Barcelone déclare que le bénéfice de 98 millions d’euros en 2021-22 passera à 271 millions d’euros cette saison

Barcelone a annoncé des bénéfices de 98 millions d’euros pour la campagne 2021-22 et prévoit de gagner 271 millions d’euros supplémentaires pour la saison en cours.

Le Barça affirme que les revenus de l’année dernière ont totalisé 1,017 milliard d’euros, ce qui leur a permis de réaliser un bénéfice pour la première fois depuis la pandémie.

Le club catalan a déclaré s’attendre à ce que ses revenus atteignent 1,255 milliard d’euros cette saison, ce qui est en grande partie dû à la vente des actifs du club au cours de l’été.

Les comptes de la saison dernière ont également été stimulés par la vente de 10% des droits de télévision nationaux du club à la société d’investissement mondiale Sixth Street fin juin.

Cette transaction valait plus de 200 millions d’euros et a été conclue juste avant le 30 juin, date limite de l’exercice.

Le Barça a vendu 15% supplémentaires de ses droits TV LaLiga à Sixth Street en juillet pour plus de 300 millions d’euros, puis deux participations de 24,5% dans Barca Studios pour environ 200 millions d’euros d’opérations, qui sont prises en compte dans les revenus de la saison 2022-23.

Barca Studios est la société de production interne du club qui, suite à l’investissement, se concentrera désormais également sur les projets web3 et blockchain.

Cela marque un revirement remarquable par rapport à 2020-21, lorsque le Barça a enregistré des pertes de plus de 400 millions d’euros et ne pouvait pas se permettre d’enregistrer le nouveau contrat de Lionel Messi dans la limite de dépenses imposée par la Liga, conduisant l’Argentin à rejoindre le Paris Saint-Germain sur un transfert gratuit.

En janvier dernier, la limite de dépenses du Barça – le montant par saison que la Liga permet aux clubs de dépenser pour les salaires et l’amortissement des frais de transfert – était tombée à -144 millions d’euros, le seul plafond négatif de la ligue.

Cependant, la vente des actifs du club et les bénéfices prévus ont permis à cette limite de passer à plus de 650 millions d’euros, comme l’a confirmé LaLiga au début du mois.

Cela a permis à Barcelone de dépenser plus de 150 millions d’euros cet été pour Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde, tandis que Franck Kessie, Andreas Christensen, Marcos Alonso et Hector Bellerin sont également arrivés en tant qu’agents libres.

Le Barça voit les résultats sur le terrain – il est invaincu en Liga, à deux points du leader du Real Madrid – mais doit encore travailler dur pour réduire sa masse salariale.

En raison de la nature exceptionnelle d’une grande partie de leurs revenus provenant de la vente ponctuelle d’actifs, LaLiga a averti qu’elle devait encore réduire ses dépenses car la limite pourrait encore baisser la saison prochaine.

“La limite de Barcelone est [up to] 656 millions d’euros et ils avaient besoin de ce montant total, c’est pourquoi ils enregistraient encore des joueurs à la dernière minute”, a déclaré le président de la Liga Javier Tebas lors de la présentation des limites de dépenses ce mois-ci.

“Sans le [sale of assets], il ne sera peut-être pas si élevé la saison prochaine. Ils peuvent être amenés à réduire leur masse salariale, vendre des joueurs ou même [sell more] des atouts. je pense [Barca’s vice president Eduard] Romeu a dit qu’ils en avaient besoin pour environ 400 € et quelque chose de million. Mais ils savent tout cela, il leur sera difficile de maintenir [the new limit] prochaine saison.”