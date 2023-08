Barcelone dévoile le prochain Lionel Messi : tout ce que vous devez savoir sur Lamine Yamal

Barcelone et son académie La Masia semblent impérieuses – un produit toujours à succès conçu pour former certains des meilleurs footballeurs du football mondial.

Lionel Messi est bien entendu le produit le plus célèbre de La Masia. Sans doute le plus grand footballeur de tous les temps, Messi a marqué 709 buts en 836 matchs au cours de ses 17 années de carrière professionnelle à Barcelone, faisant de lui le meilleur joueur du club et le meilleur buteur du club.

Maintenant, Barcelone vient peut-être de découvrir quelqu’un qui a le potentiel pour avoir une carrière aussi bonne que celle de l’Argentin. Certes, il serait peut-être exagéré de suggérer que les trois Ballons d’Or de Messi, obtenus à 24 ans, seront un jour égalés, mais La Masia est une académie légendaire capable de produire l’impossible. A seulement 16 ans, Lamine Yamal est prêt et impatient de partir. Est-il destiné à être la prochaine superstar à émerger à Barcelone ?

Yamal a fait ses débuts à Barcelone à seulement 15 ans (Crédit image : Getty Images)

Tout ce que vous devez savoir sur Lamine Yamal

Ailier droit gaucher, de petite taille et soyeux avec le ballon, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à avoir joué pour Barcelone en Liga lorsqu’il a fait ses débuts avec les Blaugrana lors d’une victoire 4-0 contre le Real Betis en Avril 2023. Yamal est entré dans la mêlée à quatre minutes de la fin du match, à l’âge de 15 ans, neuf mois et 16 jours, et à peine un mois plus tard, il a remporté son premier titre en Liga.

Au début de la campagne 2023/24, Yamal a fait ses premiers départs avec Barcelone, contre Cadix et Villarreal, contre lequel il a récolté deux passes décisives. Ce faisant, il est devenu le plus jeune joueur à fournir une passe décisive lors d’un match de Liga. Son impact a été tel que sa performance lui a valu le prix d’Homme du match.

« Il est extraordinaire. Il nous surprend tous et continue de grandir », a ronronné Xavi lors de sa conférence de presse d’après-match.

« La croissance dont il a fait preuve aujourd’hui a été impressionnante. Il a été titulaire parce que nous pensons qu’il est capable de faire la différence. Il est très humble, il travaille dur et il aime le football. Il est intelligent et il prend de bonnes décisions.

Yamal a récolté deux passes décisives contre Villarreal (Crédit image : Getty Images)

« La prise de décision de Lamine Yamal est presque toujours correcte et juste. C’est surprenant pour quelqu’un qui vient d’avoir 16 ans. J’espère qu’il sera ici pendant de nombreuses années au Barça parce que je pense que c’est un joueur qui peut définir une époque, mais Allez-y doucement. »

Le manager du Barça, Xavi, avait invité Yamal à s’entraîner avec l’équipe première en septembre 2022, quelques mois seulement après son 15e anniversaire. Imperturbable face à cette perspective, Yamal a impressionné le coach espagnol et a excellé contre des joueurs tels que Sergio Busquets, Robert Lewandowski et Pedri.

En raison de la façon dont Barcelone gère ses équipes de jeunes, Yamal n’avait réellement joué au football à 11 qu’après le début de la pandémie de COVID-19, soulignant à quel point il est jeune et inexpérimenté dans le monde du football. Quoi qu’il en soit, cela ne l’a clairement pas gêné jusqu’à présent, la star du pied gauche s’adaptant bien au football senior.

Clairement enthousiasmé par le talent et le potentiel évident de Yamal, Barcelone s’efforce de le lier à un contrat de trois ans – la durée maximale de contrat autorisée en Espagne pour les joueurs de moins de 18 ans – avec le média espagnol. sport affirmant même qu’une clause libératoire d’un milliard d’euros serait insérée dans le contrat.

Lamine Yamal pourrait être la prochaine grande star de l’académie de La Masia (Crédit image : Eric Alonso/Getty Images)

Né et élevé en Catalogne, le nom complet de Yamal est en réalité Lamine Yamal Nasaraoui Ebana. Même si Yamal a joué dans les équipes de jeunes espagnoles tout au long de sa jeune carrière, il est possible qu’il ne joue pas pour l’équipe senior du pays. Né de parents d’origine marocaine et équato-guinéenne, Yamal pourrait choisir de s’inscrire dans l’une ou l’autre de ces nations. Cela semble cependant peu probable, l’Espagne envisageant déjà de le rappeler en équipe nationale et de lui attribuer sa première sélection à seulement 16 ans.

Barcelone doit cependant être prudent avec Yamal. Le club est déjà venu ici ces dernières années, notamment avec Ansu Fati, et cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Même si le numéro 10 du Barça a encore beaucoup de temps à ses côtés à 20 ans, il n’a pas réussi à répondre aux attentes autrefois astronomiques qui lui étaient imposées en raison de blessures et de baisses de forme au cours des dernières années.

Quoi qu’il arrive avec Yamal, il semble inévitable qu’il devienne l’un des joueurs les plus parlés du jeu moderne au cours des années à venir.

