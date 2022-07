Barcelone dit à Frenkie de Jong de rejoindre Man Utd afin d’enregistrer de nouveaux joueurs

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

Barcelone a dit Frenkie de Jong il doit partir et rejoindre Manchester United, selon l’Athlétisme.

La hiérarchie de Barcelone a rencontré le milieu de terrain néerlandais de 25 ans pour imposer un déménagement à United, où il retrouverait son ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag.

L’équipe catalane n’a pas été en mesure d’enregistrer de nouvelles recrues Andreas Christensen, Franck Kessie et Raphinha en raison des restrictions du fair-play financier. Le club de LaLiga doit transférer De Jong pour équilibrer sa masse salariale, avec Serge Roberto et Ousmane Dembélé tous deux acceptant une réduction de salaire avec de nouveaux contrats qui les maintiennent au Camp Nou.

United a accepté de payer des frais de 63 millions de livres sterling, ce qui comprend potentiellement 8,47 millions de livres sterling supplémentaires en modules complémentaires. Cependant, des complications financières ont déjà bloqué les négociations, Barcelone devant à De Jong environ 17 millions de livres sterling de salaires impayés.

On ne sait pas si le milieu de terrain, qui a fait 98 apparitions pour le Barça après son arrivée de l’Ajax en 2019 pour 86 millions de livres sterling, rejoindra l’équipe de Xavi Hernández lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

Barcelone pousse apparemment Frenkie de Jong à la porte. Photo de Fran Santiago/Getty Images

– Tottenham Hotspur est sur le point de finaliser un accord pour Djed Spenceavec un ensemble médical qui aura lieu dans les prochains jours, selon le Athlétique. L’arrière latéral de 21 ans a impressionné l’année dernière lors d’un prêt d’une saison à Nottingham Forest de Middlesbrough, dans une campagne qui a vu les Reds promus en Premier League. Daniel Levy travaillerait d’arrache-pied pour conclure l’accord le plus rapidement possible, avec des discussions finales sur des frais initiaux de 12,5 millions de livres sterling pour l’international anglais U21, qui pourraient atteindre 20 millions de livres sterling avec des ajouts potentiels.

– Le PDG de Sassuolo, Giovanni Carnevali, révèle qu’il n’y a pas eu d’accord pour Gianluca Scamacca suite à une offre de 40 millions d’euros de West Ham United, tandis que le Paris Saint-Germain offre 35 millions d’euros, conformément à Fabrice Romano. L’équipe de Serie A a confirmé qu’elle n’avait pas besoin de vendre l’attaquant de 23 ans très demandé et attendra probablement qu’un club égale son prix de 50 millions d’euros.

– Martin Braithwaite cherchera à quitter Barcelone après avoir raté la tournée de pré-saison du club aux États-Unis. Mundo Deportivo rapporte que le joueur de 31 ans n’avait auparavant aucune intention de quitter le Camp Nou cet été, son contrat expirant en 2024. Cependant, après avoir été exclu de la sélection de pré-saison, l’international danois cherchera à quitter cette fenêtre de transfert, avec Brentford et la Real Sociedad ont déjà exprimé leur intérêt pour l’attaquant.

– Le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, veut retrouver Nice Képhren Thuramselon L’Équipe. Le nouveau gérant de Les Parisiens est un fan du joueur de 21 ans après leur passage ensemble à Nice la saison dernière. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, aurait parlé au père du joueur, l’ancien grand français Lilian Thuram, d’un déménagement. Cependant, Nice prévoit de garder le milieu de terrain au club pour la saison prochaine, et son contrat n’expire qu’en 2025.

– celle de Lyon Lucas Paqueta est ouvert à la signature pour Arsenal, alors que le directeur sportif Edu pousse à déménager aux Emirats, selon Pied média. Le joueur de 24 ans, qui a marqué 11 buts et sept passes décisives la saison dernière, coûterait aux Gunners au moins 50 millions d’euros pour le transfert, Newcastle United ayant une offre de 40 millions d’euros rejetée avant la fenêtre de janvier. L’équipe du nord de Londres n’a pas encore fait d’offre formelle pour l’international brésilien.