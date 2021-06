Barcelone dévoile le nouveau kit domicile 2021-22, complet avec un short demi-moitié

Barcelone a sorti son nouveau kit domicile pour la saison 2021-22, et ils ont pris une nouvelle direction audacieuse.

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

2 Liés

Le nouvel uniforme a été dévoilé pour la première fois lors d’un événement spécial au Camp Nou mardi, avec un événement qui a réuni des dizaines de fans de tous âges derrière les stars du Barça Caroline Graham Hansen, Ansu Fati, Riqui Puig et Marta Torrejon ainsi que président du club Joan Laporta.

Le nouveau maillot, fabriqué par Nike, a également été modélisé pour le lancement par des joueurs dont Antoine Griezmann, Jennifer Hermoso et Gerard Pique. Il présente les rayures rouges et bleues traditionnelles que nous attendons du Barça, mais avec plusieurs nouvelles caractéristiques de conception perturbatrices auxquelles certains fans du club pourraient s’habituer.

FC Barcelona

Les flancs et les manches de la chemise sont de couleurs différentes de chaque côté, et la largeur des rayures change à mi-chemin à un point où les lignes se cassent derrière le logo du sponsor. Plus particulièrement, le motif est interrompu par un motif en patchwork qui s’inspire des éléments de l’écusson du club catalan, à savoir la croix de San Jordi (le saint patron de la Catalogne) et les rayures de la région « Senyera » drapeau.

FC Barcelona

Mais pour toutes les différentes idées qui ont été lancées sur le maillot, ce sont les shorts qui semblent les plus radicaux. Ils sont d’une conception moitié-moitié, avec les moitiés rouge et bleue placées en contraste direct avec la partie correspondante du maillot ci-dessus.

FC Barcelona

Il y a peut-être une chance extérieure que le maillot grandisse parmi les supporters du club au cours des prochains mois, et peut-être même devienne culte dans les années à venir. Mais les shorts n’ont probablement pas autant de chances de s’envoler des étagères, surtout quand ils coûtent environ 85 $.

Peut-être que Georginio Wijnaldum a eu un aperçu du short lors de ses longues négociations contractuelles sur un transfert gratuit à Barcelone cet été, ce qui l’a incité à se diriger plutôt vers le Paris Saint-Germain.

Nike

Malgré tout l’impact frappant du nouveau kit, l’incorporation de tant d’éléments de l’insigne emblématique du club est au moins une tentative admirable de se connecter avec leur histoire.

L’emblème remonte à 1910, lorsque le Barça a organisé un concours parmi ses membres pour créer un nouvel écusson. La compétition a finalement été remportée par l’artiste Carles Comamala, qui était également un ancien joueur de l’équipe.

Comamala a introduit un nouveau bouclier en forme de bol avec deux quartiers supérieurs occupés par la croix de San Jordi et le « Senyera. » Les initiales du club (FCB) étaient estampées au milieu, tandis que la moitié inférieure était remplie de la marque de commerce du Barca « blaugrana » des rayures et un ballon de football.

Le design de Comomala a subi plusieurs modifications au fil des ans, mais le format essentiel est resté le même. C’est devenu une sorte de classique intemporel, un destin auquel il est peu probable que le nouveau kit du club soit destiné.