayer de ramener à la maison des souvenirs gratuits, bien que certains fans aient réussi à partir avec des pancartes arrachées aux murs.

Lundi matin, Laporta, Xavi et Busquets sont de retour au Camp Nou, pour une pose symbolique de la première pierre de la nouvelle tribune sud. La démolition s’accélérera cette semaine, même si tous les permis et licences requis pour la reconstruction complète n’ont pas encore été accordés par les autorités de la ville.

Alors que les lumières s’éteignaient dimanche soir, les derniers fans passaient devant les statues de Kubala et Cruyff près du stade, avec les paroles de la version catalane retravaillée de cette vieille chanson d’adieu écossaise toujours suspendues dans les airs.

« C’est l’heure, mon vieil ami, de dire au revoir », dit-il. « Mais ce n’est pas un au revoir pour toujours, juste pour un instant. Nous attendrons fidèlement votre retour triomphant.

Alors que la nostalgie autour de l’ancien Camp Nou s’estompe, les socios de Barcelone ont désormais un exil douloureux à traverser, avant ce retour triomphal, quand il vient.

(Photo du haut : David Ramos/Getty Images)