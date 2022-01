Barcelone dépose une plainte auprès des procureurs contre l’ancien président Josep Maria Bartomeu

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

« Notre gestion n’a pas été catastrophique et la Liga, l’UEFA et les commissaires aux comptes le disent », a-t-il déclaré. écourtée par l’apparition de la pandémie, qui a entraîné une baisse des revenus de quelque 500 millions. »

L’enquête découlait de l’affaire «Barcagate» dans laquelle le club était accusé d’avoir engagé un cabinet de conseil en marketing pour orchestrer une campagne sur les réseaux sociaux contre le personnel actuel et ancien qui avait été critique.

Bartomeu a été arrêté en mars dans le cadre d’une enquête policière liée à des allégations de mauvaise gestion et de corruption commerciale qui a également vu les bureaux du club du Camp Nou perquisitionnés.

« Le 1er février seront présentés publiquement les résultats de l’enquête approfondie menée à la suite de la due diligence financière et dans le but de détecter d’éventuelles irrégularités dans la gestion du Club au cours du précédent mandat présidentiel », a déclaré le club sur Mercredi.

Barcelone a déposé une plainte auprès des procureurs locaux contre l’ancien président du club Josep Maria Bartomeu et son conseil d’administration à la suite d’une enquête sur de « possibles irrégularités », a déclaré mercredi le club dans un communiqué. Après avoir été élu président de Barcelone il y a 11 mois, Joan Laporta a commandé une enquête financière. audit et a embauché des enquêteurs d’entreprise pour enquêter sur l’ancien conseil d’administration.

