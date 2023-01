Barcelone dépasse la Real Sociedad pour remporter la Super Coupe d’Espagne

Barcelone remporte la Super Coupe d’Espagne féminine pour la deuxième année consécutive. Photo de Laia Sanz/Europa Press via Getty Images

Barcelone a battu la Real Sociedad 3-0 dimanche pour remporter la Super Coupe féminine d’Espagne pour la deuxième saison consécutive et prolonger sa série d’invincibilité dans les compétitions nationales à 58 matchs.

Aitana Bonmati a marqué un but dans chaque mi-temps et Asisat Oshoala a ajouté le troisième dans ce qui s’est avéré une victoire confortable à l’Estadio Romano de Merida pour suivre le succès de l’équipe masculine dans la même compétition le week-end dernier.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le Barça a maintenant remporté la Super Coupe au cours de trois des quatre années depuis sa création en 2020, l’Atletico Madrid étant la seule équipe à les arrêter, les battant aux tirs au but en demi-finale en 2021.

C’était le dernier trophée national que le Barça n’avait pas remporté. Ils ont ensuite remporté un doublé en championnat et en coupe en 2020-21, ainsi que la Ligue des champions et les trois compétitions espagnoles la saison dernière : Liga F, la Copa de la Reina et la Super Coupe.

La Real Sociedad, quant à elle, continue de progresser sous Natalia Arroyo. Ils ont perdu 10-1 contre le Barça lors de la finale de la Super Coupe en 2020, mais se sont considérablement améliorés depuis lors, terminant deuxième de la ligue la saison dernière.

🏆 SUPERCAMPIONES D’ESPANYA 🏆 pic.twitter.com/Nb0Ty7Vcsu — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 22 janvier 2023

Le Barça a survécu à une frayeur en demi-finale contre le Real Madrid pour atteindre la finale de dimanche alors que sa série de 56 victoires dans les compétitions espagnoles s’est terminée par un match nul 1-1 dans le Classique. Cependant, même avec un joueur expulsé, ils se sont ralliés pour gagner après la prolongation et il n’y a pas eu de telles complications contre La Réal.

Ils sont toujours sans duo blessé Alexia Putellas et Caroline Graham Hansen, mais Bonmati est intervenu en leur absence et le milieu de terrain a fait la différence ici.

Elle a ouvert le score à la 13e minute après un bon travail de Geyse, puis a ajouté le deuxième du Barça à la 47e minute avec une frappe nette du bord de la surface.

Mariona Caldentey a ensuite frappé les boiseries alors que le Barça cherchait un troisième but devant 6 339 fans et Claudia Pina a raté une occasion tardive avant qu’Oshoala ne complète finalement le score dans le temps d’arrêt.

L’équipe de Jonatan Giraldez revient en championnat mercredi contre Levante Las Planas – où une victoire marquerait 50 victoires consécutives en Liga F – mais ils risquent l’expulsion de la Copa de la Reina après avoir aligné un joueur inéligible au dernier tour. Une décision sur leur sort est attendue la semaine prochaine.