Barcelone déclenche un quatrième levier financier pour tenter d’enregistrer de nouvelles signatures

Barcelone a vendu 24,5% supplémentaires de Barca Studios à Orpheus Media pour 100 millions d’euros dans le but d’enregistrer toutes ses nouvelles recrues pour le match de samedi contre Rayo Vallecano.

Le Barça a encore sept joueurs non inscrits avant le premier match de la saison, mais des sources disent espérer que la situation pourra maintenant être résolue.

LaLiga examinera les documents pour voir si tout le monde, y compris la signature de 45 millions d’euros Robert Lewandowski, peut désormais être enregistré.

Il est possible que le Barça ait encore besoin de réduire légèrement sa masse salariale pour s’assurer que tout le monde est disponible pour affronter Rayo, mais cela pourrait être fait grâce à un ajustement du salaire de Gerard Pique, avec des discussions à un stade avancé.

C’est le quatrième “levier financier” que le Barça a actionné cet été. Ils ont précédemment vendu 24,5% de Barca Studios à Socios.com et vendu 25% de leurs droits de télévision nationaux à Sixth Street pendant 25 ans dans le cadre de deux transactions distinctes d’une valeur de plus de 500 millions d’euros.

Le Barça avait espéré que les accords avec Socios.com et Sixth Street leur permettraient d’inscrire tous les joueurs signés dans la fenêtre de transfert avec LaLiga.

Ils étaient en pourparlers avec GDA Luma pour vendre 24,5% supplémentaires de Barca Studios, mais comme les pourparlers étaient au point mort, ils ont dû chercher ailleurs cette semaine.

LES PREMIERS JEUX DE BARCELONE 13 août Vallecano (H) 21 août Real Sociedad (A) 28 août Valladolid (H) 4 septembre Séville (A) 11 septembre Cadix (A) 18 septembre Elche (H)

Orpheus Media appartient à l’homme d’affaires catalan Jaume Roures, qui a également aidé le président du Barca Joan Laporta à trouver la garantie de devenir président du club en mars dernier. Le club catalan a dépensé plus de 150 millions d’euros pour Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde, tandis que Franck Kessie et Andreas Christensen sont arrivés en transferts gratuits.

Pendant ce temps, Sergi Roberto et Ousmane Dembele ont signé de nouveaux contrats, mais aucun accord n’a encore été ratifié par la ligue espagnole.

Par conséquent, à un jour de leur premier match de la saison, le Barça compte sept joueurs non inscrits.

C’était un scénario similaire l’année dernière lorsque Memphis Depay et Eric Garcia ont été enregistrés à la veille de la campagne après que Pique ait accepté une réduction de salaire.

Les trois leviers tirés jusqu’à présent cet été, a confirmé une source de la ligue à ESPN, auraient permis au Barça d’enregistrer certains de ces sept joueurs, bien que qui et combien aient dépendu de la combinaison.

Une source du club a déclaré que la préférence du Barça était toujours de pouvoir enregistrer tous les joueurs en même temps. Il y a un optimisme qui sera désormais possible et, en plus de l’accord avec Roures, des pourparlers sont en cours avec Pique et Sergio Busquets sur de nouvelles réductions de salaire pour faire de l’espace salarial.

Le Barça doit respecter la limite de dépenses de LaLiga. Il était de -144 M€ en fin de saison dernière, seul cap négatif en Espagne, mais suite à la vente d’actifs cet été il devrait remonter significativement pour la nouvelle campagne.

Barca Studios est la société de production interne du club, mais se diversifie également et le Blaugrana a déclaré que l’accord avec Socios.com plus tôt ce mois-ci “accélérera également la stratégie audiovisuelle, blockchain, NFT et Web.3 du club”.